Alianza entre entidades determinó el eje temático de la competencia: educación ambiental, sostenibilidad y conservación de recursos naturales. (Cortesía)

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Cuarenta y cinco estudiantes de las 15 regiones educativas de Panamá protagonizaron la Gran Final Nacional de la Copa Nacional de Debate 2026.

La actividad coronó campeón al equipo del Colegio De La Salle, de la región educativa de Panamá Centro, como la voz más sólida en materia de conservación ambiental.

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Durante cuatro jornadas, los participantes -provenientes de entornos urbanos, rurales y comarcales- discutieron sobre cultura y valores ambientales, uso responsable de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad, protección de las áreas protegidas y participación ciudadana en la gestión ambiental.

Los debates fortalecieron capacidades de investigación, pensamiento crítico y argumentación, al tiempo que los jóvenes profundizaron su vínculo con el patrimonio natural del país.

La viceministra de Ambiente encargada, María Del Carmen Silvera, destacó el valor de las áreas protegidas como “aulas vivas”.

Jóvenes de todas las regiones del país debatieron sobre el futuro ambiental del país.

“Ver a jóvenes de todas las regiones del país debatir con tanta preparación, pasión y conciencia sobre nuestro futuro ambiental nos llena de esperanza. Las áreas protegidas son aulas vivas, y estos estudiantes demostraron que conocer, comprender y argumentar son los primeros pasos para proteger nuestro patrimonio natural”, declaró.

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La competencia utilizó el formato World Schools Debating Championship (WSDC), el mismo empleado en los campeonatos mundiales escolares.

Cada enfrentamiento enfrentó a dos equipos de tres oradores, con discursos de ocho minutos seguidos de una réplica de cuatro minutos por equipo.

Tras seis rondas preliminares, las delegaciones avanzaron a cuartos de final, semifinales y la Gran Final.

Un panel de aproximadamente 24 jueces capacitados bajo estándares internacionales evaluó todas las rondas.

Tras seis rondas preliminares de temas ambientales, las delegaciones avanzaron a cuartos de final, semifinales y la Gran Final.

La Copa inició el 16 de noviembre con una jornada de bienvenida en la que Zoraida Jiménez, directora nacional de Cultura Ambiental, y Michelle Caballero, directora nacional de Áreas Protegidas, presentaron a los participantes la labor de conservación y protección de recursos naturales.

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El torneo se realizó como antesala al VII Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, organizado conjuntamente con MiAmbiente y previsto para 2027 en el Panamá Convention Center.

El congreso, que se celebra una vez cada diez años y se realizará por primera vez en Mesoamérica, reunirá a cerca de 10.000 delegados, científicos, líderes gubernamentales y representantes de pueblos indígenas de más de 170 países para definir las estrategias globales de conservación y protección de la biodiversidad.

El Centro Educativo Colina de Las Cumbres, de la región educativa de Panamá Norte, obtuvo el segundo lugar.

El tercer puesto recayó en el Centro de Formación Integral Bilingüe de Azuero “Papá Francisco”, de la región educativa de la provincia de Herrera.

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La viceministra de Ambiente encargada, María Del Carmen Silvera, destacó el valor de las áreas protegidas como "aulas vivas".

Cada delegación estuvo integrada por tres estudiantes y un docente asesor; en total, participaron 15 asesores docentes junto a los 45 competidores.

Antes de llegar a la competencia, los equipos disputaron competencias regionales abiertas a centros educativos de todo el país. Los ganadores de cada región obtuvieron el derecho de representar a sus comunidades en la fase nacional.

Alejandro Espinosa, presidente de Aspade, subrayó el alcance formativo del torneo: “La Copa Nacional de Debate representa la culminación de un proceso en el que miles de jóvenes de todo el país desarrollan habilidades de argumentación, pensamiento crítico y diálogo.

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Más que una competencia, es un espacio donde los estudiantes ponen en práctica lo aprendido, contrastan ideas y comprenden que debatir no consiste únicamente en defender una postura, sino también en escuchar, razonar y construir ciudadanía", afirmó.

El certamen fue organizado por la Asociación Panameña de Debate (Aspade) y el Ministerio de Educación (MEDUCA), con el patrocinio del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). La alianza entre las tres instituciones determinó el eje temático de la competencia: educación ambiental, sostenibilidad y conservación de recursos naturales.