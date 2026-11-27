Franco Colapinto junto a Evander Holyfield en el box de Alpine en el Gran Premio de Las Vegas

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El exboxeador estadounidense Evander Holyfield compartió imágenes de su paso por el box de Alpine durante el Gran Premio de Las Vegas, una visita que coincidió con el mejor resultado conjunto de la escudería francesa en la temporada. El campeón mundial publicó fotos junto a integrantes del equipo y destacó los puntos que sumaron Franco Colapinto y Pierre Gasly en el circuito urbano de Nevada.

“Gran noche en la Fórmula 1 en Las Vegas. Felicitaciones a Alpine por un sólido resultado con los dos autos en los puntos”, escribió Holyfield en su cuenta de Instagram. El exdeportista también agradeció la hospitalidad de Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, y del expiloto francés Jean Alesi. La publicación llegó días después de una carrera que representó un alivio para Alpine. Gasly terminó quinto y Colapinto fue sexto, una combinación que le permitió al equipo sumar 18 puntos en el Gran Premio de Las Vegas. La escudería no había conseguido una cosecha superior en una carrera durante 2026.

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La primera imagen de la secuencia muestra a Holyfield junto a Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine. Detrás de ambos aparece uno de los monoplazas A526, detenido en la calle de boxes del circuito de Las Vegas, donde el equipo completó un fin de semana que modificó su panorama antes del cierre del campeonato.

El posteo de Evander Holyfield tras su visita al box de Alpine en el Gran Premio de Las Vegas

La segunda fotografía registra al exboxeador en una charla con Colapinto, quien aparece sonriente. El piloto argentino venía de completar una de sus actuaciones más sólidas de la temporada y alcanzó el sexto puesto, resultado que igualó su mejor ubicación en la Fórmula 1.

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En la tercera postal, Holyfield conversa con Gasly, el francés que encabezó el rendimiento de Alpine en Nevada. Las dos imágenes restantes se enfocan en el A526 del piloto francés: una lo exhibe en boxes y otra lo muestra en acción sobre el trazado callejero.

La presencia de una figura del boxeo en el garaje de Alpine se produjo en un Gran Premio que contó con invitados de distintos ámbitos del deporte y el espectáculo. Holyfield, de 64 años, siguió de cerca la actividad del equipo francés y celebró luego el desenlace de la carrera a través de sus redes sociales.

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El desempeño de Alpine en Las Vegas contrastó con las dificultades que atravesó en otras fechas del calendario. Gasly largó desde el octavo puesto y Colapinto desde el noveno. Ambos lograron avanzar en una competencia marcada por los cambios de posiciones y las disputas en el pelotón delantero. Gasly terminó quinto, a 2,927 segundos del ganador, Max Verstappen. Colapinto cruzó la meta en el sexto lugar, a 7,955 segundos del neerlandés. El francés aportó 10 puntos y el argentino sumó ocho para una cosecha total de 18 unidades.

Nacido el 19 de octubre de 1962 en Atmore, Alabama, Evander Holyfield construyó una de las carreras más reconocidas del boxeo estadounidense. Compitió como profesional entre 1984 y 2011, con 44 victorias, 29 de ellas por nocaut, 10 derrotas y dos empates.

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Antes de su etapa profesional, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, en la categoría semipesado. Luego alcanzó el título mundial crucero y se convirtió en campeón indiscutido de esa división en 1988.

Pierre Gasly junto a Evander Holyfield en el box de Alpine en el Gran Premio de Las Vegas

Tras su ascenso al peso pesado, Holyfield venció a James Buster Douglas en 1990 y conquistó los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). También protagonizó dos combates ante Mike Tyson, incluido el recordado duelo de 1997 que terminó con la descalificación de Iron Mike. Holyfield fue campeón mundial de los pesados en cuatro oportunidades. Ese registro lo ubicó entre las principales referencias de la categoría durante las décadas de 1990 y 2000. En 2017 ingresó al Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

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La Fórmula 1 dejó Las Vegas y ya se instaló en Qatar, donde este viernes 27 de noviembre comenzó la actividad del penúltimo Gran Premio de la temporada. El circuito de Lusail afronta dos entrenamientos libres durante la jornada inaugural, antes de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

Alpine llegó a la cita con el impulso de su resultado en Nevada. La quinta posición de Gasly y la sexta de Colapinto redujeron la distancia del equipo con Racing Bulls en el Campeonato de Constructores, cuando quedan las fechas de Qatar y Abu Dhabi.