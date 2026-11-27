CriptoNorber cuenta con más de 25.000 seguidores en "X".

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El mundo cripto de la Argentina fue sacudido en las últimas horas por una serie de reclamos sobre las operaciones del influencer CriptoNorber. Se suscitó una fuerte polémica por supuestas pérdidas millonarias en una modalidad de inversión conocida como copy trading en el exchange BingX, donde unos 15.400 usuarios perdieron en conjunto más de USD 13 millones tras replicar automáticamente dos de sus estrategias apalancadas en Bitcoin (BTC) y Solana (SOL), según trascendió en distintos medios.

Esta estrategia arriesgada debe rastrearse hasta el 22 de septiembre de 2026, cuando se abrieron posiciones en largo (al alza) en futuros de BTC y SOL con un apalancamiento multiplicado por cinco (5x). Una operación apalancada implica que el inversor recibe financiamiento para aumentar su capital inicial. En este caso, se utilizó un apalancamiento que aumentaba cinco veces el monto a invertir.

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El problema apareció con la reciente volatilidad bursátil, con epicentro a la fuerte pérdida de valor de las acciones tecnológicas, que se hizo extensivo a las criptomonedas. Desde esa fecha, el Bitcoin cayó alrededor de un 26% en dólares y SOL resignó un 41%, lo que provocó una serie de liquidaciones y fuertes pérdidas para quienes “copiaban” las operaciones del estratega CriptoNorber, el nombre público del analista fiannciero Norberto Giudice.

Michael Saylor, el CEO de Strategy, es un inversor consagrado en la estrategia de apalancamiento.

Según los reportes de BingX, alrededor de 9.769 copiadores de Bitcoin perdieron cerca de USD 5,86 millones, mientras que unos 5.632 copiadores de SOL perdieron alrededor de 7,52 millones de dólares. En total, la pérdida de valor superó los USD 13 millones entre todos los afectados.

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Una operatoria tan audaz dejó en evidencia el alto riesgo de operar con esta clase de herramientas, en especial para los inversores poco experimentados. En operaciones apalancadas y sin un mecanismo de stop loss (una instrucción de venta automática al llegar a cierta pérdida), los movimientos adversos pueden liquidar posiciones y agotar el capital asignado, lo que vuelve al trade una lisa y llana apuesta como si se tratase de un juego de azar.

El descargo de CriptoNorber

En diálogo con Infobae, el analista CriptoNorber explicó: “Vengo haciendo estrategias al alza en Bitcoin que en realidad siguen lo que hace Michael Saylor, el CEO de Strategy, la compañía que hoy tiene más Bitcoins en el mundo. Lo que hace, básicamente, es apalancarse en deuda, comprar Bitcoin y especular al alza. Tanto mi comunidad como yo veníamos haciendo estas operaciones. También hicimos el año pasado operaciones a la baja con Ethereum y mi comunidad y yo hemos tenido muy buenos resultados en los últimos años. Obviamente, ningún rendimiento pasado te asegura rendimientos futuros, pero veníamos especulando con que el activo suba haciendo esta estrategia copiada de Michael Saylor para obtener ganancias en long a Bitcoin, y eso fue lo que empezamos a hacer”.

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Los seguidores de CriptoNorber tuvieron fuertes pérdidas en sus inversiones

“Lamentablemente, las noticias que tuvimos, como el hackeo de Binance, las elecciones de Estados Unidos, todo lo que pasó con Nvidia y la burbuja de la IA, impactaron en todos los mercados. Bitcoin cayó 37% en solo seis semanas”, precisó el trader.

“En mi comunidad en las redes, tengo más de medio millón de personas que me sigue y hay mucha gente que está haciendo estas operaciones, algunos manualmente y otros copiándola con la alternativa que te da BingX de copiar este tipo de estrategias. Muchos de los inversores -y yo también- tomamos pérdida. Algunos cerramos con pérdidas antes y otros fuimos liquidados”, detalló CriptoNorber.

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Para mí este fue un revés muy fuerte, porque veníamos teniendo muy buenos resultados con estas estrategias en los últimos años

“Para mí este fue un revés muy fuerte, porque veníamos teniendo muy buenos resultados con estas estrategias en los últimos años. Yo perdí muchísimos años de mis ahorros y sé que hay gente de mi comunidad que perdió también muchos años de ahorros, eso es lo que más me duele. Y de cara a eso lo que estoy tratando de hacer es transformarlo en aprendizaje, entender dónde está el riesgo adicional, entender un poco qué cosas tendríamos que haber cuidado. Siempre indico que en este tipo de estrategias, en un trading apalancado, hay que invertir menos del 10% del capital que uno tiene, y destinar el resto para operaciones más seguras, como puede ser ‘holdear’ el activo a largo plazo o ‘tradearlo’ en spot sin palanca”, expresó.

El debate por el “stop loss”

El debate acerca de las buenas prácticas inherentes a las finanzas se hizo oír. Muchos seguidores acusaron al influencer de haberles generado pérdidas millonarias tras haber mostrado previamente rendimientos positivos con su copy trading.

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No obstante, Giudice sostuvo que advirtió sobre el alto riesgo de la estrategia, que cada inversor es responsable de su cartera y que una falla técnica en BingX impidió que las recargas de margen se aplicaran a tiempo en las cuentas de los copiadores.

La evolución del precio del Bitcoin en el último mes.

“Creo que muchos de ustedes valoran que yo esté presente también en estos momentos duros que nos trae el mercado”, afirmó Giudice en un posteo de “X” el 6 de noviembre. Y añadió: “Mi análisis de mediano y largo plazo sigue siendo el mismo y creo que una vez pase la incertidumbre y miedo que se apoderó del mercado en estos días, bitcoin y el mercado cripto deberían retomar el sendero alcista”. A estas palabras el usuario @Criptoboomoficial le respondió: “No son momentos duros si usás un Stoploss, en lugar de ir ‘metido en short’”. A la vez le recriminó: “Estabas drogado cuando entraste en 86k (USD 86.000) en btc?”. Hoy, la principal criptomoneda cotiza en la zona de 60.000 dólares.

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En un reporte del 4 de noviembre último, CriptoNorber se había manifestado “sorprendido de que el precio de bitcoin no tuvo un impacto tan grande frente al reciente hackeo a Binance, que fue el robo de dinero más grande de la historia. El precio cayó apenas 5% hasta los 77.000 dólares, sosteniendo este soporte que había funcionado semanas atrás. Está a 10% aproximadamente de los 87.000 que había alcanzado en la subida que experimentaba. Con esta reacción, hoy estoy más alcista que antes”.

“A nivel técnico, este movimiento no rompe la tendencia alcista que bitcoin está mostrando desde finales de agosto, cuando salió con fuerza del mercado bajista que atravesaba desde finales del año pasado. Incluso con el retroceso actual, la moneda está cotizando 35% arriba que los 57.000 dólares que pisó en julio como fondo del criptoinvierno”, confió Giudice.

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“Es normal que el precio se mueva ante las noticias que surgen en el ecosistema, tanto positivas como negativas. Veo posible que bitcoin incluso recupere los 100.000 dólares antes de que termine el año, si el contexto global para los mercados de riesgo mejora. Esto dependerá en gran medida de si los conflictos de guerra se apaciguan”, continuó el analista cripto.

Sin embargo, movimientos bursátiles que empujaron a un desplome de 10% en el índice Nasdaq de Wall Street también dieron por tierra con el vaticinio de CriptoNorber, dado que en las posteriores tres semanas el Bitcoin se desplomó 22%, dinámica que arrasó a las posiciones de corto de muchos de sus seguidores.

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Hace diez días, en un video en su canal de Youtube, Giudice reconoció una “caída brutal de Bitcoin” y señaló que “está complicado todo, el mercado no está reaccionando como esperábamos (...) Los que me conocen hace tiempo ya saben que todo mi contenido está pensado con ‘buena leche’ para que ganemos todos en el camino y que si, en algún momento, el mercado no sale para el lado que esperamos, también acompañarnos. Yo no voy a desaparecer, voy a estar acá siempre apoyándolos en esta comunidad, siendo transparente como siempre he sido, mostrando cuando gano y también cuando pierdo”.

Cómo funciona el “copy trading”

El copy trading es una modalidad de inversión en los mercados financieros que permite replicar, de forma automática o manual, las operaciones de compra y venta que realiza otro inversor o trader en tu propia cuenta. El dinero permanece en tu cuenta y las órdenes se ejecutan de manera proporcional al capital que asignaste.

Selección del trader: Elegir a un operador o proveedor de señales dentro de una plataforma o bróker tras revisar su historial, nivel de riesgo y activos operados.

Asignación de capital: Definir qué monto o porcentaje de tu saldo destinas a copiar a ese perfil.

Replicación de órdenes: Cuando el trader elegido abre, modifica (por ejemplo, con stop loss o take profit ) o cierra una operación, la misma acción se ejecuta en tu cuenta en proporción a tu aporte.

Control y salida: Se puede ajustar la asignación, pausar la copia o dejar de seguir al operador en cualquier momento.