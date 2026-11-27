C. portobelensis, rana cohete de Portobelo, ubicada en la zona central del país, incluido Portobelo y Chagres. (Senacyt)

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Un estudio publicado en la revista científica Vertebrate Zoology identificó seis nuevas especies de ranas cohete en Panamá, un hallazgo que eleva a 17 el número de especies descritas del género Colostethus.

La investigación combinó muestras reunidas entre 2006 y 2025 con análisis de ADN, cantos, rasgos físicos y distribución geográfica.

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El biólogo panameño Abel Batista, investigador principal del trabajo, explicó que las ranas habitan en serranías de distintas regiones del país y que durante décadas las poblaciones panameñas fueron agrupadas bajo una misma denominación científica.

El estudio concluyó que corresponden a linajes diferentes, con rangos de distribución propios y necesidades de conservación específicas.

La revisión se centró en Colostethus pratti, una especie descrita en 1899 a partir de ejemplares recolectados en Antioquia, Colombia. Desde los años veinte, las ranas de quebrada de Panamá se asignaron a ese nombre, aunque en 1968 surgieron observaciones sobre diferencias con el ejemplar colombiano.

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C. kuara, rana cohete de vientre dorado, localizada en las serranías de Pirre, Jingurudó–Sapo y Darién, dentro y alrededor del Parque Nacional Darién. (Senacyt)

Para resolver esa incertidumbre, el equipo incorporó especímenes obtenidos a unos nueve kilómetros de la localidad tipo de C. pratti, con apoyo de la Universidad de Antioquia. La comparación genética determinó que las poblaciones panameñas conforman un linaje independiente y están más emparentadas con Colostethus latinasus.

Las nuevas especies alcanzan cerca de dos centímetros de longitud, tienen el dorso pardo y una franja oscura en los costados. Sus diferencias incluyen la tonalidad amarilla o rojiza de las ingles y el desarrollo de la membrana entre los dedos, características sutiles que las ubican entre las llamadas especies crípticas.

Los autores aplicaron una metodología de taxonomía integrativa, que reúne pruebas independientes para identificar y describir una especie.

El análisis incluyó ADN de 62 ejemplares, con el estudio de dos genes mitocondriales y uno nuclear; grabaciones y mediciones de los cantos de anuncio de los machos; mediciones corporales con una precisión de una centésima de milímetro; y el registro de la ubicación de cada población.

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El canto aportó una señal distintiva para separar los grupos. Los machos emiten llamados con patrones propios, desde unas pocas notas hasta cerca de 50 notas, con variaciones en el ritmo y la frecuencia.

C. donosensis, rana cohete de Donoso, ubicada en el distrito de Donoso (Colón) y en Coclé. (Senacyt)

La descripción formal implicó asignar nombres, elegir ejemplares de referencia o holotipos y publicar los rasgos que permiten distinguir a cada especie en una revista sometida a revisión por pares.

Las especies descritas son Colostethus bocatoro, conocida como rana cohete de Bocas del Toro y localizada en esa provincia; C. donosensis, rana cohete de Donoso, registrada en el distrito colonense de Donoso y en Coclé; y C. portobelensis, rana cohete de Portobelo, presente en esa zona y en Chagres.

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La lista también incluye C. sanblasensis, rana cohete de San Blas, distribuida en la Serranía de San Blas y el norte de la Serranía de Darién; y C. chucantiensis, rana cohete de Chucantí, propia de la Serranía de Majé y del Cerro Chucantí.

La sexta especie, C. kuara, recibe el nombre de rana cohete de vientre dorado por su coloración. Habita las serranías de Pirre, Jingurudó-Sapo y Darién, dentro y en áreas cercanas al Parque Nacional Darién. Kuara significa “amarillo” en emberá del norte, lengua de comunidades que comparten ese territorio.

Las estimaciones del estudio sitúan la llegada de los ancestros de estas ranas desde Sudamérica hace alrededor de 4,4 millones de años, durante la formación del Istmo de Panamá. El levantamiento de las montañas aisló a las poblaciones en distintas serranías, separadas por tierras bajas, y esa división favoreció su diferenciación.

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C. sanblasensis, rana cohete de San Blas, ubicada en la Serranía de San Blas y el norte de la Serranía de Darién. (Senacyt)

Según los investigadores, el aislamiento geográfico también influyó en la evolución de los cantos, la señal con la que las ranas se reconocen y se reproducen. Cada una de las especies identificadas ocupa un área vinculada a una sola cordillera.

Con base en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los autores proponen de forma preliminar que cuatro especies sean consideradas en peligro, una vulnerable y otra casi amenazada. La clasificación aún no es oficial, ya que una evaluación de la UICN requiere datos adicionales sobre el tamaño y la evolución de las poblaciones.

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La quitridiomicosis, una enfermedad provocada por un hongo, ya ha causado declives en poblaciones de C. donosensis y C. portobelensis. En la Serranía de Majé, donde vive C. chucantiensis, se perdió 48% de la cobertura boscosa fuera de áreas protegidas entre 1992 y 2016, principalmente por la expansión ganadera.

“No se puede proteger lo que no se conoce. Mientras creíamos que era una sola rana ampliamente distribuida, nadie veía el riesgo. Reconocerlas correctamente es el primer paso para evaluar su estado de conservación y comprender la verdadera riqueza biológica de Panamá”, señaló Batista.

El trabajo reúne a 10 autores de ocho instituciones y forma parte de la investigación doctoral de Tadeáš Venkrbec, primer autor del estudio, en la Universidad Palacký de la República Checa. También participaron investigadores de la Universidad de Panamá, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, la Fundación Los Naturalistas y las universidades de Antioquia y de los Andes, en Colombia.

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