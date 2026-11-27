La Secretaría de Energía busca cubrir los picos de consumo de verano e invierno para mitigar el riesgo de cortes en el suministro.

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El Gobierno nacional aprobó un procedimiento para incorporar nueva potencia firme al sistema eléctrico, mediante un mecanismo que prevé convocatorias periódicas, competencia entre proyectos y contratos de hasta 15 años. La medida fue informada este viernes por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, y fue presentada como una herramienta para atender las necesidades del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en las horas de mayor demanda, como los picos de verano e invierno.

La decisión reglamenta la Resolución SE N° 400/2025 y crea el marco operativo del Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA). Según el comunicado oficial, el instrumento apunta a “reforzar la incorporación de potencia firme” al sistema. La potencia firme refiere a la capacidad de generación disponible para responder cuando la red lo requiere, en particular durante los picos de consumo.

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La cartera energética sostuvo que el desafío actual pasa por contar con capacidad suficiente para cubrir la demanda durante el verano y el invierno. “Cuando el sistema queda ajustado en esos momentos, aumenta el riesgo de cortes”, indicó la Secretaría en el comunicado. Esa es una evaluación oficial: el texto no detalla estimaciones sobre el déficit de potencia actual ni cuantifica la reducción del riesgo que podría derivarse de la nueva regulación.

De acuerdo con la información difundida, el SerCA buscará incorporar generación “que esté lista y disponible cuando el sistema la necesita”. El Gobierno afirmó que el objetivo es evitar que los picos de demanda se resuelvan mediante “medidas de emergencia”, aunque las características y la escala de las futuras licitaciones todavía no fueron establecidas.

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CAMMESA y la Secretaría de Energía realizarán llamados periódicos con una frecuencia mínima semestral basados en informes técnicos de la red. (NA)

El procedimiento fija las reglas generales para las convocatorias, la evaluación de ofertas, la remuneración de los proyectos y las consecuencias ante eventuales incumplimientos. Sin embargo, los elementos concretos se definirán después, en cada llamado. La Secretaría señaló que allí se precisarán “las tecnologías y la potencia requerida, las regiones y nodos del sistema que se valorarán más y menos, y los incentivos económicos aplicables”.

CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, tendrá un papel central en el mecanismo. Junto con la Secretaría de Energía, deberá realizar llamados con una frecuencia mínima semestral. Esas convocatorias partirán de un informe técnico de la administradora sobre las necesidades de la red, según el procedimiento comunicado por el Gobierno.

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La habilitación de llamados cada seis meses no implica que se conozca aún cuánta capacidad se incorporará ni dónde se localizarán los nuevos proyectos. La administración nacional indicó que cada convocatoria establecerá cupos por tecnología, región y nodo. Ese criterio, de acuerdo con el comunicado, buscará priorizar los puntos “donde el sistema más lo necesita”.

Podrán participar iniciativas de equipamiento térmico, almacenamiento e híbridos. Las empresas deberán presentar una propuesta técnica y otra económica, y competirán por los cupos que se definan en cada proceso. La Secretaría describió el sistema como un esquema de “competencia”, aunque no informó en este anuncio las condiciones de referencia, el presupuesto estimado ni el cronograma para el primer llamado.

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Los proyectos seleccionados suscribirán con CAMMESA Acuerdos de Servicio por 15 años, con una remuneración fijada a partir de la oferta adjudicada. El comunicado oficial aclaró que ese pago será adicional a los ingresos que los generadores ya perciben en el Mercado Eléctrico Mayorista por energía y potencia. En ese sentido, afirmó que el instrumento “no reemplaza los ingresos por energía y potencia; los complementa como reconocimiento a la disponibilidad que aportan al sistema”.

La nueva regulación busca incentivar la inversión privada para ampliar la oferta de generación eléctrica en el corto y mediano plazo. (NA)

El diseño contempla también sanciones. Antes de la habilitación comercial, los adjudicatarios deberán afrontar cargos que solo podrán recuperar parcialmente si cumplen con los plazos previstos. Las firmas que no cumplan las fechas o no abonen esos cargos quedarán excluidas de las dos convocatorias siguientes, según informó la Secretaría. Además, la falta de disponibilidad de la potencia comprometida tendrá consecuencias económicas para el generador.

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La referencia a obligaciones previas a la puesta en marcha busca, según el Gobierno, establecer incentivos para que los proyectos adjudicados lleguen a operar dentro de los plazos. El comunicado define que habrá “cargos previos a la habilitación comercial” y que las penalidades alcanzarán tanto a los retrasos como a las indisponibilidades. No se difundieron en el anuncio los montos de esos cargos ni el mecanismo de cálculo de las sanciones.

La medida se inserta en la planificación oficial para ampliar la oferta de generación en el corto y mediano plazo. La Secretaría de Energía sostuvo que el SerCA es una de las herramientas previstas para esa meta y afirmó que permitirá convocar inversión privada. También aseguró que el esquema contribuirá a “ordenar el mercado eléctrico con reglas claras y competencia”.

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El alcance efectivo de la iniciativa dependerá de las convocatorias que se publiquen en adelante, de los proyectos que resulten adjudicados y de su posterior habilitación. Por ahora, la reglamentación deja definido el marco para los llamados semestrales y los contratos de largo plazo, mientras que las primeras condiciones específicas —capacidad solicitada, localización, tecnologías admitidas e incentivos— quedarán sujetas a cada proceso que organicen la Secretaría de Energía y CAMMESA.