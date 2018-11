Si bien su fin era que no la reconociera nadie y empezar de cero, a Daniela todavía le parece "una locura" que la haya reconocido un grupo de chicas de oriundas de Israel. "Me conocían por La Paisa y me hice muy amiga. Nos divertíamos mucho porque terminamos mandándole videos a sus primos y hermanos. Aunque yo no trabajé ahí, me decían Chiquitita porque cuando eran chiquitas, la veían y me relacionaban con Cris Morena. También se la pasaban hablándome de Natalia Oreiro y Facundo Arana", recordó sobre las ficciones argentinas que se veían en el exterior.