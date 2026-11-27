La protección de los datos biométricos exige controles técnicos y procesos internos de gestión de accesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los datos biométricos de los colaboradores forman parte de la información más sensible que una empresa puede administrar, sin importar su sector. Huellas, patrones faciales y registros de geolocalización permiten validar identidades, controlar asistencia y gestionar turnos, pero requieren medidas que reduzcan el riesgo de accesos no autorizados, filtraciones o suplantaciones.

La protección de esta información combina decisiones tecnológicas y procesos internos. El uso de servicios en la nube, la encriptación, los controles de acceso y la capacitación de los grupos de trabajo son parte de una estrategia que exige revisión constante.

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Por qué los datos biométricos tienen un cuidado distinto al de claves convencionales

A diferencia de una clave de acceso, una huella o un patrón facial pertenecen de forma permanente a una persona. Su recolección debe tener una finalidad definida y contar con autorización expresa.

El enrolamiento con autorización expresa vincula la huella o el rostro con la identidad de cada colaborador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valeria Díaz, country manager de GeoVictoria Colombia, explicó que el proceso comienza con el enrolamiento del trabajador. “Te toman los datos con tu autorización expresa y explícita para utilizar información como la huella o el reconocimiento facial”, afirmó Díaz.

El objetivo es confirmar que quien registra una entrada o salida es la persona autorizada y evitar prácticas como marcar asistencia por otro compañero.

Qué aporta la nube a la protección de la información de una empresa

Las plataformas en la nube permiten mantener los registros centralizados, actualizados y disponibles sin depender de planillas, mensajes o archivos físicos. Ese modelo reduce el riesgo de pérdidas asociadas con controles manuales y facilita la trazabilidad de cada registro de asistencia.

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Las plataformas en la nube centralizan los registros de asistencia y permiten aplicar controles de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Díaz señaló que GeoVictoria opera como un servicio en la nube y aseguró que la información permanece disponible en línea. “La base siempre está ahí. Nunca se va a perder tu información”.

Sin embargo, la nube no reemplaza las políticas internas: requiere permisos definidos, monitoreo de accesos y revisión constante de las configuraciones.

Cómo evita la encriptación una posible filtración de información sensible

La encriptación transforma los datos en información ilegible para quien no tenga las credenciales o llaves autorizadas. En el caso de información biométrica, ese mecanismo busca limitar el impacto de un acceso no autorizado durante la transmisión, el almacenamiento o el intercambio de datos entre sistemas.

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La encriptación busca impedir que terceros interpreten información biométrica ante un acceso no autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de plataformas de software someten su infraestructura a auditorías y pruebas de seguridad, entre ellas ejercicios de hacking ético. Díaz indicó que la empresa trabaja con Microsoft Azure y que utiliza capas de encriptación para reducir el riesgo de divulgación.

Qué ventajas tiene la autenticación multifactor en una organización

La autenticación multifactor agrega una comprobación a la contraseña. Puede ser una confirmación desde otro dispositivo, una aplicación de seguridad o un código temporal. El sistema exige más de una prueba de identidad antes de habilitar el acceso a datos, configuraciones o herramientas administrativas.

William Alarcón, responsable de Azure para pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica de Microsoft, señaló que esta medida cobra mayor importancia frente a intentos de suplantación mediante inteligencia artificial.

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Los intentos de phishing suelen buscar contraseñas, códigos temporales y otros datos para ingresar a cuentas corporativas. (Imagen ilustrativa Infobae)

“La autenticación multifactor es una validación adicional externa que garantiza que soy yo”, explicó. Agregó que permite detectar accesos incompatibles con la ubicación habitual del usuario, como una conexión desde otro país poco después de iniciar sesión en la oficina.

Por qué sigue siendo clave el criterio humano para evitar filtraciones

El phishing continúa entre las vías más frecuentes para obtener credenciales. Los mensajes pueden simular comunicaciones bancarias, solicitudes de cambio de contraseña o avisos de soporte técnico. El objetivo suele ser que la víctima entregue códigos, claves o información corporativa a través de enlaces y formularios falsos.

Alarcón sugirió desconfiar de pedidos inesperados y no compartir contraseñas por ningún canal. Sostuvo que “los audios y videos creados con inteligencia artificial elevan la necesidad de verificar solicitudes inusuales por una segunda vía”.

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Las herramientas pueden bloquear transferencias de información y alertar sobre comportamientos anómalos, pero la decisión de habilitarlas y revisar cada alerta permanece en manos de la empresa y sus empleados.