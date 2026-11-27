La flota desarrollada por Tevel Aerobotics Technologies identifica el color, el tamaño y el punto de maduración de cada pieza, mientras una plataforma terrestre la mantiene conectada para evitar las pausas de recarga (video crédito @fruitgrowersnews)

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En los huertos de Bolzano, capital del Tirol del Sur italiano, una flota de drones autónomos impulsados por inteligencia artificial (IA) detecta, evalúa y cosecha manzanas sin intervención humana, operando las 24 horas del día. La tecnología, desarrollada por la empresa israelí Tevel Aerobotics Technologies, fue presentada en noviembre ante más de 100 productores, investigadores y especialistas del sector frutícola internacional durante el Tour en los Alpes 2026 de la Asociación Internacional del Árbol Frutal (IFTA), según documentó Fruit Growers News (FGN).

La demostración tuvo lugar en el Centro de Investigación Laimburg, uno de los principales referentes científicos del sector frutícola europeo, como parte de su proyecto denominado Huerto del Futuro. El centro, fundado en 1975 y con aproximadamente 250 investigadores, lleva adelante más de 440 proyectos en su programa 2026. Alrededor del 90% de su financiamiento proviene del gobierno regional, y la mayoría de sus resultados se ponen a disposición pública, según indicó su director, Michael Oberhuber, durante el recorrido de la IFTA.

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El Tirol del Sur produce cerca de una manzana por habitante del planeta

La región donde opera el centro no es un escenario menor. Aproximadamente 6.000 productores cultivan cerca de 18.200 hectáreas de manzanos en el Tirol del Sur, lo que convierte a esta zona en uno de los mayores contribuyentes a la industria global de la manzana. Oberhuber graficó la escala productiva de la región con una cifra contundente: la producción anual equivale a casi una manzana por cada habitante del planeta.

Cada equipo permanece unido a una base móvil situada en el suelo, desde donde varios aparatos pueden actuar a la vez entre los árboles (Captura de video)

Sin embargo, ese volumen enfrenta presiones crecientes. La escasez de agua, el cambio climático, la aparición de nuevas plagas y la reducción progresiva de productos fitosanitarios disponibles bajo la normativa europea son los principales desafíos que los investigadores de Laimburg buscan resolver a través de la mejora varietal, la agricultura de precisión y la automatización.

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Drones que vuelan entre los árboles y solo toman la fruta madura

Los robots voladores autónomos de Tevel operan atados mediante un cable a una plataforma móvil en el suelo, lo que les permite trabajar de manera continua sin limitaciones de batería. Cada unidad incorpora cámaras y algoritmos de visión computacional que evalúan el color, el tamaño y el estado de madurez de cada fruta. El sistema toma únicamente las manzanas que alcanzaron el punto óptimo y deja las restantes para una pasada posterior, lo que disminuye el desperdicio y los daños por manipulación.

Las cámaras analizan la apariencia de cada fruto antes de tomarlo y dejan los ejemplares inmaduros para otro recorrido (Captura de video)

Varios drones funcionan en simultáneo desde una sola plataforma base. El sistema también registra datos en tiempo real —cantidad cosechada, peso, distribución por tamaño y señales de enfermedad— que el productor recibe en un panel de gestión. Tevel opera de forma comercial en Italia, Israel, Chile y Estados Unidos.

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La IA también entra a la poda y a la gestión de carga del árbol

La cosecha automatizada no fue la única aplicación de inteligencia artificial presentada en Laimburg. Los investigadores del centro mostraron además un sistema de poda asistida por IA que funciona a través de un teléfono inteligente. El objetivo es reducir la dependencia de mano de obra calificada para tareas que requieren criterio técnico, uno de los problemas más persistentes del sector.

El programa del centro italiano reúne soluciones para ajustar cuántas piezas mantiene cada árbol y para preparar la producción, ampliando el uso de maquinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro también trabaja en soluciones de gestión automatizada de la carga de fruta por árbol y en sistemas de empaque automatizados, dentro del mismo programa Huerto del Futuro. Estas tecnologías fueron expuestas días después en Interpoma 2026, la feria internacional de la industria manzanera que se celebra en Bolzano del 25 al 27 de noviembre, y que incluyó una zona temática dedicada a innovaciones en drones, sensores, robótica y tecnologías de protección de cultivos.

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La irrupción de la IA en los huertos europeos responde a una presión estructural que el tour de la IFTA registró en cada país visitado. Según FGN, en Suiza, Alemania e Italia, la apuesta por la tecnología ya no es una promesa a futuro, sino una realidad en curso dentro de los huertos del Tirol del Sur.