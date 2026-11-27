El piloto argentino habló con la prensa oficial de la Máxima

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La Fórmula 1 publicó en las últimas horas un video de Franco Colapinto en el que el piloto argentino de Alpine contó con humor los malabares que tuvo que hacer para viajar en un vuelo comercial desde Las Vegas con sus cuatro bolsos, incluido su casco, después del Gran Premio del fin de semana anterior. La solución que encontró se convirtió en el momento más comentado: subió al avión con el casco de carrera puesto para que no pudieran obligarlo a desprenderse de él.

En el marco del GP de Qatar, la categoría acompañó el video con dos publicaciones en sus redes sociales. En Instagram, la F1 escribió: “¡El vuelo de Franco desde Las Vegas, hora de contar la historia! Los fans vieron a Colapinto subiendo al avión con su casco de carreras como equipaje de mano”. En X (ex Twitter), el mensaje fue: “Todo el mundo, incluso los pilotos de Fórmula 1, se arriesgan con los límites de equipaje de mano. Franco Colapinto tuvo que subirse al avión con el casco de carrera puesto para volver a casa desde Las Vegas”.

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En la charla con la F1, Colapinto describió el episodio con detalle y sin filtros: “Para ser sincero, llevaba cuatro maletas, así que... me subí al avión bastante optimista. Pero facturé una, la más pequeña; luego tenía la mochila, dos cascos y otra bolsa pequeña. Así que eran cuatro piezas. Normalmente son dos”.

Ante la consulta de si había intentado apelar a su condición de piloto para negociar con el personal de la aerolínea, el argentino confirmó que lo intentó: “¿Les dijiste: ‘Un momento, estuve pilotando en el Gran Premio de anoche’?“. ”Se lo dije…“, afirmó el piloto. ”‘Ya terminé’“, insistió el cronista. ”Sin excusas. Le di una maleta a un chico argentino que estaba allí, un fan. Él la metió en su bolsa. Había que presionar y lo consiguió”, agregó el corredor de Alpine.

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La solución, sin embargo, duró poco. Con tres bultos todavía en mano, el personal de abordo volvió a negarle el paso: “Luego lo intenté con tres cosas. Ella me dijo: ‘No, no, siguen siendo tres. Necesitas dos’. Y yo le dije: ‘Okay’. Así que abrí el casco y se lo devolví a otra persona para que se lo llevara en su bolsa”. La salida definitiva llegó con la solución más inesperada: “Y luego me puse el casco. Si lo llevas puesto, no pueden... Ya sabes, tienen que dejarte subirlo. ¿Así que te pusiste el casco? Sí, me puse el casco para subir al avión y luego me lo quité”.

Una pasajera registró en video su coincidencia con el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, a bordo de un vuelo comercial en clase económica. En las imágenes se observa al automovilista sentado en una fila contigua utilizando un teléfono móvil, además de caminar por la manga de acceso transportando su casco de competición.

La imagen viral fue captada por Caroline Smith, creadora de contenido conocida en redes bajo el perfil itscarolinescorner, quien compartió vuelo con Colapinto y filmó el momento. “Soy la primera de mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto”, bromeó en el video que se propagó rápidamente entre la comunidad argentina.

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En declaraciones previas a ESPN, el piloto había dado su propia versión del viaje. “Estaba lleno de argentinos. Me grabó una yankee. Tenía cuatro bolsos, la verdad. Y los de American son... pará, dejame, no quiero despachar el casco. Si lo hago me lo rompen, me rayan la pintura, me rompen las cosas de atrás o adelante. No podés despacharlo”, explicó. También relató cómo repartió sus pertenencias a lo largo del avión: “En todo el avión había partes mías. Por la fila 10 un par de cosas, por la 20 otras”.

El episodio del vuelo cobró nueva vida pública este viernes, en el marco del inicio de actividades del Gran Premio de Qatar. La jornada arrancó con las dos primeras prácticas libres (FP1 y FP2) en el Circuito Internacional de Losail, con Colapinto al volante del Alpine.

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