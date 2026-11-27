Nintendo lanzó la actualización gratuita 1.9.0 de Mario Kart World para Nintendo Switch 2 antes del arribo de la versión 2.0.0.

Guardar

Mario Kart World recibió una actualización gratuita 1.9.0 en Nintendo Switch 2, un parche que remezcla ocho circuitos clásicos, suma dos recorridos para el modo de eliminación y añade un sistema de repeticiones automáticas. La versión llega como paso previo a la esperada actualización 2.0.0, aunque Nintendo no detalló fecha para esta última.

El anuncio se realizó a través de las redes oficiales de Nintendo of America y de su canal de YouTube. El parche no agrega contenido inédito en sentido estricto, sino que reconfigura trazados ya existentes y suma funciones demandadas por la comunidad de jugadores.

PUBLICIDAD

Ocho circuitos que se suman a Mario Kart World

La novedad central de la versión 1.9.0 es la incorporación de ocho variantes de pistas ya presentes en el juego base. Se trata de versiones inversas, no espejo, de circuitos conocidos, disponibles en los modos Carrera VS, Contrarreloj, juego en línea y juego inalámbrico.

Los ocho trazados son: Fortaleza Aérea 2, Desierto Sol-Sol 2, Ciudad Salina 2, DK Alpino 2, Playa Koopa 2, Bazar Shy Guy 2, Circuito Mario Bros. 2 y Estadio Wario 2. Cada uno cambia por completo la estrategia habitual de carrera al modificar la dirección del recorrido.

El modo Knockout Tour para 24 jugadores sumó los recorridos Rally Pluma y Rally Felino Fortuna.

El modo Knockout Tour, de eliminación continua para 24 jugadores, también llamado modo Supervivencia, incorpora dos rutas inéditas: Rally Pluma y Rally Felino Fortuna.

Rally Pluma conecta el Circuito Mario Bros. con Cine Boo, mientras que Rally Felino Fortuna une las Ruinas del Gran Bloque ? con Sky-High Sundae. Ambos recorridos se desbloquean tras completar al menos un rally previo en este modo.

PUBLICIDAD

Nintendo adelantó que seguirá sumando rutas para Knockout Tour en futuras actualizaciones gratuitas, aunque no precisó un cronograma.

Qué otras novedades llegan a Mario Kart World

Repeticiones automáticas y cambios en el modo espectador

La actualización añade un menú de repeticiones en la pantalla principal, que guarda de forma automática las últimas carreras y batallas disputadas. Cuando se supera el límite de almacenamiento, el sistema elimina primero los videos más antiguos.

El modo espectador muestra la ranura de objetos en vista en primera persona e integra avisos de impacto en las batallas.

Las repeticiones correspondientes a la versión 1.8.0 o anteriores no se conservan, al igual que las partidas abandonadas desde el menú de pausa.

El modo espectador también recibió ajustes: ahora se muestra la ranura de objetos en la vista en primera persona del corredor observado, aparecen los avisos de “GOLPE” y “CRASH” durante las batallas, y es posible cambiar de jugador seguido incluso después de que este haya cruzado la línea de meta. Se corrigió además el momento en que cambiaba el sujeto de observación durante una batalla.

PUBLICIDAD

Interruptores P en línea y nuevos detalles visuales

Desde esta versión, los jugadores pueden activar los Interruptores P para completar misiones del modo de exploración libre mientras juegan en línea, en modo inalámbrico o en red local. En algunas de esas misiones, los competidores fueron reemplazados por vehículos de comunicaciones y autos que circulan por la carretera.

En el plano visual, se habilitó el paso por la ruta del río en cinco recorridos que desembocan en Cheep Cheep Falls: DK Pass, Sky-High Sundae, Salty Salty Speedway, Starview Peak y Wario Shipyard. También se suavizó la curva previa a la entrada de Mario Circuit y se agregó confeti en las pantallas de resultados del Grand Prix y de Knockout Tour.

PUBLICIDAD

La actualización habilitó el paso por la ruta del río hacia Cheep Cheep Falls en cinco recorridos del juego. (REUTERS/Isabel Infantes)

Una larga lista de correcciones de errores

La versión 1.9.0 resuelve además una cantidad considerable de fallos técnicos. Entre ellos, se solucionó un problema que impedía saltar cuando había un pilar frente al jugador, y otro que provocaba bloqueos del personaje en zonas sin obstáculos.

También se corrigieron errores vinculados a objetos específicos: una Spike Ball que se detenía en el aire al ser lanzada sobre un auto en movimiento, la aparición de champiñones individuales en lugar de triples bajo reglas configuradas solo para champiñones, y un Caparazón Verde que se curvaba de forma antinatural cerca de DK Alpino.

Se ajustaron también situaciones puntuales en pistas concretas, como la cantidad de autos circulando por Ciudad Corona, un salto indebido en las escaleras del palacio en el Bazar de Shy Guy, y la demora de Lakitu para rescatar al jugador al caer en el pantano del Valle Fantasma. Nintendo señaló que se abordaron otros problemas adicionales para mejorar la experiencia general de juego.

PUBLICIDAD