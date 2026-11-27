Massa participó en Córdoba de un encuentro sobre el impacto de la IA en la economía

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Sergio Massa anticipó en Córdoba que el peronismo incorporará un capítulo dedicado a la inteligencia artificial, el empleo y la producción en la propuesta electoral que elaborará con vistas a 2027. El ex candidato presidencial y líder del Frente Renovador formuló esa definición durante un encuentro con científicos, académicos, empresarios y representantes sindicales en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde planteó la necesidad de incorporar los avances tecnológicos a una estrategia de desarrollo nacional.

El dirigente participó del foro “IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir”, que se realizó en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF). Allí se analizaron las transformaciones que generan las nuevas tecnologías en la matriz productiva, su impacto en el mercado laboral y los desafíos que enfrenta el Estado en materia de innovación.

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En ese contexto, Massa dejó una definición sobre la construcción programática del peronismo para las próximas elecciones presidenciales, vinculada con la elaboración de propuestas que trasciendan la discusión sobre la coyuntura económica y contemplen los cambios que se producen en los procesos de producción y las relaciones laborales.

“Ya encargué un ejemplar del libro que anunciaron para marzo para profundizar e incorporar un capítulo sobre IA en la plataforma de nuestra fuerza política que, unida, volverá a poner a la Argentina de pie”, sostuvo.

La declaración incluyó, además, una referencia a la unidad del peronismo y a la necesidad de avanzar en la elaboración de un programa común. El líder del Frente Renovador eligió un ámbito académico, alejado de la dinámica de los encuentros partidarios, para anticipar uno de los contenidos de esa plataforma.

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Durante su exposición, Massa puso el foco en la innovación y en la importancia de que la dirigencia política esté dispuesta a incorporar nuevos conocimientos. Planteó que la inteligencia artificial debe formar parte de una agenda orientada a mejorar la productividad de las empresas, preservar las fuentes de empleo y promover el crecimiento económico.

“Estoy muy contento de haber participado de este encuentro en FAMAF. Acepté la invitación a este foro por la urgencia de los temas y por el formato del encuentro: docentes, investigadoras e investigadores de universidades nacionales y privadas, sindicatos y empresarios dialogando sobre la IA con una perspectiva nacional y soberana”, afirmó.

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Durante la jornada estuvieron presentes el decano de la FAMAF, Pedro Pérez; la vicedecana, Romina Arroyo; el legislador provincial Juan José Blangino; la concejala Tania Kyshakevych y los especialistas Mariano Zukerfeld, Valeria Brusco y Javier Ntaca, junto a referentes cordobeses del Frente Renovador.

Articular al sistema científico, las empresas, los sindicatos y el Estado

Uno de los aspectos que destacó el ex candidato presidencial fue la diversidad de los participantes. En particular, resaltó que cada una de las mesas de debate incluyera a personas con experiencia en la función pública que “definen y gestionan políticas públicas desde hace años”, una decisión de los organizadores que calificó como “una elección valiente”.

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El planteo de Massa apuntó a la articulación entre el sistema científico, los sectores productivos, las organizaciones sindicales y los responsables de la administración estatal para diseñar políticas que permitan aprovechar las oportunidades derivadas de los cambios tecnológicos y atender sus consecuencias sobre el mundo del trabajo.

“Este foro es una pequeña síntesis de lo que más necesitamos para reconstruir una patria soberana: personas de distintas edades, de diferentes puntos del país, de disciplinas variadas, del trabajo y del sector productivo”, expresó.

También resaltó que la convocatoria surgiera de una facultad especializada en ciencias exactas y que sus autoridades hubieran promovido un intercambio con la dirigencia partidaria.

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“Todas ellas reunidas acá en FAMAF, una facultad de ciencias exactas que se tomó el trabajo de invitar a la política a escuchar. Necesitamos ciencia y pensamiento autónomo para que también la IA sea argentina”, agregó.

Como parte de su agenda en Córdoba, Massa mantuvo una reunión con investigadores, docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Según informaron desde el entorno del dirigente, los representantes de esas instituciones expusieron las dificultades que atraviesa el sistema científico y tecnológico como consecuencia de las restricciones presupuestarias implementadas por el gobierno de Javier Milei.

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Los investigadores describieron el deterioro de los salarios, los problemas de financiamiento y los inconvenientes para garantizar la continuidad de los proyectos que se desarrollan en las universidades y los organismos nacionales.

La conversación permitió abordar una de las cuestiones vinculadas con la discusión sobre inteligencia artificial: la capacidad de la Argentina para sostener equipos de investigación, formar profesionales especializados y desarrollar conocimientos propios en áreas estratégicas para la economía.

El líder del Frente Renovador consideró que el respaldo al sistema científico y tecnológico constituye una condición indispensable para avanzar en un proyecto de desarrollo nacional. Su diagnóstico contrapuso las dificultades presupuestarias que describieron los investigadores con la necesidad de contar con capacidades locales para afrontar las transformaciones que genera la incorporación de nuevas tecnologías.

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La visita a Córdoba tuvo así dos componentes: el cuestionamiento a la política del Gobierno en materia de ciencia y tecnología y el anticipo de los contenidos que Massa pretende incorporar al programa electoral del peronismo para 2027.