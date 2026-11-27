Rockstar Games descartó incluir un sistema de repetición de misiones en GTA 6. (Europa Press)

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Rockstar Games confirmó que GTA 6 no incluirá una función para volver a jugar misiones ya completadas, una herramienta que sí estaba disponible tanto en GTA 5 como en Red Dead Redemption 2. La decisión responde a un conflicto directo con la estructura narrativa del juego, según explicó el estudio.

El director sénior de diseño de Rockstar Games, Scott Butchard, abordó el tema en una entrevista con Kotaku. Según su relato, la posibilidad de repetir misiones estuvo sobre la mesa durante las primeras etapas de desarrollo, pero el equipo decidió no incorporarla a medida que el proyecto avanzaba.

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“La repetición de misiones fue sin duda algo que barajamos en las primeras fases del desarrollo, pero actualmente no la ofrecemos”, declaró Butchard en diálogo con el medio. “A medida que el juego iba tomando forma, nos pareció que entraba en conflicto con la historia que intentábamos contar”, agregó.

Las decisiones del jugador definen el vínculo entre Jason y Lucía a lo largo de la historia. (Reuters)

Las decisiones del jugador pesan sobre la trama

El argumento central de Rockstar gira en torno al peso de las decisiones del jugador dentro de la historia. Butchard sostuvo que volver a jugar misiones de forma aislada “restaba importancia a las decisiones” tomadas a lo largo de la partida, al describir esa dinámica como “quedarse al margen del juego”.

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GTA 6 permite ramificaciones narrativas significativas: los jugadores pueden decidir si matan o perdonan a ciertos personajes, completar objetivos de distintas maneras y moldear el vínculo entre Jason y Lucía según sus propias acciones. Estas variables generan opciones de diálogo y escenas cinemáticas diferenciadas, un nivel de ramificación que explicaría la complejidad de implementar un sistema de repetición de misiones equivalente al de entregas anteriores.

El precedente de Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 también ofrecía variaciones que afectaban el carácter de su protagonista, Arthur, aunque con un alcance menor al de las decisiones presentes en GTA 6. Ese título sí contaba con un menú de repetición de misiones, lo que marca una diferencia respecto al funcionamiento actual del nuevo lanzamiento.

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GTA 5 y Red Dead Redemption 2 sí ofrecían la opción de rejugar misiones completadas.

Rockstar no descarta cambios futuros

Butchard fue preciso en su formulación: el juego “actualmente no admite” esta función, una frase que deja abierta la puerta a una eventual incorporación mediante una actualización posterior. Sin embargo, el estudio no confirmó ningún plan concreto en ese sentido.

La ausencia de esta herramienta generó controversia entre los jugadores, en particular porque GTA 6 incluye algunas de las misiones mejor valoradas de la franquicia, como la misión final del Capítulo 1. Dado que completar el juego puede demandar entre 50 y 100 horas, resulta poco probable que la mayoría de los usuarios reinicie la partida completa solo para revivir una secuencia puntual.

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Aun si Rockstar no incorpora la función de manera oficial, existe la posibilidad de que la comunidad de desarrolladores de mods encuentre una solución alternativa cuando se lance la versión para computadoras, un paso que la compañía no ha confirmado todavía pero que se considera habitual en sus títulos anteriores.

Completar GTA 6 puede demandar entre 50 y 100 horas de juego. (Europa Press)

El avance de la adaptación no oficial para PC

Entretanto, una versión no oficial de GTA 6 para computadoras continúa en desarrollo pese a los intentos de Take-Two Interactive y Rockstar Games por frenar su distribución, que ya incluyeron el cierre de más de 3.000 repositorios vinculados con el proyecto.

Según información difundida por comunidades de jugadores, la iniciativa, basada en una copia filtrada para Xbox Series, trasladó parte de su desarrollo a espacios privados y ya cuenta con las primeras modificaciones creadas por usuarios, además de un lanzador propio en preparación para facilitar su ejecución a quienes no tienen conocimientos técnicos avanzados.

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