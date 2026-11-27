Un empleado trabaja en la línea de montaje de un vehículo en Douai, Francia (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)

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Francia confirmó este viernes que entró en recesión técnica, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) revisara al alza la contracción del producto bruto interno (PBI) del tercer trimestre, que pasó de −0,1% a −0,2%, y certificara que el segundo trimestre también registró una leve caída de la actividad, y no el estancamiento que se había publicado inicialmente.

Con este dato, el país acumula tres trimestres consecutivos de retroceso económico: −0,2% en el primero, una contracción leve en el segundo —estadísticamente negativa aunque redondeada a 0,0%— y −0,2% en el tercero.

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La definición técnica de recesión, que exige dos trimestres seguidos de caída del PBI, quedó así formalmente verificada.

El presidente francés, Emmanuel Macron (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El déficit público ya supera la meta del gobierno

La debilidad del crecimiento arrastra consigo las cuentas públicas. Según el INSEE, el déficit fiscal se situó en el 5,6% del PBI en el tercer trimestre, por encima del 5,3% registrado en el período anterior y lejos de la meta oficial de 5,4%.

Las recaudaciones crecieron apenas 1.000 millones de euros en el trimestre, frente a 2.400 millones en el segundo, con una merma notable en cotizaciones sociales e impuesto de sociedades.

Del lado del gasto, el incremento fue de 3.700 millones de euros, impulsado por las prestaciones sociales (+1.400 millones) y la carga de la deuda (+1.200 millones).

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Marie Leclair, jefa del departamento de Cuentas Nacionales del INSEE, fue directa al presentar los datos: “Tenemos ahora un muy leve retroceso del PBI en el segundo trimestre”, lo que, añadió, “permite decir que tenemos una recesión”.

La funcionaria precisó también que, para alcanzar el objetivo de crecimiento anual del 0,5% que mantiene el gobierno, haría falta una expansión del 1,4% en el cuarto trimestre, un escenario que los propios economistas y el Banco de Francia consideran improbable.

El “crecimiento adquirido” a fin del tercer trimestre —es decir, lo que sería el crecimiento del año si el PBI permaneciera estable en el último período— es de apenas 0,1%.

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Frascos de perfume se llenan en la línea de producción de una fábrica en Les Pennes-Mirabeau, cerca de Marsella, Francia (REUTERS/Manon Cruz)

La inversión cae por tercer trimestre seguido y el comercio exterior lastra el PBI

Los motores del retroceso económico entre julio y septiembre son dos: la caída de la inversión empresarial y el deterioro del comercio exterior.

La inversión bajó un 0,9% en el trimestre, con descensos en la construcción (−0,9%) y en la producción de bienes manufacturados (−1,8%), encadenando así su tercer trimestre consecutivo a la baja. El INSEE atribuyó parte de la revisión a la baja del PBI a un desempeño peor de lo previsto en la construcción y en el sector de la información y la comunicación.

El comercio exterior, que había aportado seis décimas al PBI en el segundo trimestre, restó seis décimas en el tercero. Las exportaciones se contrajeron un 1,6% —tras crecer un 2,9% entre abril y junio—, mientras que las importaciones apenas avanzaron un 0,1%.

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En sentido contrario, el consumo de los hogares aceleró levemente hasta el 0,3% y la variación de existencias aportó tres décimas al PBI, después de haber restado siete en el trimestre previo.

El ministro de Economía de Francia, Roland Lescure (KENZO TRIBOUILLARD/Pool via REUTERS)

El ministro de Economía admitió que las metas de 2027 están en riesgo

El ministro de Economía, Roland Lescure, reconoció la gravedad del momento, aunque buscó matizar el impacto. “Estas cifras confirman el período difícil y los factores cíclicos evidentes: choques energéticos, olas de calor y sequía, y el ciclo electoral”, afirmó en un comunicado.

Sin embargo, sostuvo que “una vuelta a la producción energética normal, un rebote de la aviación y una recuperación agrícola en 2027 permiten esperar una recuperación en los próximos trimestres”.

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Lescure ya había advertido en octubre que la economía iba “derecho hacia una pared” si no se recortaban miles de millones en el presupuesto de 2027 para contener el déficit. El gobierno de Emmanuel Macron no cuenta con mayoría parlamentaria para aprobar ese presupuesto, lo que lo expone a mociones de censura si no alcanza acuerdos con la oposición.

Las proyecciones oficiales para 2027 contemplan un crecimiento del 1% del PBI, una cifra que el propio ministro admitió la semana pasada que deberá ser revisada en los próximos días o semanas.

Una vista general de la Asamblea Nacional en París, Francia (REUTERS/Abdul Saboor/Archivo)

El debate presupuestario se traba en el Parlamento

La crisis económica se cruza con una parálisis política de fondo. El proyecto de presupuestos para 2027, que busca reducir el déficit del 5,4% previsto para este año al 5% del PBI, naufragó el jueves en la comisión mixta paritaria entre la Asamblea Nacional y el Senado.

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El primer ministro, Sébastien Lecornu, alertó de que “la ausencia de presupuestos nos llevaría al abismo”, en un contexto en que su gobierno podría enfrentar una moción de censura en las próximas semanas, con los partidos políticos con la vista puesta en las elecciones presidenciales de la próxima primavera.

La inflación, en tanto, cedió en noviembre hasta el 2,9% interanual, desde el 3,4% de octubre, según datos provisionales del INSEE publicados también este viernes. La caída mensual de precios fue del 0,7%, impulsada principalmente por el retroceso de los productos energéticos. Los precios de los servicios moderaron su alza al 2,3% anual, mientras que los alimentos aceleraron levemente hasta el 1,3%, con productos frescos al alza un 9,4%.

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La publicación de estos datos coincide con la actualización prevista de la calificación de la deuda soberana francesa por parte de la agencia S&P Global Ratings, cuyo eventual recorte añadiría presión adicional sobre los mercados y las cuentas públicas del país.