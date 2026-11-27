La historia de la ex integrante de Bandana en Camerún

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A los diez años, Ivonne Guzmán dejó Colombia junto a su familia y llegó a Camerún, en África Central sin manejar el idioma y con la certeza de que su vida acababa de cambiar por completo. La cantante contó sobre ese período durante su visita a Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, donde reveló cómo fueron los cinco años que pasó en un país atravesado por una diversidad cultural y lingüística que la desorientó en sus primeros días.

La exintegrante de Bandana, que atraviesa una nueva etapa con la presentación de su tercer disco como solista, se detuvo en una parte poco conocida de su historia personal. Antes de construir su carrera artística en Argentina, tuvo que adaptarse a una experiencia familiar marcada por una mudanza inesperada y miles de kilómetros de distancia con respecto a su lugar de origen.

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Ivonne Guzmán contó el miedo que sintió al llegar a Camerún sin conocer el idioma

“De Colombia me fui a los 10 años. Pasé por Camerún. No vine derecho, me fui para Camerún, en África Central”, contó Guzmán en el programa de El Trece. Su padre, contador de profesión, recibió una propuesta laboral vinculada a plantaciones de bananas, una oportunidad que llevó a toda la familia a instalarse en el país africano.

La artista explicó que permaneció cinco años en Camerún, una etapa que recuerda con una mezcla de asombro, humor y la incomodidad propia de una nena que debía empezar de cero. La dimensión del cambio no tenía que ver únicamente con la distancia entre Colombia y África: el idioma, la escuela y las costumbres cotidianas le exigieron una adaptación inmediata.

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“Fue una experiencia, cinco años ahí. Hablan en francés, hablan en inglés, pero también tienen 216 dialectos”, detalló. La cifra, que despertó la curiosidad de Pergolini, ayudó a graficar la complejidad del entorno al que llegó cuando todavía era chica.

Ivonne Guzmán visitó Otro día perdido y compartió detalles de los cinco años que vivió en Camerún

La familia pudo conocer las plantaciones relacionadas con el trabajo de su padre. Guzmán recordó escenas de esa época, entre ellas las comunicaciones con equipos de radio de gran tamaño. “Hablaban con los walkie-talkies, esos gigantes que eran medio ladrillos”, relató entre risas.

Más allá de esos recuerdos, la cantante dejó claro que la experiencia no fue sencilla. Hasta entonces, su vida estaba vinculada a Colombia y no tenía antecedentes de viajes largos ni de residencias en otros países. La mudanza implicó dejar atrás sus referencias cotidianas y comenzar a desenvolverse en un entorno donde el español no era parte de la conversación diaria.

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Guzmán asistió a una escuela estadounidense, por lo que sus clases eran en inglés, mientras que fuera de ese ámbito predominaba el francés junto con numerosos dialectos locales. Esa convivencia de lenguas hizo que los primeros meses fueran especialmente difíciles para ella.

La cantante recordó las dificultades que atravesó de chica para comunicarse en un país donde no se hablaba español

“Hablaban francés. Y estudiaba en una escuela americana, entonces hablaba en inglés. Pero cuando llegué, ya nadie te habla en español”, explicó. El contraste fue abrupto: aunque tenía algunas nociones de inglés, no contaba con herramientas suficientes para comunicarse con soltura o formar vínculos con otros chicos.

La artista recordó que, frente a preguntas o situaciones que no lograba comprender, respondía de la manera más simple que encontraba: “yes, yes”. Con el tiempo, esa respuesta automática se convirtió en una anécdota que hoy puede contar con distancia, aunque entonces reflejaba el temor de no poder integrarse.

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La fromación original de Bandana

“Yo, a los 10 años, decía: ‘Nunca voy a aprender. No voy a tener amigos. ¡Me cagaron la vida!’”, bromeó durante la entrevista. La frase sintetizó la mirada de aquella nena que se enfrentaba a una cultura distinta, lejos de su idioma y de los afectos que habían formado parte de su infancia hasta ese momento.

Mientras prepara la presentación de su tercer álbum solista, Guzmán volvió a mirar ese período con la perspectiva que da el tiempo. Su paso por Camerún no formaba parte de los capítulos más difundidos de su biografía, pero en Otro día perdido se convirtió en una de las historias que más interés generó en la charla con Pergolini.

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