Según detalla Anthropic, la app resultante no requiere empaquetado ni firma digital. Europa Press

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Anthropic habilitó una función en beta llamada “Install as app” que permite crear, ejecutar y compartir aplicaciones de escritorio para Mac y Windows a partir de los artefactos generados en Claude, sin necesidad de escribir código.

La herramienta convierte una conversación con el asistente en un programa independiente, con ícono propio y ventana separada, que conserva la sesión del usuario sin pedir claves de API adicionales.

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Cómo crear e instalar una app de escritorio con Claude

El proceso descrito por la compañía consta de tres pasos. Primero, el usuario describe a Claude qué aplicación quiere construir. Después, la prueba en su formato de artefacto, el modo en que Claude genera y ejecuta fragmentos de código dentro de la propia conversación.

Anthropic habilitó una función en beta llamada “Install as app”. (Captura YouTube Claude)

Por último, para transformar ese artefacto en una aplicación instalable basta con hacer clic en la opción Install as app, disponible dentro del menú Compartir.

Según detalla Anthropic, la app resultante no requiere empaquetado ni firma digital, dos procesos técnicos habituales en el desarrollo tradicional de software de escritorio. Tampoco exige un inicio de sesión distinto, porque utiliza la cuenta de Claude del usuario.

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Una de las características señaladas por la empresa es la actualización automática: cuando se edita el artefacto original, la aplicación instalada refleja esos cambios sin intervención adicional. Las apps creadas de esta forma también pueden enviar notificaciones al sistema y añadir elementos a la barra de menú en macOS o a la bandeja del sistema en Windows.

Apps de ejemplo creadas con la nueva función

Para mostrar el alcance de la herramienta, Anthropic publicó varias aplicaciones de demostración. Entre ellas figuran Linnet, un editor de imágenes por capas, y Phosphor, un gestor de archivos.

La app no exige un inicio de sesión distinto, porque utiliza la cuenta de Claude del usuario. (Captura YouTube Claude)

También incluyó Sift, pensado para organizar carpetas, Tern, una terminal que integra a Claude, y Vitals, un monitor de rendimiento del sistema.

La propia página del anuncio aclara que se trata de demostraciones y no de productos oficiales de Anthropic. El material se acompaña además de un video incrustado en YouTube que ilustra el funcionamiento de la función.

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Permisos y niveles de acceso al sistema

Anthropic estableció tres niveles de permisos para regular qué puede hacer cada aplicación una vez instalada. El nivel predeterminado limita la app a las mismas capacidades que tendría dentro de un navegador web.

Un segundo nivel, denominado permisos de app, habilita funciones adicionales como ventanas que permanecen siempre encima de otras, atajos de teclado globales o el envío de notificaciones.

Así luce el ícono de la app creada con Claude. (Captura YouTube Claude)

El tercer nivel, de acceso completo al equipo, resulta el más sensible: permite que la aplicación ejecute programas y lea, modifique o borre archivos del sistema sin solicitar autorización en cada caso.

La compañía precisa que estos permisos cubren únicamente la versión vigente de la app. Cada vez que se actualiza, incluso si la edición la realiza el propio usuario, Claude vuelve a pedir autorización.

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Existe una excepción relevante: si una parte de la aplicación proviene de otro sitio web externo, ese componente puede modificarse sin que se genere una nueva consulta de permisos.

El acceso completo al equipo tiene además una restricción de origen. Solo puede otorgarse a apps creadas por el propio usuario o, en el caso de los planes Team y Enterprise, por otros miembros de la misma organización. Anthropic aclara que no revisa las apps antes de su instalación, por lo que recomienda conceder ese nivel de acceso únicamente a apps de confianza.

Para funcionar, la herramienta requiere conexión a internet y sesión iniciada en Claude. (Captura YouTube Claude)

Disponibilidad por planes y limitaciones actuales

La función se encuentra en fase beta para todos los planes de Claude, con excepción de las organizaciones preparadas para cumplir con la normativa HIPAA y de los despliegues híbridos.

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El comportamiento por defecto varía según el tipo de cuenta. En los planes Team, la función viene activada de entrada, aunque con el acceso completo al equipo desactivado. En Enterprise, en cambio, permanece apagada hasta que un propietario de la organización decide habilitarla.

Para funcionar, la herramienta requiere conexión a internet y sesión iniciada en Claude. Un punto que afecta directamente al uso cotidiano es que las peticiones que la app instalada realiza a Claude se descuentan de los límites de uso del plan contratado.

No todos los artefactos pueden convertirse en aplicaciones instalables. Anthropic excluyó de forma explícita a Claude Docs, Slides y Sheets de esta posibilidad.