La campaña GoodGuys suplanta la identidad de empresas reconocidas para robar credenciales de acceso a cuentas corporativas de Google y Okta. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Una nueva campaña de ciberataques utiliza falsas invitaciones a entrevistas de trabajo, seminarios web y estudios remunerados para robar contraseñas de cuentas corporativas de Google y Okta. Los delincuentes se hacen pasar por empresas reconocidas, como Google Nvidia, SpaceX, Spotify y Coca-Cola, y ofrecen pagos de hasta 600 dólares por participar en conversaciones de apenas 45 minutos.

La operación, identificada como GoodGuys, busca engañar a empleados y profesionales para que ingresen sus credenciales laborales en páginas web fraudulentas que imitan los sitios oficiales de las compañías. De esta manera, los atacantes consiguen información que puede permitirles acceder a servicios internos, documentos y plataformas utilizadas por las organizaciones.

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La empresa de ciberseguridad Push Security descubrió la campaña y comenzó a rastrearla. Durante su investigación identificó que los ciberdelincuentes suplantaban la identidad de ocho compañías: Accenture, American Express, Coca-Cola, Culver’s, Google Cloud, Nvidia, SpaceX y Spotify.

Las páginas fraudulentas imitan los sitios oficiales de Google, Nvidia, SpaceX y Spotify para generar confianza entre los profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la estafa de las entrevistas falsas

El engaño comienza con un correo electrónico que parece provenir de una empresa conocida. El mensaje invita al destinatario a participar en una entrevista, una investigación de mercado o un seminario web sobre algún tema tecnológico.

Para conseguir que las personas confíen en la propuesta, los delincuentes ofrecen recompensas económicas. En uno de los casos identificados, una supuesta investigación de Nvidia prometía 500 dólares por participar en un estudio sobre inteligencia artificial. Otra invitación, que utilizaba la imagen de Accenture, ofrecía 600 dólares por una entrevista con un experto.

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Los mensajes también pueden anunciar actividades relacionadas con Google Cloud, como seminarios sobre la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial en empresas.

Correo electrónico de phishing que suplanta la identidad de Google Cloud. (Foto: Push Security)

La estrategia consiste en aprovechar el interés por obtener ingresos adicionales o participar en actividades profesionales de compañías reconocidas. Una vez que la víctima hace clic en el enlace, es dirigida a una página que reproduce la identidad visual de la marca suplantada.

Antes de mostrar el sitio falso, algunas versiones de la campaña presentan una prueba CAPTCHA, el mecanismo que normalmente solicita identificar imágenes o resolver una verificación para demostrar que el visitante es una persona y no un programa automatizado.

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Este paso busca darle mayor apariencia de legitimidad al proceso.

El objetivo es robar contraseñas de Google y Okta

Después de superar la verificación, el usuario llega a una página que le solicita iniciar sesión con su cuenta corporativa de Google para confirmar su participación en la entrevista o el seminario.

Sin embargo, no se trata de un formulario oficial. Es una pantalla falsa controlada por los ciberdelincuentes, diseñada para registrar las contraseñas que introduce la víctima.

La campaña también incluye formularios que imitan el sistema de autenticación de Okta, una plataforma utilizada por empresas para administrar el acceso de sus trabajadores a diferentes aplicaciones y servicios.

Ciberdelincuentes imitan medidas de seguridad en webs fraudulentes para ganarse la confianza de los usuarios.

Un detalle importante es que el sistema está diseñado para rechazar direcciones personales de Gmail, Yahoo y Outlook. Esto indica que los atacantes buscan específicamente credenciales vinculadas con organizaciones y entornos laborales.

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Además, los delincuentes no se limitan a solicitar la contraseña. El kit GoodGuys puede mostrar diferentes solicitudes de verificación de identidad, conocidas como autenticación multifactor (MFA).

Este sistema de seguridad normalmente pide una segunda comprobación después de introducir la contraseña, como un código enviado por SMS o una notificación en el teléfono.

En los ataques identificados, las páginas falsas pueden solicitar códigos de autenticación o pedir que la víctima seleccione un número coincidente en su dispositivo. También pueden imitar las notificaciones de Okta Verify.

Los ciberdelincuentes ofrecen hasta 600 dólares por entrevistas falsas de 45 minutos para convencer a sus víctimas de ingresar sus contraseñas. (Imagen Ilustrativa / Infobae / Gemini)

De acuerdo con Push Security, los atacantes podrían estar intentando iniciar sesión manualmente con las credenciales robadas y adaptando las solicitudes falsas a las comprobaciones de seguridad que aparecen durante el acceso.

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Cómo evitar caer en esta modalidad de phishing

La principal recomendación es desconfiar de las invitaciones que ofrecen grandes cantidades de dinero por entrevistas breves, especialmente cuando solicitan iniciar sesión con una cuenta corporativa.

Antes de introducir cualquier contraseña, es importante comprobar la dirección completa del sitio web y verificar que pertenece realmente a la empresa que supuestamente organiza la actividad.

También se debe evitar acceder a enlaces recibidos por correo electrónico sin confirmar su procedencia. Si una invitación parece legítima, lo más seguro es consultar directamente con la compañía a través de sus canales oficiales.

Los atacantes también reproducen solicitudes de autenticación multifactor para intentar superar los sistemas de seguridad de las cuentas empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autenticación multifactor sigue siendo una medida importante de protección, pero no garantiza por sí sola que una cuenta esté a salvo. Los usuarios deben evitar compartir códigos de verificación o aprobar solicitudes de inicio de sesión que no hayan iniciado.

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La campaña GoodGuys demuestra cómo los ciberdelincuentes utilizan nombres de empresas reconocidas y ofertas económicas para generar confianza. El objetivo no es vender un servicio ni contratar profesionales, sino conseguir las credenciales necesarias para ingresar a cuentas corporativas.