Passalacqua irá por su tercer mandato, el segundo en forma consecutiva: ya había sido gobernador entre 2015 y 2019

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“Quiero compartir con ustedes una decisión que fui madurando en estos meses. Voy a ponerme al frente del Movimiento por lo que Viene como candidato a gobernador. Esa es la decisión que tomé y quería que la escucharán de mí”. Con estas palabras, Hugo Passalacqua hizo público algo que era vox populi desde hace meses. El anuncio se concretó a través de un video en redes sociales publicado esta mañana a primera hora.

El mandatario irá por su tercer mandato, el segundo en forma consecutiva, ya que había sido gobernador entre 2015 y 2019. La novedad es que será la primera vez que competirá con un sello propio. En las dos oportunidades anteriores llegó a la primera magistratura misionera como candidato del Frente Renovador de la Concordia (FRC). Este espacio gobernó la provincia desde principios de siglo. Pero implotó por el quiebre entre Passalacqua y Rovira, el hombre fuerte del espacio que manejaba los hilos del poder tras bambalinas.

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En Misiones, muchos tienen dudas sobre si ese quiebre es real o no. El Gobernador dedicó un tramo central de su mensaje a convencerlos de que la fractura es real. Passalacqua y Rovira fueron fundadores del FRC hace 20 años. Desde que el líder político del espacio perdió la posibilidad de la reelección indefinida por la lucha del obispo Joaquín Piña, se corrió a un segundo plano.

En Misiones, muchos tienen dudas sobre si el quiebre entre los dirigentes Hugo Passalacqua y Carlos Rovira es real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nació entonces un esquema donde los gobernadores administraban, mas las decisiones políticas las tomaba Rovira. Desde entonces, Misiones ganó en autonomía de los partidos nacionales pero fue aliada de la Casa Rosada más allá de quién fuese su ocupante eventual. El mecanismo se resume en una frase que le atribuían al hombre fuerte: “Gobernabilidad con gobernabilidad se paga”.

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Tras malas elecciones en 2025, el sistema se vino abajo. Rovira pretendió forzar una renovación con jóvenes ligados a su hijo Ramiro. Y también correr de escena a Passalacqua, convaleciente por una enfermedad compleja, para colocar allí al vice Lucas Romero. Hasta desarmó y rearmó el partido oficialista por su cuenta. Esto alteró el equilibrio con intendentes veteranos. El regreso del Gobernador a funciones cerró el círculo y el realineamiento derrumbó el FRC.

Las razones

“Me sentía encerrado en un sistema político que, de a poco, se había ido haciendo cada vez más rígido. Entonces comencé a preguntarme qué estaba dispuesto a cambiar”, confesó Passalacqua. Luego, aseguró que compartió esas reflexiones con dirigentes y gente de a pie. “Empecé a encontrar respuestas. Y decidí actuar en consecuencia”, dijo.

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A raíz de esto, marcó: “Sé que a muchos de ustedes les sorprendió la ruptura con el partido del que formé parte durante tanto tiempo y especialmente con quién lo conducía. También sé que muchos dudan (del quiebre) y entiendo porqué”. De inmediato, aseveró que la fractura es “profunda, irreconciliable. Lo digo sin alegría pero también sin resentimiento”.

“La decisión de abrir este nuevo camino no nació de un cargo o candidatura. Fue el resultado de razones políticas, institucionales y éticas”, expresó. Luego, puntualizó que la determinación más importante que tomó fue cambiar “una forma de gobernar de la que había formado parte. No haré un inventario de las diferencias, pero en estos cinco meses cambié muchas cosas”, resaltó.

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Passalacqua haría pública su candidatura el lunes en un acto institucional en la localidad de Concepción

Uno de los puntos que sostienen la versión de Passalacqua es que desde el distanciamiento desarmó la estructura de poder y de negocios de Rovira en el Gobierno provincial. Al funcionariado que no le juró lealtad, lo reemplazó con alguien de su confianza.

“A pesar de estos hechos concretos, algunos dicen que no he dado en realidad un paso al costado. ¿Y saben qué? Tienen razón: no lo dí. Lo que he dado es un paso al frente sin vuelta atrás para cambiar las cosas dentro de un gobierno en marcha que necesitaba abrirse y dar lugar a que otras voces también pudieran expresarse”, sostuvo.

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“Estas decisiones llevaron a que muchas cosas que antes estaban quietas empezaran a moverse. De ahí el nombre: Movimiento por lo que Viene”, explicó.

Según detalló, “hablamos de algo que ya comenzó, pero que todavía le falta mucho. Eso es lo que quiero continuar. Quiero más transparencia. Más control sobre las cuentas públicas y disposición de cada funcionario para escuchar las críticas y corregir lo que haya que corregir. Quiero terminar de cambiar un sistema de gobierno cerrado a uno abierto, respetuoso y cercano. Quiero que Misiones pase de un círculo vicioso a uno virtuoso”, aseveró.

Las primeras versiones indicaban que Passalacqua haría pública su candidatura el lunes en un acto institucional en la localidad de Concepción. Eso fue dejado de lado con el argumento de no mezclar lo partidario con la gestión de gobierno. Entonces nació la idea del video en redes sociales. En un inicio se iba a publicar el jueves por la tarde. Pero se decidió postergarlo hasta la mañana del viernes.

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