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Llamadas spam: por qué no debes responder y cómo proteger tu cuenta bancaria

Entre los riesgos de contestar llamadas spam están el robo de datos personales, la suplantación de identidad y las estafas

Perfil de una persona en la penumbra observando la pantalla iluminada de un teléfono inteligente con una interfaz de llamada entrante.
Es común que varias personas reciban llamadas desconocidas en el transcurso del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las llamadas spam pueden convertirse en una puerta de entrada a fraudes, robos de identidad y engaños dirigidos a obtener datos de cuentas bancarias. El riesgo no se limita a una conversación incómoda: quien llama puede intentar confirmar que un número está activo o conducir a la víctima hacia enlaces, aplicaciones o transferencias de dinero.

Las medidas de seguridad de expertos como Kaspersky es evitar toda interacción con números desconocidos que generen dudas y, cuando sea posible, impedir que esas comunicaciones lleguen al teléfono.

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No responder, no devolver llamadas sospechosas, ni compartir datos son medidas básicas para reducir la exposición a intentos de estafa.

Primer plano de un hombre latino de piel trigueña con barba corta que sostiene un teléfono celular negro junto a su oreja en un entorno oscuro.
Las llamadas de números desconocidos pueden utilizarse para confirmar que una línea está activa e iniciar intentos de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué responder una llamada spam puede facilitar un fraude

Una llamada no deseada puede ser el primer contacto de un esquema de fraude. Los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por bancos, empresas de mensajería, organismos públicos o servicios técnicos para ganar confianza.

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Luego solicitan claves, códigos de verificación, números de tarjetas o datos personales con el argumento de resolver una supuesta urgencia.

Este método forma parte de prácticas conocidas como phishing telefónico o vishing. El objetivo consiste en engañar a la persona para que entregue información o autorice una operación.

Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
Los ciberdelincuentes suelen suplantar la identidad de bancos, empresas o entidades públicas para pedir información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un banco no debe pedir por teléfono contraseñas, claves token, códigos que llegan por mensaje ni datos completos de una tarjeta. Ante una comunicación de ese tipo, conviene cortar y contactar a la entidad a través de sus canales oficiales.

Qué información buscan los ciberdelincuentes en estas comunicaciones

Los estafadores pueden buscar desde datos básicos, como el nombre completo, el documento de identidad o la dirección, hasta información financiera. A veces no solicitan todos los datos en una sola llamada: una primera conversación puede servir para confirmar la identidad de la persona y preparar un engaño posterior con información más precisa.

Kaspersky advierte que estas maniobras pueden derivar en robo de identidad. Con un número de teléfono, datos personales y respuestas a preguntas aparentemente inocentes, los ciberdelincuentes pueden intentar abrir cuentas, recuperar contraseñas o hacerse pasar por la víctima frente a otras empresas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Bloquear números sospechosos y revisar los movimientos de la cuenta ayuda a limitar riesgos ante un intento de estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no conviene devolver una llamada desconocida

Responder o devolver una llamada puede confirmar que el número está en uso y que pertenece a una persona dispuesta a atender comunicaciones no solicitadas. Esa información tiene valor para quienes realizan campañas masivas, porque permite separar los números activos de aquellos que no generan respuesta.

Si un número es identificado como receptivo, puede circular entre redes de telemarketing ilegal o grupos dedicados a estafas digitales. Esto puede traducirse en más llamadas, mensajes de texto y contactos a través de aplicaciones de mensajería.

Cómo dejar de recibir llamadas spam en iPhone y Android

En los teléfonos iPhone, una de las opciones disponibles es “Silenciar llamadas desconocidas”. La función envía al buzón de voz las comunicaciones de números que no están guardados entre los contactos, aunque permite revisar luego el historial de llamadas recientes para detectar si una llamada legítima quedó filtrada.

Funciones en Android y iPhone permiten silenciar comunicaciones no deseadas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
Funciones en Android y iPhone permiten silenciar comunicaciones no deseadas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Para activarla, se debe ingresar a Configuración, seleccionar Teléfono y habilitar la opción “Silenciar llamadas desconocidas”. La herramienta puede ser útil para reducir interrupciones, aunque exige revisar con cierta frecuencia las llamadas recientes y el buzón de voz, sobre todo si se espera una comunicación de una institución.

En los dispositivos Android, la aplicación Teléfono incluye opciones de identificador de llamada y protección contra spam. Para revisarlas, se debe abrir la aplicación, tocar “Más opciones”, ingresar a Configuración y seleccionar “Identificador de llamada y spam”.

Asimismo, es posible habilitar el filtro de llamadas spam. En ese caso, el teléfono bloquea esas comunicaciones y evita notificaciones de llamadas perdidas o mensajes de voz asociados. Las llamadas spam filtradas quedan registradas en el historial, lo que permite revisarlas si fuera necesario.

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