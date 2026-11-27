Entre los hogares que pidieron prestado, el 35% acudió a un amigo o familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alquilar implica afrontar un gasto que no admite demasiadas postergaciones y que condiciona buena parte del presupuesto familiar. El problema no es nuevo, pero tiene varias aristas para analizar. Una de ellas es cómo hacen los hogares inquilinos para cubrir sus cuentas cuando los ingresos resultan insuficientes, en un escenario atravesado por el costo de la vivienda y las dificultades laborales.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 59% de los hogares que alquilan pidió dinero prestado durante el último año, según un informe elaborado en forma conjunta por ACIJ, CELS, CEUR-Conicet, Iealc y Eidaes. El documento señala que se trata de “una suba pronunciada en comparación con la medición de 2025, cuando el endeudamiento alcanzaba al 37% de los hogares”. Esto representa un salto de 22 puntos porcentuales.

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A su vez, “el 72% de los hogares que se endeudaron usó el dinero prestado para pagar el alquiler”. Según el trabajo, “el pago del alquiler persiste como uno de los principales motivos de endeudamiento de los hogares inquilinos ya que forma parte del grupo de gastos que los hogares no pueden postergar junto a otros como la comida y los servicios públicos”.

El origen del dinero es variado. El 35% de quienes se endeudaron pidieron a familiares o amigos, el 32% recurrió a una billetera virtual, el 22% sacó un préstamo personal o pidió un adelanto de haberes y el 13% acudió a una financiera o prestamista. De esta manera, la ayuda del entorno cercano convive con distintas alternativas de financiamiento.

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El alquiler al día, otras cuentas atrasadas

Por el momento, “la creciente presión del monto del alquiler en los ingresos no se refleja en atrasos significativos en el pago”, indica el informe. El 91% de los hogares está al día y apenas el 3% debe más de dos meses. “Es decir que el riesgo para la parte propietaria de no cobrar el alquiler a término es prácticamente nulo”, agrega. Sin embargo, quienes recibieron alguna presión para desalojar la vivienda pasaron del 6% al 10% en un año.

Casi uno de cada tres hogares inquilinos del AMBA está atrasado con gastos corrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, las dificultades sí parecen reflejarse en el endeudamiento, los recortes y otros pagos. El 31% de los hogares está atrasado con gastos corrientes o deudas, casi el doble que en 2025, cuando la proporción era del 16 por ciento. Para los autores del estudio, esto “configura una situación de precariedad económica sensiblemente más grave” que la del año pasado. Además, el 70% recortó consumos y el 49% gastó ahorros.

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La capacidad de guardar dinero también se redujo. Apenas el 10% pudo ahorrar el mes anterior a la encuesta, casi cuatro puntos porcentuales menos que en 2025. En ese contexto, “difícilmente las familias inquilinas puedan aspirar a comprar una vivienda propia, o acceder a un crédito hipotecario”, advierten los especialistas.

Cuánto pesa el alquiler

Detrás de este escenario aparece el peso de la vivienda sobre el presupuesto familiar. Los autores del informe explican que esa variable “permite entender el ingreso disponible para acceder a otros bienes y servicios y observar cómo la vulnerabilidad financiera se traduce en vulnerabilidad habitacional”. Hoy, el 53% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler.

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Si bien esto implica “una leve mejora respecto del año pasado (58%)”, el nivel es muy superior al de 2024 y 2022, cuando los hogares que gastaban la mitad o más representaban el 38% y el 32%, respectivamente. En el otro extremo, apenas el 6% destina un 25% o menos. Así, “se profundiza la polarización entre quienes menos pagan y quienes más pagan en relación con sus ingresos”.

Actualmente un departamento de dos ambientes cuesta en promedio $570.000 en el conurbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En línea con estos datos, el problema más mencionado, por el 65% de los hogares, fue que “el alquiler es muy caro en relación a mis ingresos”. Según la evaluación del mercado, un departamento de dos ambientes cuesta en promedio alrededor de $570.000 en el conurbano bonaerense y $700.000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sin contar servicios públicos ni expensas. Entre quienes pagan expensas, el 62% abona más de $100.000 mensuales y el 27% más de 200.000 pesos. A su vez, el 60% de los encuestados percibe ingresos por debajo de 1.400.000 pesos.

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Los hogares más expuestos

La carga del alquiler resulta todavía mayor para algunos grupos. Cuando el principal ingreso proviene de jubilaciones o pensiones, el 74% gasta la mitad o más en alquiler. Entre los hogares cuyo principal sostén tiene 60 años o más, la proporción es del 64%. Para esta franja etaria, una hipótesis del informe sobre su permanencia en el mercado laboral es “la necesidad de trabajar para solventar los gastos que la jubilación no alcanza a cubrir”. En los barrios populares, en tanto, el 84% destina al menos la mitad de sus ingresos a la vivienda.

El frente laboral agrega presión. La desocupación en los hogares inquilinos subió del 7,4% en 2025 al 10,1% en 2026, “el número más alto desde 2021”. También aumentaron, del 17,3% al 24,8%, quienes tienen trabajo, pero quisieran sumar más horas.

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Las consecuencias alcanzan además a la permanencia en la vivienda. Entre quienes se mudaron al menos una vez en los últimos cinco años, el 29% lo hizo porque no pudo pagar una renovación o el alquiler vigente, un motivo que un año antes explicaba el 22% de las mudanzas.