WhatsApp permite programar mensajes y estos se envían así el celular se encuentre apagado. (Meta)

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WhatsApp comenzó a desplegar mundialmente una función que permite programar el envío de mensajes para una fecha y hora determinadas. La herramienta incorpora una característica que muchos usuarios esperaban: los textos, fotografías y videos podrán llegar a sus destinatarios incluso cuando el celular de quien los envía esté apagado, sin batería o desconectado de internet.

La compañía confirmó el lanzamiento después de probar esta opción en las versiones beta de Android y iOS. La implementación será gradual durante las próximas semanas, por lo que algunos usuarios podrían tener que esperar para encontrarla disponible en sus cuentas.

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La nueva herramienta permitirá preparar mensajes con hasta 14 días de anticipación. De esta manera, será posible dejar listo un saludo de cumpleaños para la medianoche, enviar un recordatorio antes de un examen o comunicarse con alguien que vive en otro país sin tener que estar pendiente del reloj.

WhatsApp presenta los mensajes programados. Crédito de la imagen: WhatsApp.

¿Se envían los mensajes de WhatsApp si el celular está apagado?

Sí. Una de las principales características de esta función es que el envío no dependerá de que el teléfono del remitente permanezca encendido o conectado a internet.

Según informó WhatsApp, una vez programado el mensaje, la plataforma se encargará de entregarlo en el momento seleccionado. Esto significa que el usuario podrá apagar su celular, quedarse sin batería o perder la conexión a internet y el contenido llegará igualmente al chat del destinatario.

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El funcionamiento representa una diferencia frente al envío tradicional de mensajes, que requiere que el usuario tenga conexión para transmitir el contenido. Con esta nueva herramienta, la programación queda preparada dentro del servicio para ejecutarse en la fecha y hora establecidas.

WhatsApp sigue estrenando nuevas herramientas para sus usuarios. (Meta)

Además, el destinatario recibirá el texto, la fotografía o el video como cualquier otro mensaje habitual. No aparecerá una notificación especial que indique que el contenido fue programado con anticipación.

WhatsApp también aseguró que estos envíos conservarán el cifrado de extremo a extremo, el sistema de seguridad que impide que terceros puedan leer el contenido de las conversaciones mientras se transmite.

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Cómo programar mensajes en WhatsApp

La función permitirá seleccionar el momento exacto en que se enviará un contenido, tanto en conversaciones individuales como en grupos. Para utilizarla, será necesario seguir un procedimiento sencillo desde el chat correspondiente.

Estos son los pasos para dejar un mensaje programado:

Abrir WhatsApp e ingresar a la conversación individual o grupal donde se quiere enviar el contenido. Escribir el mensaje o seleccionar la fotografía o el video que se desea compartir. Mantener presionado el botón de envío, en lugar de tocarlo una sola vez. Seleccionar la opción para programar el mensaje. Elegir la fecha y la hora en que se realizará el envío. Confirmar la programación.

La herramienta permitirá establecer envíos desde 10 minutos hasta 14 días después de haber preparado el contenido. Así, los usuarios podrán organizar comunicaciones con cierta anticipación sin necesidad de volver a abrir la aplicación para enviarlas.

Una gráfica informativa de WhatsApp expone el procedimiento para programar el envío de textos en la plataforma de mensajería. (Foto: WhatsApp)

¿Se pueden cancelar los mensajes programados?

Sí. WhatsApp también incorporará un espacio desde el que será posible revisar los mensajes que todavía no fueron enviados.

Esta sección permitirá identificar los contenidos pendientes y eliminarlos si el usuario cambia de opinión. Por ejemplo, si alguien programa un recordatorio para una fecha determinada y después descubre que ya no es necesario, podrá cancelarlo antes de que llegue el momento de entrega.

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La posibilidad de administrar estos envíos resulta importante para evitar que se compartan mensajes desactualizados o que ya no tienen sentido cuando llega la hora seleccionada.

La función también admite diferentes formatos de contenido. No estará limitada a textos, sino que permitirá programar fotografías y videos en conversaciones individuales y grupales.