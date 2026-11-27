Los 15 gigabytes gratuitos de Google se distribuyen entre las plataformas Gmail, Google Drive y Google Fotos (EFE/EPA/Justin Lane)

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Cada cuenta personal de Google incluye hasta 15 GB gratis que se reparten entre Gmail, Drive y Fotos. Al agotarse, deja de recibir correos y de guardar fotos. La ayuda oficial de la compañía detalla cómo recuperar espacio sin contratar un plan de pago.

Primero conviene saber qué ocupa lugar. Según la página de ayuda sobre el almacenamiento, cuentan los mensajes y adjuntos de Gmail (incluidas las carpetas de spam y papelera), los archivos de Drive, las copias de seguridad de fotos y videos en calidad original y las copias de seguridad de WhatsApp en Android.

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Qué pasa si se supera el límite también está documentado. Gmail puede dejar de enviar y recibir mensajes, y los que lleguen se devuelven al remitente. Drive restringe la mayoría de las acciones, salvo descargar y eliminar, y Google Fotos deja de guardar copias nuevas.

Primero, vaciar la papelera y el spam

Para Google, la forma más rápida de recuperar espacio es vaciar la papelera y la carpeta de spam. Los elementos que están ahí siguen contando para el límite hasta que se borran de forma permanente. Lo mismo vale para la papelera de Drive y la de Fotos.

En Gmail, desde una computadora, se marca la casilla de cada mensaje que sobra y se pulsa Eliminar. Después se usa la opción Vaciar la papelera ahora. Si se borra mucho de golpe, el contador puede tardar entre 48 y 72 horas en reflejar el cambio, advierte la ayuda de Google. Un aviso de la propia ayuda: lo que se elimina de la papelera no se puede recuperar. Quien dude, puede descargar antes el contenido importante a su dispositivo.

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Google elimina los archivos guardados tras dos años continuos de exceso de cuota con un aviso previo de tres meses al titular (Google)

Búsquedas para encontrar lo que más pesa

En Gmail, la barra de búsqueda acepta comandos que filtran por tamaño y antigüedad.

Con has:attachment larger:10M aparecen los correos con adjuntos de más de 10 megabytes .

Con filename:.pdf larger:5M , los que traen PDF de más de cinco megabytes .

Con older_than:2y has:attachment, los adjuntos de más de dos años.

El Centro de Aprendizaje de Google Workspace, su tutorial para cuentas de trabajo y estudio, suma otras ideas: buscar correos de más de un tamaño dado, mensajes de hace más de tres años y boletines informativos del mismo remitente. Ese tutorial indica que la tarea lleva unos 10 minutos.

En Drive, el menú Almacenamiento (en la columna izquierda) ordena los archivos del que más espacio ocupa al que menos. Desde ahí se pueden mandar a la papelera los videos y grabaciones que ya no hagan falta. Drive no tiene una herramienta propia para detectar duplicados: la ayuda sugiere ordenar por nombre y buscar los que terminan en “(1)” o empiezan con “Copia de”.

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La cuenta de Gmail interrumpe el envío y la recepción de correos electrónicos cuando el usuario sobrepasa el límite de almacenamiento (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Drive también guarda copias de seguridad de dispositivos y datos ocultos de aplicaciones conectadas. La sección Copias de seguridad, dentro del almacenamiento, permite borrar las que ya no se necesitan. En la configuración de Drive, la opción Gestionar aplicaciones permite eliminar esos datos ocultos.

Fotos y WhatsApp: los grandes consumidores

Los videos suelen ser lo que más pesan, según el tutorial de Workspace, que recomienda revisarlos en la sección de videos de Google Fotos y eliminar los que no hagan falta. Luego hay que vaciar la papelera de Fotos para que el espacio se libere.

Por otro lado, las fotos subidas en calidad original ocupan el espacio de la cuenta. Desde la computadora, en photos.google.com, se abre Configuración, luego Gestionar almacenamiento y la opción Convertir fotos y videos a calidad de ahorro de almacenamiento. Las fotos de más de 16 megapíxeles se reducen a ese tamaño y los videos de más de 1080p bajan a 1080p.

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Esa conversión tiene límites: solo se puede recuperar espacio así una vez al día, y algunos archivos no se comprimen, como ciertos retratos hechos con dispositivos Android. Las fotos y videos subidos en alta calidad antes del 1 de junio de 2021 no cuentan para el límite.

Las copias de seguridad de la aplicación WhatsApp en dispositivos con sistema Android ocupan parte de la cuota asignada a la cuenta de Google (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

En Android, las copias de seguridad de WhatsApp también ocupan espacio de la cuenta. Google advierte que hay que cambiar primero el ajuste en la aplicación: Ajustes, Chats, Copia de seguridad y desactivar Incluir videos. Si solo se borra la copia, se crea otra automáticamente en la siguiente. Luego se pueden eliminar desde one.google.com/storage/management.

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Borrar la copia de WhatsApp es definitivo: quien cambie de teléfono o reinstale la aplicación sin una copia nueva pierde el historial de chats. Las copias que no se actualizan en cinco meses pueden eliminarse automáticamente.

Quien supere la cuota durante dos años o más corre el riesgo de que Google elimine lo guardado en Gmail, Fotos y Drive, según su política de almacenamiento. La compañía afirma que avisará por correo y notificaciones al menos tres meses antes.