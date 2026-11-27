Patricia Bullrich defendió la suspensión de las PASO y habló sobre la elección del 2027

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Patricia Bullrich ratificó su pertenencia al proyecto político de Javier Milei y consideró que su continuidad en el poder es una prioridad para el oficialismo, aunque evitó pronunciarse de manera explícita sobre la reelección del Presidente. En una entrevista con Radio Mitre, la senadora nacional también reivindicó su autonomía dentro del espacio libertario, rechazó las versiones sobre una eventual disputa por candidaturas y aseguró que no le gusta el verticalismo.

“Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”, sostuvo cuando le preguntaron si acompañaría a Milei en una nueva postulación presidencial o si buscaría competir por su cuenta.

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Sin embargo, ante la insistencia del periodista sobre por qué hablaba del proyecto y no directamente del mandatario, Bullrich respondió: “Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones. Yo las cosas que digo las digo, las que no digo no las digo”.

La ex ministra de Seguridad explicó que su prioridad está puesta en sostener los fundamentos del programa económico y ampliar su alcance hacia los sectores que todavía enfrentan dificultades. En ese sentido, mencionó a las pequeñas empresas, los comercios y el consumo, y planteó que el Gobierno debe avanzar con medidas que reduzcan la carga impositiva.

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“Así como se llegó a las grandes empresas con el RIGI y se va a llegar a las grandes con el SuperRIGI, también tenemos que dirigirnos a las que más les cuesta porque tienen una mochila muy grande todavía de impuestos”, señaló.

Patricia Bullrich desmintió que Karina Milei la haya bajado de la candidatura presidencial

La definición sobre su lugar en el oficialismo también apareció cuando le preguntaron si Karina Milei le había pedido que se bajara de una eventual candidatura para 2027. “Es que no me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí”, contestó.

Bullrich rechazó las interpretaciones sobre sus declaraciones y reivindicó su independencia para intervenir en las discusiones internas. “Quizás acá se pensó: esto es muy vertical y Patricia no es vertical. Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, afirmó.

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En esa línea, recordó que Milei la definió como su “socia” durante otra entrevista y coincidió con esa caracterización. “Son dos electorados que se juntaron para conseguir un objetivo. Y esos electorados tienen que estar juntos, potenciarse”, sostuvo. También advirtió que quienes integran el espacio no deben retroceder ni favorecer al kirchnerismo.

La senadora también defendió la suspensión de las PASO y descartó que la decisión responda exclusivamente a las necesidades electorales del Presidente. Consideró que el sistema genera gastos, distrae al Gobierno durante buena parte de su mandato y obliga a los partidos a participar de una competencia interna.

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“No creo que tenga como objetivo solamente la reelección de Javier Milei”, afirmó. Además, sostuvo que el peronismo encontrará una forma de unificar candidaturas sin necesidad de elecciones primarias. “¿Qué va a preferir el peronismo? ¿Volver al poder o dividirse en candidatos? Para mí, volver al poder”, planteó.

Bullrich también insistió en que el programa económico debe conservar el superávit fiscal y la lucha contra la inflación, pero pidió avanzar con alivios para las empresas de menor tamaño. “Hay que ir bajándole un poco la cantidad de piedras en la mochila que, por ejemplo, tienen las pymes o tienen los comercios o tiene la industria”, expresó.

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Según explicó, las pequeñas empresas concentran alrededor del 85% del empleo en la Argentina, frente al 15% que atribuyó a las grandes inversiones. Por eso, dijo que lleva propuestas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al Presidente, además de discutirlas en la mesa política del Gobierno.