Una función vinculada a Gemini mantiene activos procesos de Google Chrome en segundo plano tras el cierre del navegador. (Google)

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Un ajuste de Google Chrome vinculado a Gemini puede estar consumiendo memoria RAM de tu computadora incluso después de cerrar el navegador. El hallazgo partió de un usuario que detectó, a través del Administrador de Tareas de Windows, que varios procesos de chrome.exe seguían activos tras pulsar la X de la ventana.

El caso, documentado en una publicación de Reddit, muestra que esos procesos residuales llegaban a ocupar entre 300 MB y 700 MB de RAM. La causa no estaba en extensiones ni en configuraciones habituales, sino en una función de inteligencia artificial integrada al navegador.

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Por qué Chrome sigue activo después de cerrarse

El comportamiento no responde a un fallo aislado. Chrome mantiene ciertos componentes cargados en memoria para que el asistente Gemini pueda responder de inmediato cuando el usuario lo invoca, incluso con el navegador minimizado o cerrado.

Quien reportó el problema explicó que probó borrar caché y cookies, deshabilitar todos los complementos, eliminar aplicaciones web instaladas, resetear la configuración y desactivar la aceleración por hardware, el precargado de páginas y la inteligencia artificial en el dispositivo. Ninguna de esas acciones resolvió el consumo.

El borrado de cookies, caché y complementos resulta ineficaz para detener el consumo de memoria del asistente de inteligencia artificial. (GOOGLE)

La pista definitiva llegó al crear un perfil nuevo sin sesión iniciada: ese perfil cerraba Chrome por completo, sin procesos residuales. Eso permitió aislar el origen del problema en una configuración asociada específicamente al perfil con sesión activa.

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La opción de Gemini que mantiene procesos en segundo plano

La función identificada corresponde a una preferencia dentro del menú de inteligencia artificial del navegador, accesible desde chrome://settings/ai/gemini o a través de Configuración > Innovaciones de IA > Gemini en Chrome.

Dentro de ese apartado existe una opción que habilita el acceso a Gemini “incluso si Chrome está minimizado”. Para cumplir esa promesa, el navegador reserva un proceso activo en segundo plano, lo que explica por qué el cierre de la ventana no finaliza todas las tareas asociadas.

Google no detalla de forma explícita en su documentación que esta función requiere memoria libre reservada de manera permanente. Por eso, buena parte de los usuarios desconoce que la opción está activa de forma predeterminada y puede confundir el consumo de recursos con un error del sistema.

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Google omite advertir en su documentación oficial que el asistente integrado reserva memoria de forma permanente. (GOOGLE)

Cómo desactivar la opción paso a paso

La solución no requiere herramientas externas ni cambios en el sistema operativo. Basta con modificar dos preferencias dentro de la configuración de Gemini en Chrome.

Los pasos son los siguientes:

Abrir Google Chrome y hacer clic en el menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha. Entrar en Configuración y luego en Innovaciones de IA, donde se encuentra el apartado Gemini en Chrome. Dentro de Preferencias, desactivar “Mostrar Gemini en la parte superior del navegador” y “Mostrar Gemini en Chrome en la bandeja del sistema y activar la combinación de teclas”.

Tras desactivar esa segunda opción, que es la responsable de mantener el proceso en segundo plano, Chrome cierra todos sus componentes al pulsar la X, sin dejar tareas pendientes en el Administrador de Tareas de Windows.

Otros ajustes para liberar memoria del navegador

El mismo menú de configuración permite sumar ajustes adicionales orientados a reducir el consumo de recursos y reforzar la privacidad del navegador.

El ajuste de compartir la pestaña actual de forma predeterminada transfiere la información de navegación a los servidores de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el apartado de Permisos conviene desactivar “Compartir pestaña actual de forma predeterminada”, una opción que evita que Chrome envíe el contenido de las pestañas abiertas a los servidores de Google para procesarlo con inteligencia artificial.

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También es posible deshabilitar la función de IA en el dispositivo, pensada para detectar estafas en tiempo real, pero que ocupa hasta 20 GB de espacio de almacenamiento en la computadora. Para quienes priorizan el espacio en disco por sobre esa capa adicional de protección, apagarla representa una liberación directa de recursos.

Estos ajustes no eliminan las funciones de Gemini de forma permanente, sino que las reconfiguran para que operen únicamente cuando el usuario abre el navegador de manera activa. De esa forma, Chrome conserva sus capacidades de inteligencia artificial sin mantener procesos corriendo tras el cierre de la ventana.

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