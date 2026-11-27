Horacio Marín, presidente de YPF, y Claudio Descalzi, CEO de ENI

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Horacio Marín está exultante. Emocionado, también. El presidente y CEO de YPF será uno de los protagonistas en los próximos días de la concreción oficial de una de sus grandes ideas al frente de la petrolera privada en la que el Estado es socio mayoritario: convertir al país en uno de los grandes jugadores globales del negocio del gas.

Se trata del mentado Argentina LNG, un proyecto de USD 50.750 millones destinado a exportar gas natural licuado desde la Argentina hasta 2050. Es “la mayor inversión de la historia del país”, define el propio Marín. Se hizo en tiempo récord, menos de dos años, y está “blindado”, insisten en YPF. O sea, va a perdurar pase lo que pase con la política y los vaivenes de la economía vernácula. El compromiso de los socios es total y así quedará rubricado. “Esto cambia a la empresa por completo, pero también al país”, dice el ejecutivo.

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El RIGI presentado para el proyecto fue aprobado ayer por el Gobierno y entre el domingo y el lunes se realizará una firma clave entre YPF y sus socios, la italiana ENI y la emiratí XRG, el brazo financiero del gigante petrolero ADNOC. Será la rúbrica definitiva de la llamada Decisión Final de Inversión (FID, en inglés) en un megaevento para 500 personas que se hará en el Palacio Libertad. La última puntada financiera y el arranque de una obra que “cambiará la matriz energética del país para siempre”, según dijo reiteradas veces el propio Marín, y permitirá exportar USD 10.000 millones anuales desde 2031 con inversiones por unos USD 25.000 millones entre 2027 y 2030.

Argentina LNG contempla inversiones por USD 50.750 millones hasta 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del evento, las autoridades de las empresas tendrán una reunión con Javier Milei en Casa Rosada. Y antes, el domingo, está previsto un muy exclusivo cóctel en el Palacio Duhau de Recoleta del que participarán, a toda gala, los “pesos pesados” de la industria petrolera local, funcionarios del gobierno, diplomáticos y las nutridas declaraciones de ENI y XRG que llegarán al país este fin de semana.

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El contrato es enorme –“muy complejo, el triple de grande que el de Chevron”, según un ejecutivo clave de YPF–, unas 3.000 páginas en total distribuidas en varios acuerdos. Las negociaciones fueron más que arduas –primero cerrar los socios, luego la financiación–, pero Marín asegura que se hizo todo en tiempo récord. El equipo total abocado al cierre son unas 300 personas, muchas de ellas llegarán de Italia y EAU.

De ENI vendrán su presidenta, Giuseppina Di Foggia; el CEO, Claudio Descalzi, y su COO, Guido Brusco –alguien que tiene un rol extra en esta historia, como se verá más adelante–, y la delegación emiratí la encabezará Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG. Esta vez no será de partida el sultán Ahmed Al Jaber, CEO de ADNOC y ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unidos, quien meses atrás en el Argentina Week de París, dijo: “Creo que Argentina, en lo que está haciendo Milei, ya no se puede volver atrás”.

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En la celebración del 55º Día Nacional de los Emiratos Árabes Unidos, la embajadora Hafsa Al Ulama destacó la asociación de XRG con YPF (Gustavo Gavotti)

El acuerdo generará una serie de empresas y sociedades y regula las formas en la que se tomarán decisiones y resolverán diferencias. “El compromiso es total: tan es así que salir de este acuerdo, más allá de que nadie quiere hacerlo, implicaría desembolsos tan altos, detallados en la propia arquitectura del contrato, que nadie lo haría”, explicaron en la petrolera local.

Las dos grandes empresas que llevarán adelante el proyecto son UPCO, encargada de sacar el gas de Vaca Muerta y procesarlo, y MITCO, encargada de transportar el fluido hasta Punta Colorada, en Río Negro, para que los barcos licuefactores lo dejen listo para la exportación.

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Todo listo

Ayer, en la celebración del 55º Día Nacional de los Emiratos Árabes Unidos, que organizó la embajada en el Palacio Reconquista, en el microcentro porteño, la embajadora Hafsa Al Ulama, quien hace un mes y medio está en el país, destacó la potencia de la relación bilateral, las negociaciones para un acuerdo económico integral y, claro, la asociación de XRG con YPF para exportar gas de Vaca Muerta.

Guido Brusco, COO de ENI (REUTERS/Edgar Su)

Marín estuvo presente y se lo vio hablando muy animadamente. “Está todo listo. Esto es grande de verdad”, repitió el titular de YPF, a quien se lo vio charlar con la embajadora, con Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE, y con Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina, entre otros.

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Lo que viene es la expansión: llevarlo de una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado a 18 millones de toneladas. Y planea empezar a hacerlo a partir del año que viene: es otro FID de entre USD 20.000 y 25.000 millones. El desafío es enorme otra vez, pero ya habrá una base desde la que partir. A Marín ya le brillan los ojos.

Cugini

Esta negociación tiene un capítulo personal y familiar para Marín, una insólita casualidad en medio de las discusiones entre el top management del mundo petrolero global. En medio de los ida y vuelta con ENI, el titular de YPF descubrió que es familiar del segundo de la empresa italiana, el COO Guido Brusco. Sus dos bisabuelas maternas eran hermanas. Las separó la guerra, la pobreza y la emigración desde Italia y sus descendientes se reencontraron por Vaca Muerta.

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En una de las visitas de los altos mandos de ENI al país, Marín los llevó a Olivos a reunirse con el Presidente. En la antesala, mientras esperaban, Marín contó una coincidencia que tiene con Descalzi: él tiene madre italiana, y el presidente de ENI, madre argentina. Brusco interrumpió y contó que también tenía parientes en Argentina, en La Plata. Marín contó que era platense y le preguntó el apellido de sus familiares. “Pascarella”, dijo el italiano. El número uno de YPF no podía creerlo: “Pero me estás jodiendo, mi mamá es Pascarella”, le dijo. Luego de ver a Milei se fueron a almorzar y Marín hizo una videollamada con Luisa, su madre de 90 años, que habló en italiano con Brusco. “Es igual a nosotros”, sentenció Luisa. Luego rastrearon árboles genealógicos y se confirmó el parentesco. Desde entonces, el número uno de YPF habla del italiano como “mi cugino”.

Guido Brusco y Horacio Marín, de ENI e YPF. Y primos lejanos

Marín y sus primos de La Plata, donde nació y se crio –y donde buena parte de esa rama familiar se destacó como los “tanos” peluqueros– organizan para este sábado un encuentro, un gran asado que se hará en una chacra de uno de los familiares y tendrá a Brusco como invitado especial. Mañana, en La Plata, habrá reencuentro de cugini.

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Dos ductos de 525 kilómetros

La infraestructura de Argentina LNG incluirá dos ductos de unos 525 kilómetros hasta la costa atlántica de Río Negro. Frente al Golfo San Matías se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción, conocidas como FLNG, que procesarán el gas para convertirlo en un producto apto para su traslado en buques especializados. Las dos unidades flotantes tendrán una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado. La participación en los bloques de producción quedará distribuida entre YPF, con el 36%, y Eni y XRG, con el 32% cada una.

El esquema de financiamiento contempla que cerca del 70% de los recursos provenga de crédito internacional y que los socios aporten el 30% restante. Un acuerdo bilateral con Estados Unidos habilita USD 6.000 millones mediante el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, Exim Bank, además de la participación de inversores privados.

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La primera etapa fue valuada inicialmente en USD 15.500 millones y JP Morgan trabaja en el diseño de su estructura financiera, con Santander entre las entidades participantes. En las rondas preliminares, 47 bancos presentaron propuestas por un total equivalente a 2,4 veces el financiamiento requerido.

YPF trabaja en contratos de venta de GNL con compradores internacionales, mientras que Eni y XRG participarán también como adquirentes de una parte de la producción. Los acuerdos estarán orientados principalmente a mercados europeos y asiáticos mediante contratos de largo plazo.

Otro ejecutivo de YPF definió la concreción del proyecto de esta manera: “Esto es un proyecto país. Hasta acá se hizo con una macro que se ordenó, el RIGI y Horacio y todo su equipo empujando como pocas veces antes”.