La compañía descartó la existencia de accesos no autorizados a los datos de negocio de sus clientes (REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

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La empresa alemana de software SAP investiga un posible ciberataque tras detectar actividad sospechosa en su plataforma de desarrollo en GitHub, tras un informe de la revista Der Spiegel, según el cual hackers robaron credenciales de empleados para copiar y alterar código fuente. La compañía afirma que no halló accesos a datos comerciales de clientes.

SAP respondió a la agencia alemana DPA que tomó “sin demora las medidas necesarias” para proteger a sus clientes y la seguridad de sus servicios. No precisó qué tipo de actividad fue, cuándo la descubrió ni qué áreas resultaron afectadas.

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A SecurityWeek, la empresa le dijo que, según su investigación hasta ahora, no encontró pruebas de acceso no autorizado a los datos de negocio de sus clientes. SAP no confirmó que se tratara de un ataque: fue la revista la que habló de un “Hackerangriff”, término alemán para ataque informático.

SAP reemplazó las claves de firma y detuvo los procesos automáticos de desarrollo como medida de emergencia (REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

Credenciales robadas y código copiado

Según un informante citado por Der Spiegel, los atacantes obtuvieron tokens de autenticación de empleados de SAP, es decir, claves digitales que permiten acceder a un sistema sin escribir la contraseña. Con ellas habrían podido copiar y modificar código almacenado en GitHub, la plataforma donde los programadores guardan y comparten sus proyectos.

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DPA tuvo acceso a una comunicación interna enviada a los empleados varios días antes. En ella, SAP informaba de actividad sospechosa en su plataforma de productividad para desarrolladores y pedía revisar si debían cambiar sus credenciales. El sitio especializado Golem agregó que el aviso les exigía mantener el asunto en secreto, y que la empresa lo tramita internamente bajo el nombre “Project Granite”.

El diario Handelsblatt informó, citando fuentes del grupo, que SAP restringió el acceso a GitHub, detuvo procesos automáticos de desarrollo y reemplazó claves de firma, las que certifican que un programa proviene de la empresa. Según SecurityWeek, esas medidas de emergencia afectaron el trabajo de numerosos equipos.

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Lo que todavía no se sabe

SecurityWeek señaló que ninguno de los informes indica que código alterado haya llegado a los programas entregados a clientes. También advirtió que no está claro si el intruso accedió a código propietario: SAP publica en GitHub herramientas para desarrolladores, aplicaciones de muestra y proyectos de código abierto.

El grupo de ransomware The Gentlemen incluyó archivos de operaciones de SAP en América Latina en su portal de filtraciones durante octubre (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Fuentes citadas por Der Spiegel plantearon que el ataque pudo contar con ayuda de inteligencia artificial que actúa de forma autónoma. Ese punto no está confirmado. La identidad de los responsables tampoco se conoce.

SecurityWeek recordó además un episodio separado: a fines de octubre, el grupo de ransomware (programas que secuestran datos a cambio de dinero) The Gentlemen incluyó a SAP en su sitio de filtraciones, con referencia a sus operaciones en América Latina.

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Según el medio, los listados de archivos sugieren que los hackers obtuvieron software y código relacionados con SAP, pero no está claro si la víctima fue la propia empresa o un tercero. El medio considera que ambos incidentes no parecen vinculados. Hasta el 27 de noviembre, SAP no había precisado qué código fue copiado o alterado, ni informó un plazo para concluir su investigación.