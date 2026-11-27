(Foto cortesía Dirección de Integración)

Guardar

La Dirección de Integración recibió a más de 300 jóvenes que comenzarán en 2027 su formación en carreras de salud e inteligencia artificial aplicada en el Instituto Especializado del Hospital El Salvador (IEHES), según informó el organismo. El encuentro estuvo encabezado por Alejandro Gutman.

Los nuevos becados se sumarán a los más de 18.000 estudiantes inscritos para el ciclo 01/2027 en una de las 46 instituciones de educación superior que participan en el proyecto.

PUBLICIDAD

El grupo incluye alumnos de Técnico y Licenciatura en Enfermería, Técnico y Licenciatura en Farmacia e Inteligencia Artificial Aplicada a la Salud. El aumento representa un crecimiento del 65% frente a 2026, cuando había 11.000 becados.

Para acceder a una plaza, los jóvenes completaron el Proceso Formativo exigido por la institución, obtuvieron la Certificación DI y fueron admitidos en el IEHES.

Durante el encuentro, Gutman los invitó a valorar la oportunidad, asumir su formación con compromiso y facilitar el camino para otros jóvenes. La Dirección de Integración atribuyó el crecimiento al sistema de acceso a la educación superior impulsado por el gobierno central.

PUBLICIDAD

“Fue un evento muy gratificante porque vimos la emoción de todos estos jóvenes y vimos convertido en realidad un proyecto que puede verse solo en números por momentos, pero que hoy, que este auditorio estuvo lleno, corroboramos que efectivamente tenemos una generación que efectivamente está conquistando sus sueños y que hoy los va a conquistar junto con el Instituto Especializado Hospital El Salvador”, dijo Hugo Parrales, coordinador académico del IHES.

(Foto cortesía Dirección de Integración)

Instituto sí tiene tarifas oficiales

La inscripción de nuevo ingreso en pregrado cuesta $50 por unidad, la matrícula es de USD $100 por ciclo y la cuota mensual asciende a USD $80. Cada curso de nivelación tiene un valor de USD $100.

PUBLICIDAD

Las equivalencias internas se cobran a USD $10 por unidad valorativa, mientras que las externas tienen un precio de USD $15. Los cursos de extensión cultural cuestan USD $60 por unidad valorativa.

Las especialidades médicas tienen una inscripción de USD $125 por unidad, una matrícula anual de USD $200 y una cuota mensual de USD $160. Para las maestrías, la inscripción es de USD $130 por unidad, la matrícula de USD $100 por ciclo y la mensualidad de USD $150.

El doctorado tiene una tarifa de USD $150 por unidad de inscripción, USD $100 de matrícula por ciclo y una cuota mensual de USD $150. La estructura también alcanza a los servicios administrativos, los exámenes y la emisión de documentos.

PUBLICIDAD

(Foto cortesía Dirección de Integración)

Los exámenes de recuperación y la reposición de un día de práctica cuestan USD $20 por unidad o jornada. El derecho de graduación va de USD $150 para pregrado a USD $300 para doctorado.

Los certificados, las constancias y las reposiciones documentales tienen un valor de USD $10 por unidad. La certificación del plan de estudios cuesta USD $300 y la de la malla curricular, USD $30.

La emisión o reposición de la credencial estudiantil tiene un precio de USD $5, al igual que las insignias institucionales. Las reincorporaciones y las reposiciones de diplomas de extensión cultural cuestan USD $60.

PUBLICIDAD

El uso de laboratorio tiene una tarifa de USD $30 por ciclo. El material bibliográfico impreso se cobra a USD $0,10 por hoja.