Martín Menem observa una votación en la Cámara de Diputados (Fotos: RSFotos)

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El Gobierno no da por cerrada la pelea por los fondos universitarios. Después de que la oposición le impusiera en la Cámara de Diputados una partida de $11 billones para las universidades nacionales —más de $3,6 billones por encima de lo que preveía el proyecto oficial—, en la Casa Rosada ya trabajan para modificar ese punto cuando el Presupuesto 2027 llegue al Senado.

“Nosotros vamos a tener la oportunidad de volver a discutirlo en el Senado”, señalaron a Infobae desde Presidencia. Y marcaron el límite de la negociación: “Acá no hay un problema con las Universidades Nacionales, el punto está en tener los recursos sin afectar otras partes fundamentales”.

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La derrota sobre ese punto se consumó en la madrugada de este viernes, tras más de 15 horas de sesión. El oficialismo había conseguido la aprobación en general del proyecto con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, en una jornada que también le dejó la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y, del otro lado del Congreso, la media sanción de la suspensión de las PASO. Pero en la votación en particular el panorama cambió.

Germán Martínez gesticula junto a Cecilia Moreau durante un debate en el recinto de la Cámara baja

Antes del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, había aislado el financiamiento universitario en un Capítulo II propio, para que su eventual rechazo no arrastrara al resto de la ley. El texto oficial fijaba $7,35 billones e incluía una cláusula para cubrir, con un tope de $1,5 billones y con cargo a las Obligaciones a cargo del Tesoro, eventuales pagos por fallos judiciales promovidos por las universidades. Fue rechazado por 130 votos contra 121.

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Acto seguido, la Cámara aprobó la alternativa impulsada por la radical Mariela Coletta (Provincias Unidas), con 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones: $11 billones, la cifra que reclamaba el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con salarios atados a las paritarias y gastos de funcionamiento actualizados por inflación. “Esto rompe con el equilibrio fiscal”, había advertido antes de la votación la secretaria parlamentaria del bloque libertario, Silvana Giudici.

El oficialismo sufrió además un segundo traspié con el Capítulo IV, referido a Ciencia y Técnica, que iba del artículo 123 al 127. Cayó por 127 votos contra 123 y fue reemplazado por una propuesta opositora, aprobada por 130 a 118, que destina el 0,35% del valor CIF de las importaciones al CONICET, el INTA, el SENASA y el INTI.

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En los bloques aliados leyeron la decisión de aislar el capítulo universitario como parte de una estrategia: dejar que se apruebe la cifra mayor para luego vetarla.

El frente judicial

La discusión presupuestaria corre en paralelo con la judicial. La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue vetada por Javier Milei e insistida por el Congreso. El Ejecutivo la promulgó con el decreto 759/2025, que condicionó su aplicación a que el Parlamento definiera las fuentes de financiamiento.

Marcha para exigir más financiación para las universidades públicas y contra las medidas de austeridad propuestas por el presidente Javier Milei (Foto: Imagen de archivo / AP Foto / Rodrigo Abd)

El CIN y las universidades fueron a la Justicia. El juez contencioso administrativo federal Martín Cormick dictó una cautelar que obligó a cumplir los artículos 5 y 6 de la ley —recomposición salarial de docentes y no docentes, y de becas—, y en junio la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno y la dejó firme. En octubre, Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto; el Estado apeló y la causa quedó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde esta semana la Fiscalía de Cámara también dictaminó en contra del decreto.

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La cancha del Senado

El proyecto ingresará ahora a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside el economista Agustín Monteverde, quien llegó a la Cámara alta en la lista porteña que encabezó Patricia Bullrich, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA). Según el reglamento, el cuerpo tiene 17 bancas, pero hoy cuenta con 14 integrantes y tres vacantes.

La Libertad Avanza ocupa cinco lugares: Monteverde, Bullrich, Ezequiel Atauche, Bruno Olivera Lucero y Bartolomé Abdala. La UCR aporta tres —Silvana Schneider (Chaco), Flavio Fama (Catamarca) y Mariana Juri (Mendoza)—; el PRO, uno, con Andrea Cristina (Chubut), y Provincias Unidas, dos, con la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola. Completan la nómina Beatriz Ávila (Independencia, Tucumán), Guillermo Andrada (Convicción Federal, Catamarca) y el vicepresidente Fernando Salino (Justicia Social Federal, San Luis). El bloque peronista que conduce José Mayans no tiene representantes.

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Agustín Monteverde habla durante una presentación en el Senado de la Nación (Foto: Juan Carlos Cárdenas / Comunicación Senado.)

Las cuentas le dan al oficialismo un punto de partida favorable: con el PRO suma seis firmas y, si se agregan los tres radicales, llega a nueve, la mitad más uno de las 17 bancas. La llave, sin embargo, está en los gobernadores. Vigo responde a Martín Llaryora, cuyos diputados ayudaron con el quórum pero negociaban un refuerzo para las universidades; Ávila y Andrada, a Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, aliados que la Casa Rosada necesita para cualquier cambio.

Los radicales en Diputados dieron votos clave para poder hacer esa modificación presupuestaria. ¿Pasará lo mismo en el Senado? Schneider y Juri son bancas que responden a sus respetivos gobernadores, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo. Ambos han cerrado un pacto electoral con la Casa Rosada de cara al año próximo.

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Aun si logra modificar la cifra, el Gobierno enfrenta un límite: el proyecto volvería a Diputados, que podría insistir con su versión. Y si no consigue los votos, le quedará el veto parcial, una carta que en los bloques aliados ya dan por descontada.