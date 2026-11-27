El robot humanoide AEON, de 1,65 metros y 60 kilos, comenzó su entrenamiento en la planta de Volvo en Gante, Bélgica. (Hexagon)

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Volvo comenzó a entrenar robots humanoides en su planta de Gante, en Bélgica, para tareas repetitivas y físicamente exigentes. Es la primera fábrica de la automotriz sueca que prueba este tipo de máquinas, según informó la empresa el 26 de noviembre en un comunicado.

Los robots, fabricados por la división de robótica del grupo tecnológico sueco Hexagon, aprenden junto a los empleados y a la automatización existente. La tarea inicial consiste en colocar componentes en dos soportes con alta precisión.

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El equipo de Volvo los entrena con aprendizaje por imitación: el robot aprende una tarea copiando cómo la hace una persona. Según la compañía, a medida que cada paso se compruebe, el trabajo será más difícil, con varias piezas a la vez, desplazamientos por la zona de producción e interacción con los sistemas automáticos de la planta.

Volvo prueba robots móviles para asumir tareas repetitivas y físicamente exigentes junto a trabajadores y sistemas automatizados. (Hexagon)

Un robot de 1,65 metros que se mueve sobre ruedas

Según las especificaciones de Volvo, el robot AEON mide 1,65 metros, pesa 60 kilos y puede cargar 10 kilos. No tiene pies: se desplaza sobre ruedas, a hasta 2,4 metros por segundo, un ritmo similar a un trote suave. Usa cámaras y sensores para captar el entorno y manipular las piezas.

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La empresa explica por qué eligió una forma humana. Los brazos robóticos fijos llevan décadas en las fábricas de autos y rinden en trabajos estables y repetitivos en un lugar fijo, pero algunas tareas que cansan el cuerpo requieren una flexibilidad que esos brazos no ofrecen.

“El diseño humanoide del AEON significa que puede encajar en nuestra producción tal como es hoy, junto a nuestros equipos y la automatización existente”, dijo Magnus Nilsson, director de Manufactura de Volvo. Agregó que el objetivo es que los robots asuman “las tareas físicamente más exigentes” para hacer el trabajo más ergonómico.

AEON se desplaza sobre ruedas y aprende por imitación: copia los movimientos de operarios para manipular componentes con precisión. (Hexagon)

Arnaud Robert, presidente de Hexagon Robotics, afirmó que el propósito de la robótica humanoide es “generar valor de negocio” para los clientes. Ni Volvo ni Hexagon informaron cuántos robots hay hoy en Gante ni cuánto cuesta el programa, y el comunicado no menciona qué ocurrirá con los puestos de trabajo.

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Un calendario con fecha: producción real desde mediados de 2027

El entrenamiento prepara un piloto en la fábrica durante el primer semestre de 2027, cuando llegarán más unidades a Gante para tareas más variadas. Volvo apunta a que los robots se usen en producción real desde mediados de ese año.

Otros fabricantes ya probaron humanoides

Volvo llega después de otras automotrices. BMW informó el 25 de junio que su robot Figure 03 empezará a trabajar en la planta de Spartanburg, en Estados Unidos, en tareas de secuenciación logística. Antes, el modelo Figure 02 completó allí un piloto en la carrocería, según el comunicado de BMW.

La automotriz sueca prevé llevar los robots humanoides a producción real en la fábrica de Gante desde mediados de 2027. (Hexagon)

Brett Adcock, fundador y director ejecutivo de Figure AI, dijo en ese comunicado que los 11 meses de despliegue del Figure 02 demostraron que los humanoides “ya no son experimentos de laboratorio”.

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Renault, por su parte, probó en su fábrica de Douai, en Francia, a Calvin, un robot desarrollado con la empresa francesa Wandercraft que agarra neumáticos de a dos, unos 30 kilos de una vez. La hoja de ruta de Renault, publicada en su revista corporativa el 26 de junio, prevé unos diez robots a fines de 2026 y 350 en fábricas de Francia y España a fines de 2027.