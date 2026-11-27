An agricultural produce loader waits on top of a truck in front of a mural of late Cuban leader Fidel Castro in Havana, Cuba, November 17, 2026. REUTERS/Norlys Perez

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El 25 de noviembre se cumplió una década de la muerte de Fidel Castro, ocurrida en 2016 en La Habana, y el creador digital cubano David Guerra, radicado en Houston, eligió recordar la fecha con un mensaje que desplazó el debate sobre el exlíder revolucionario hacia las consecuencias que, según expresó, aún padecen millones de cubanos dentro y fuera de la isla.

Castro murió a los 90 años a las 22:29 del 25 de noviembre de 2016. Su hermano, Raúl Castro, anunció la noticia en la televisión estatal cubana durante la madrugada del 26 de noviembre. Diez años después, la efeméride volvió a abrir discusiones entre quienes sostienen el legado de la Revolución Cubana y quienes asocian su figura con la falta de libertades, el exilio y el deterioro de las condiciones de vida.

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Para Guerra, la fecha no provoca duelo. “Yo soy cubano y hoy es 25 de noviembre. ¿Por qué me iba a doler a mí la muerte de Fidel Castro?”, planteó al inicio de su mensaje. Luego cuestionó qué tendría que agradecerle la población cubana al fallecido líder por los servicios públicos de salud y educación.

“Por tener salud y educación gratis, ¿tú me vas a decir que yo tengo que estar eternamente agradecido?”, dijo. “Vete a ver, porque por eso que nos dieron, todo lo que nos quitaron, empezando por la libertad”.

Estudiantes hacen fila junto a retratos de los líderes revolucionarios cubanos Argetine Ernesto "Che" Guevara y Fidel Castro antes de entrar a sus aulas en su primer día del ciclo escolar 2026-2027 en La Habana, el 1 de septiembre de 2026. En medio de la escasez de uniformes, la falta de maestros y los prolongados cortes de energía, 1,4 millones de estudiantes comenzaron un nuevo año escolar el 1 de septiembre en Cuba, donde la crisis económica obliga a las familias a asumir los crecientes costos de la educación de sus hijos. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)

Guerra asoció la fecha con las familias separadas por el exilio

El creador no centró su discurso en la muerte de Castro, sino en las historias de quienes abandonaron Cuba por mar o atravesaron fronteras para instalarse en otros países. “A mí me duelen los balseros, a mí me duelen los exiliados, a mí me duele la cantidad de gente que se perdió cruzando fronteras”, afirmó.

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La enumeración avanzó sobre las consecuencias familiares de la migración. Guerra habló de “familias divididas”, de hijos que no volvieron a ver a sus padres y de abuelos que murieron sin conocer o abrazar a nietos nacidos fuera de Cuba.

“A mí me duele la cantidad de hijos que no han podido ver más nunca a sus padres, la cantidad de abuelos que se murieron sin jamás poder besar a un nieto porque nació en el exilio”, sostuvo.

Su testimonio expone una sensibilidad habitual entre cubanos que viven fuera de la isla: la distancia no solo supone un cambio de residencia, sino la interrupción de vínculos cotidianos y la imposibilidad de acompañar momentos decisivos de la vida familiar.

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David Guerra rechazó cualquier expresión de duelo por el exlíder cubano y relató las heridas que, a su juicio, dejaron el exilio, la escasez y la separación familiar

Una Cuba atravesada por la escasez y el deterioro urbano

Guerra también habló de la situación material de la población isleña. En su mensaje mencionó el hambre, la acumulación de basura, el estado de las calles y el deterioro de edificios en La Habana Vieja, uno de los sectores históricos de la capital cubana.

“A mí me duele el hambre del pueblo cubano, los basureros en Cuba, las calles rotas”, expresó. “A mí me duele La Habana Vieja destruyéndose a pedazos cuando es una ciudad tan hermosa. A mí me duele que la isla se esté hundiendo en la basura”.

La escasez de alimentos, medicamentos y productos básicos, así como los problemas en el suministro eléctrico y la salida sostenida de habitantes, forman parte de las preocupaciones recurrentes de quienes cuestionan al sistema cubano desde el exterior. Guerra vinculó esos problemas con el modelo político instaurado después de la revolución de 1959.

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“A mí me duele la censura, los presos políticos, la falta de libertades. A mí me duele la miseria y la escasez que hay en Cuba”, manifestó. “A mí me duelen los 67 años de dictadura a los que han sometido a mi pueblo”.

Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

La crítica contra los privilegios atribuidos a la cúpula del poder

En el tramo final, Guerra contrapuso las penurias que atribuye a la población con los privilegios que, según dijo, tuvieron Fidel Castro y su entorno. Mencionó el supuesto uso privado de Cayo Piedra y cuestionó que el entonces mandatario responsabilizara a Estados Unidos por los problemas de Cuba durante extensos discursos.

“Fidel Castro vivió como le dio la gana”, afirmó. “Tenía una isla privada, Cayo Piedra. Él se comía un pedazo de carne de vaca y se paraba a dar un discurso de ocho horas diciendo que todo era culpa de los Estados Unidos”.

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Para Guerra, la muerte del exgobernante no representa una herida personal. El dolor, dijo, está en la situación de quienes permanecen en la isla y de aquellos que dejaron el país sin la certeza de volver a reunirse con sus familias.

“¿Por qué me iba a doler a mí la muerte de un dictador? En lo absoluto”, concluyó. “A mí no me duele que se haya muerto Fidel, me duele el sufrimiento del pueblo cubano”.