Argentina con todo listo para enfrentar a Escocia (Images via Reuters/John Sibley)

Guardar

Los Pumas realizarán seis modificaciones para enfrentar a Escocia por el séptimo puesto del Nations Championship, en el cierre de su participación en el torneo. El partido se jugará el domingo en Twickenham, desde las 10:00, con transmisión en vivo de Disney+ Plan Premium y ESPN 3.

El seleccionado argentino llega a esta instancia después de finalizar cuarto en la tabla del hemisferio sur. En la última fecha cayó 45-17 ante Francia en París, aunque una semana antes había logrado una victoria por 19-14 frente a Italia en Génova. En la ventana de noviembre también sufrió derrotas contra Irlanda, por 42-12, y ante el conjunto francés.

PUBLICIDAD

La campaña incluyó resultados dispares desde el inicio de la competencia. En julio, el equipo de Felipe Contepomi perdió 47-38 ante Escocia en Córdoba, superó a Gales por 35-21 en San Juan y cayó 31-24 frente a Inglaterra en Santiago del Estero.

Argentina acumula dos triunfos, un empate y seis derrotas en sus últimos nueve compromisos, una secuencia que explica su ubicación en la definición por el séptimo lugar. El encuentro en Londres le ofrecerá una nueva oportunidad para cerrar el año competitivo con una actuación favorable.

Los Pumas buscarán el octavo puesto en el Nations Championship (Photo by DIEGO LIMA / AFP)

Un cruce parejo que llega a su 25° partido oficial

El duelo ante Escocia tendrá como antecedente inmediato el partido disputado el 4 de julio en Córdoba, cuando el seleccionado europeo se impuso 47-38. Fue un encuentro de 12 tries, con siete conversiones escocesas y cinco argentinas.

PUBLICIDAD

El historial oficial refleja una paridad absoluta: Los Pumas y Escocia ganaron 12 partidos cada uno en 24 enfrentamientos de prueba. La serie tuvo capítulos recientes con resultados alternados. Argentina se impuso 33-24 en Edimburgo en 2025, mientras que Escocia había ganado 52-29 en Murrayfield en 2022.

Ese mismo año, el equipo argentino había vencido al combinado británico en dos de los tres encuentros de la gira escocesa por el país. Ganó 26-18 en San Salvador de Jujuy y 34-31 en Santiago del Estero, resultado que le permitió quedarse con la serie, aunque Escocia se había impuesto 29-6 en Salta.

PUBLICIDAD

El choque en Twickenham definirá cuál de los dos equipos terminará séptimo en la primera edición del Nations Championship. Escocia llega tras conseguir cuatro victorias y dos derrotas en la fase previa, mientras que Argentina obtuvo dos triunfos en seis presentaciones.

Argentina llega de caer ante Francia en París (REUTERS/Catherine Steenkeste)

Contepomi modificó el pack y la conducción en los backs

Contepomi dispuso tres variantes entre los forwards respecto de la formación que cayó ante Francia. Rodrigo Martínez ingresará por Boris Wenger en la primera línea, mientras que Pedro Rubiolo reemplazará a Tomás Lavanini como segunda línea.

Joaquín Moro ocupará el puesto de Facundo Isa en la tercera línea. A la vez, Juan Martín Scelzo pasará a jugar como octavo, después de haber actuado como ala ante Francia. Julián Montoya continuará como capitán, con Francisco Moreno como pilar derecho.

PUBLICIDAD

Entre los backs volverá Gonzalo García como medio scrum, en lugar de Simón Benítez Cruz. Faustino Sánchez Valarolo ingresará por Justo Piccardo en el centro y Rodrigo Isgró sustituirá a Bautista Delguy en una de las puntas.

El banco contará con Tobías Wade, que podría tener su estreno con el seleccionado mayor, y con Santiago Grondona, quien regresará a una convocatoria tras una lesión. Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Agustín Moyano y Piccardo completarán las alternativas.

Justo Piccardo estará en el banco de suplentes (REUTERS/Cathal Mcnaughton)

La formación de Los Pumas para enfrentar a Escocia será:

Rodrigo Martínez, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

PUBLICIDAD

Los suplentes serán: Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Tobías Wade.