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El Torneo Proyección Clausura de la Reserva definió a sus cuatro semifinalistas tras una jornada de cuartos de final que dejó a Boca Juniors e Independiente del mismo lado del cuadro, con la posibilidad de una eventual final que replicaría el Superclásico del fútbol argentino. El cuadro se completó con Talleres de Córdoba y River Plate, que definirán la otra semifinal del certamen.

El pase de Independiente a la próxima instancia se confirmó con una victoria por 3 a 1 ante Gimnasia de Mendoza en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, resultado que terminó de cerrar el cuadro de semifinales. El Rojo llegó a esta instancia luego de vencer a Belgrano por 2 a 0 en los octavos de final.

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El elenco de Avellaneda fue el que más sumó en la fase regular y también alcanzó el primer puesto en la Tabla Anual. Ahora buscará sostener ese nivel con la ventaja adicional de hacerlo como local en la próxima ronda.

Aunque el primer equipo en asegurar su lugar en semifinales fue Boca Juniors, que durante la jornada del jueves sorprendió con una goleada por 4 a 0 ante Vélez Sarsfield, el conjunto que había finalizado como el mejor posicionado de la etapa regular con 44 puntos. La diferencia en el marcador se explicó por los goles de Rodrigo Bacigalupe y Joaquín Piñeyro, quienes anotaron en dos oportunidades cada uno para sellar la clasificación del Xeneize.

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La goleada de Boca Juniors 4-0 ante Vélez por el Torneo Proyección

Esa victoria, sumada al triunfo posterior de Independiente, dejó conformada una de las dos llaves del cuadro semifinal, en la que el Rojo recibirá al elenco de la Ribera en lo que será la segunda y última definición entre los cuatro equipos clasificados. Según el reglamento del Torneo Proyección 2026, el cruce se jugará en condición de local para Independiente, que terminó mejor posicionado que Boca durante la fase de zonas.

Del otro lado del cuadro, River Plate había asegurado su clasificación este miércoles tras imponerse por 2 a 1 como visitante ante Lanús, en un partido en el que la máxima figura fue Felipe Esquivel. El delantero, de apenas 18 años, marcó los dos goles que le dieron el triunfo al Millonario y ya participa con regularidad de los entrenamientos junto al plantel profesional, con el que integró el banco de suplentes en los compromisos ante Aldosivi y Lanús.

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El rival de River Plate en la próxima instancia será Talleres de Córdoba, que se impuso por 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata en el partido más parejo de los cuartos de final del certamen. Ese cruce, que todavía no tiene día ni horario confirmado, se disputará en las instalaciones del club de Núñez, debido a que el Millonario finalizó con más puntos que la T durante la fase regular.

El cuadro de semifinales del Torneo Proyección de la Liga Profesional de Fútbol (LPF)

Ambas semifinales se disputarán a partido único. En caso de registrarse una igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, está previsto que se disputen dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la paridad se mantiene tras ese período adicional, la clasificación a la final se resolverá por penales.

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Los cuatro semifinalistas quedaron determinados tras el cierre de la fase de zonas, en la que Talleres terminó como líder de la Zona A con 35 puntos, mientras que River Plate finalizó segundo en ese mismo grupo con 33 unidades, diferenciado por la diferencia de gol. En la Zona B, Independiente encabezó la tabla con 41 puntos, mientras que Boca Juniors culminó tercero en ese grupo.

El equipo que resulte campeón del Torneo Proyección Clausura 2026 se medirá con Racing Club, campeón del certamen de Apertura, en la definición del Trofeo de Campeones de la División Reserva, instancia que corona al mejor equipo juvenil de la temporada en el fútbol argentino.

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