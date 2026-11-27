La Asociación Argentina de Tenis recreó con inteligencia artificial la histórica montonera de Zagreb, en 2016, y sumó a los protagonistas de las finales de 1981, 2006, 2008 y 2011

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A 10 años de la obtención de la Copa Davis, la Asociación Argentina de Tenis difundió este viernes un emotivo video para homenajear no solo a los campeones de 2016, sino a los 95 jugadores que alguna vez defendieron la camiseta argentina en la competencia.

A través de tecnología de inteligencia artificial, el film integra a la montonera -la icónica celebración albiceleste apenas Federico Delbonis gana el quinto punto en el Arena Zagreb- a los protagonistas de las cuatro finales previas disputadas por Argentina: 1981, 2006, 2008 y 2011.

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Allí aparecen Guillermo Vilas, José Luis Clerc, David Nalbandian, Agustín Calleri, José Acasuso, Juan Mónaco, Eduardo Bengoechea, Ricardo Cano, Eduardo Schwank y Juan Ignacio Chela, simbolizando el esfuerzo acumulado de todo el tenis argentino para alcanzar la Ensaladera de Plata.

“Lo intentamos a lo largo de muchísimos años y lo logramos hace diez. Así lo siento personalmente y creo que así lo siente cada uno de los que vistieron la camiseta argentina. Sin las finales perdidas, la copa del 2016 no tendría el mismo significado. Por eso decimos que es un logro de todo el tenis argentino”, expresó Agustín Calleri, presidente de la AAT.

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En la misma línea, y como parte de las acciones institucionales, este viernes se publica una carta abierta firmada por el Tenis Argentino en los principales diarios de tirada nacional y en redes sociales.

El texto agradece a los campeones -Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer, Guido Pella, Carlos Berlocq, Juan Mónaco, Renzo Olivo y el capitán Daniel Orsanic- y reivindica el espíritu de unión de un equipo que logró la gesta de consagrarse jugando las cuatro series del año en condición de visitante: Gdansk (Polonia), Pésaro (Italia), Glasgow (Gran Bretaña) y Zagreb (Croacia).

La carta del tenis argentino a 10 años de la obtención de la Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)

La carta del tenis argentino

“iLa ganaste, Fede!” “iLa ganamos, Martín!”, gritó Bonadeo eufórico cuando la pelota de Karlovic se fue larga y después de tantas derrotas la Davis se venía para la Argentina.

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Cincinnati, Moscú, Mar del Plata y Sevilla formaban una lista a la que no queríamos sumar ninguna ciudad más. Y en aquella quinta final, finalmente campeones.

Dicen que el tenis es un deporte solitario, el más solitario que existe. No ese día, no en el Arena Zagreb. Ese día los nuestros no estaban solos. Ese día estábamos todos.

Estaba el equipo técnico. Estaba la hinchada. Pero también estaban Renzo, y Charly, y Pico, que ayudaron a que llegáramos hasta ahí. Y estaban todos los que alguna vez se pusieron la celeste y blanca. Y también todos los que alguna vez agarramos una raqueta de tenis. Desde el club, desde el bar, desde el living de casa con la tele demasiado fuerte, estuvimos ahí.

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Diez años después, todavía no encontramos una palabra mejor que esta: GRACIAS. Por Gdansk, por Pésaro, por Glasgow, por Zagreb. Y por levantar esa copa que, diez años después, se siente de todo el tenis argentino.

La celebración en el ecosistema digital de la AAT comenzó el miércoles 25 -fecha en la que se inició la serie decisiva en Croacia- y se extenderá durante las próximas horas con producciones especiales. Entre otras:

Minuto a minuto retro en X: Reviviendo en tiempo real, a la hora exacta en que se jugaron los partidos en Zagreb, los momentos clave, puntos decisivos y entretelones de los tres días de competencia.

Los testigos silenciosos: Microrrelatos audiovisuales con personas que vivieron la conquista desde distintas ópticas, incluyendo al cuerpo técnico, auxiliares, periodistas y las voces de la transmisión oficial.

La hinchada en Croacia: Un documental con testimonios de los fanáticos argentinos que viajaron miles de kilómetros para alentar al equipo.

El recuerdo de Diego: Una pieza especial dedicada a la presencia y el aliento de Diego Armando Maradona, hincha emblemático de la Selección Argentina de Tenis en aquella final.

El 27 de noviembre de 2016, en Zagreb, Argentina ganó la Copa Davis por primera vez (Crédito: Sergio Llamera / Archivo AAT)