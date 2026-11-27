Video: Jonathan Cardozo cae al suelo tras ser baleado en la trampa de ladrones

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Jonathan Ezequiel Cardozo, un joven de 23 años, murió este jueves en el Hospital Balestrini de Ciudad Evita, La Matanza. Había ingresado en la tarde del miércoles, con un tiro en el abdomen que le atravesó el cuerpo. Un amigo que lo acompañaba lo había trasladado él mismo al Hospital, a bordo de su auto Peugeot 3008.

Cardozo, oriundo de González Catán, había acompañado en la tarde del miércoles a ese amigo al cruce de Camino de Cintura y El Tiburón, Ciudad Evita para comprar un iPhone 16, en una cinta concertada a través de Facebook Marketplace. El precio del teléfono era tentador: 500 dólares, la mitad que en cualquier publicación promedio. Lo que ambos amigos, acompañados de un tercero, no sabían, es que era una trampa de ladrones. Al menos cinco delincuentes los rodearon. Así, Jonathan fue baleado.

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El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, encabeza la investigación para capturar a los sospechosos, encomendada a la DDI local, con resultados clave en las últimas horas. El video que ilustra esta nota, que es parte de la causa, muestra los momentos posteriores al disparo que recibió Cardozo en su abdomen.

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