Anthropic inició el pago de indemnizaciones por derechos de autor a los escritores incluidos en el acuerdo de USD 1.500 millones alcanzado en 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Anthropic comenzó a pagar compensaciones por derechos de autor a escritores alcanzados por el acuerdo de USD 1.500 millones que la empresa de inteligencia artificial aceptó en 2025 para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos.

La novelista Courtney Milan aseguró que ya recibió la primera parte de la indemnización. En una serie de publicaciones en Bluesky, explicó que los pagos comenzaron a enviarse a los beneficiarios y que su banco le notificó la acreditación de la transferencia.

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Según Milan, los autores deberían recibir cerca de USD 2.200 por cada obra incluida en el acuerdo, aunque la cifra puede variar porque debe dividirse entre los reclamantes que tengan derechos sobre un mismo libro.

La novelista Courtney Milan confirmó que ya cobró la primera parte de la compensación. (Bluesky)

La escritora indicó que, por el momento, Anthropic abonó alrededor del 70% del monto previsto para cada reclamo.

El pago total debería rondar los USD 3.000 por libro. La parte pendiente se abonaría a principios del próximo año, una vez que Anthropic complete la financiación del acuerdo.

Milan también señaló que, hasta ese momento, había tenido noticias de desembolsos enviados mediante la plataforma de pagos Zelle.

La autora añadió que la acreditación puede demorar según la entidad bancaria de cada beneficiario. “Mi banco suele ser muy rápido para acreditar pagos ACH, así que a otros puede llevarles más tiempo”, escribió. En el mismo hilo, expresó su expectativa de que los escritores que todavía aguardan una notificación reciban novedades pronto.

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Los demandantes sostuvieron que Anthropic empleó cientos de miles de libros protegidos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El origen de la demanda colectiva contra Anthropic

La demanda fue presentada en agosto de 2024 por los autores Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson.

Los escritores acusaron a Anthropic de haber utilizado cientos de miles de libros protegidos por derechos de autor para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.

En el proceso judicial, un juez federal determinó que la empresa podía entrenar sus modelos con libros comprados legalmente. Sin embargo, resolvió que Anthropic debía afrontar un juicio separado por el presunto uso de obras obtenidas de bibliotecas de libros pirateados.

Más tarde, la Justicia autorizó una demanda colectiva en representación de escritores de Estados Unidos cuyas obras habrían sido descargadas por Anthropic.

El acuerdo no autoriza a Anthropic a utilizar obras protegidas para futuros entrenamientos de inteligencia artificial. REUTERS/Eric Lee

El acuerdo busca resolver los reclamos vinculados con esas prácticas pasadas, sin otorgar a la compañía permiso para utilizar obras protegidas en futuros entrenamientos de inteligencia artificial.

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El pacto contempla un desembolso mínimo de USD 1.500 millones, más intereses, y podría aumentar si la cantidad de obras incluidas supera las previsiones iniciales. La estimación es que alrededor de 500.000 obras podrían recibir una compensación.

Además de los pagos, Anthropic se comprometió a destruir los archivos originales que habría descargado y las copias de ese material. El caso se convirtió en uno de los acuerdos económicos más grandes conocidos en litigios por derechos de autor en Estados Unidos.

La empresa asumió el compromiso de eliminar los archivos descargados y cualquier copia de ese material. REUTERS/Brendan McDermid

Anthropic salió a bolsa

Anthropic concretó su salida a bolsa en el Nasdaq con una oferta pública inicial que se convirtió en una de las mayores de la historia del mercado estadounidense. La empresa, creadora del asistente de inteligencia artificial Claude, fijó el precio de sus acciones en USD 83 y comenzó a cotizar bajo el símbolo ANT.

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La operación incluyó 1.127 millones de acciones ordinarias de clase A, luego de que los colocadores ejercieran íntegramente su opción para adquirir títulos adicionales.

De acuerdo con la compañía, la oferta le permitió recaudar cerca de USD 93.500 millones.

Anthropic debutó en el Nasdaq mediante una oferta pública inicial. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La salida a bolsa le da a Anthropic acceso a nuevos recursos para financiar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y la infraestructura informática necesaria para operarlos.

Las acciones abrieron a USD 111,50 en su debut, pero posteriormente retrocedieron por debajo del precio de salida.

El movimiento reflejó la volatilidad que rodea a las empresas de inteligencia artificial, un sector que atrae grandes inversiones, aunque también enfrenta dudas sobre sus costos operativos, su necesidad de capacidad de cómputo y la sostenibilidad de sus valuaciones.

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