El ministro de Salud de Costa Rica, Alexander León Sánchez Cabo, entregó personalmente una carta al papa León XIV durante una audiencia celebrada en Ciudad del Vaticano. Crédito: Ministerio de Salud

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El ministro de Salud de Costa Rica, Alexander León Sánchez Cabo, entregó personalmente una carta al papa León XIV, en la que solicitó sus oraciones y bendición apostólica para el pueblo costarricense, los trabajadores del sector sanitario y el Gobierno de la presidenta Laura Fernández.

El encuentro se desarrolló en Ciudad del Vaticano, Italia, durante una audiencia en la que participaron asistentes al X Seminario Internacional de Ética en el Gerenciamiento de la Salud, según informó el Ministerio de Salud.

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Además de la petición religiosa, el ministro aprovechó la oportunidad para presentar al pontífice diez estrategias prioritarias que el Gobierno costarricense pretende impulsar para fortalecer el sistema nacional de salud.

La comunicación también incluyó propuestas de cooperación internacional que podrían beneficiar la formación de profesionales sanitarios y una solicitud relacionada con pacientes que enfrentan enfermedades oncológicas.

Las diez prioridades de salud que Costa Rica presentó al papa León XIV

Uno de los principales componentes de la carta fue la exposición de los proyectos que el Ministerio de Salud considera fundamentales para mejorar la atención sanitaria de la población.

Entre las iniciativas se encuentra el fortalecimiento de la autoridad reguladora, con el objetivo de establecer procesos más claros y ágiles para medicamentos, equipos biomédicos y tecnologías sanitarias.

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También se contempla impulsar la investigación científica, promover una gestión sostenible de los residuos y fortalecer la rectoría de los servicios de atención prehospitalaria mediante protocolos comunes.

En materia asistencial, el Gobierno plantea reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera y avanzar en la transformación digital de los servicios sanitarios.

Otro de los proyectos consiste en establecer la Secretaría Técnica Nacional de Cáncer, acompañada de un observatorio de inteligencia sanitaria para mejorar el seguimiento de esta enfermedad.

Según señaló el Ministerio, el cáncer representa la segunda causa de muerte en Costa Rica, situación que motiva la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y atención.

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La carta también menciona la revisión de la normativa relacionada con la Ley de Salud Mental N.º 10412, así como la activación de las instancias encargadas de coordinar las políticas públicas en esta materia.

Finalmente, incluye la oficialización de la Política Nacional de Salud Bucal 2026-2036 y la implementación de un programa de dentaduras para adultos mayores considerados prioritarios.

Costa Rica planteó la posibilidad de establecer acuerdos de cooperación para que médicos nacionales realicen especializaciones y pasantías en hospitales vinculados con la Santa Sede. Crédito: Ministerio de Salud

Médicos costarricenses podrían especializarse en hospitales vinculados con el Vaticano

La visita también permitió plantear la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación entre Costa Rica e instituciones hospitalarias vinculadas con la Santa Sede.

Según el Ministerio de Salud, la propuesta busca que profesionales costarricenses puedan realizar especializaciones y pasantías médicas en centros hospitalarios adscritos al Vaticano.

Este tipo de colaboración podría abrir oportunidades para fortalecer la preparación técnica de los trabajadores sanitarios y facilitar el intercambio de conocimientos especializados.

Pacientes con cáncer solicitan una reliquia de un santo médico

Otro de los aspectos particulares de la visita fue una solicitud presentada por pacientes oncológicos costarricenses, quienes manifestaron su deseo de contar con una reliquia de San José Moscati, un médico italiano reconocido por la Iglesia católica por su labor profesional y dedicación a los enfermos.

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La petición fue transmitida al papa León XIV con la intención de que la reliquia pueda ser colocada en la capilla de un hospital público costarricense.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la iniciativa pretende ofrecer un símbolo de consuelo, esperanza y acompañamiento espiritual para los pacientes, sus familias y los profesionales que trabajan en los centros médicos.

La visita del ministro al Vaticano forma parte de las gestiones internacionales desarrolladas por el sector salud costarricense para promover sus prioridades institucionales.