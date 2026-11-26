El CEO de Anthropic negó querer que la humanidad le ceda decisiones a la inteligencia artificial (Imagen ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El miércoles 25 de noviembre, Darío Amodei, CEO de Anthropic, la empresa que creó Claude, contestó enojado en X. “No, no creo que debamos ‘entregar el libre albedrío humano’ a los sistemas de IA, y es absurdo sugerir que lo creo”, empieza un texto largo en el que la palabra “absurdo” aparece dos veces.

La nota que lo enojó salió horas antes en el sitio de noticias estadounidense Axios. Según sus fuentes, dentro de Anthropic es común una idea: que la humanidad le ceda parte de sus decisiones a una IA superinteligente. Y cada vez más ejecutivos de empresas rivales cuestionan esa visión.

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El enojo se entiende. La acusación apunta al centro de su marca. Amodei construyó su perfil público advirtiendo que la IA podía escapar al control humano, y en septiembre le pidió a toda la industria bajar el ritmo. Ahora lo pintan como el que quiere cederlo.

Según TechCrunch, este mes, Sam Altman, CEO de OpenAI, dijo que quiere que la gente siga teniendo control sobre su futuro, y Alexandr Wang, jefe de IA de Meta, escribió que no hay que aceptar un “traspaso” de la sociedad a la IA.

Amodei se defendió con la historia y contraatacó a sus rivales.

Amodei comparó el gobierno de la IA con las autocracias históricas y defendió la autodeterminación frente a la promesa de mayor eficiencia. (Captura de video: Sunday Morning)

Durante milenios, escribió, los defensores de la autocracia prometieron decisiones mejores y más rápidas que las de la democracia. Aun si fuera cierto, cosa que duda, “nunca deberíamos sacrificar la legitimidad ni la autodeterminación en el altar de la eficiencia o la seguridad”. Para él, el argumento vale palabra por palabra contra un gobierno de la IA.

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Después contraatacó. Según Amodei, las otras empresas de IA no piensan muy distinto que él sobre qué tareas automatizar: todas venden productos que van en la misma dirección, y algunos CEO repiten “control humano” o “la IA debería ser solo una herramienta” como pose comercial y política, sin cambiar nada en lo que ofrecen.

Ahí acierta: un eslogan no cambia un producto.

Axios usó una frase de Amodei de 2024 sobre los laboratorios

Amodei escribió que nadie que haya leído con cuidado sus textos o entrevistas podría concluir otra cosa. Pero Axios armó parte de su nota con palabras suyas.

En 2024, el CEO de Anthropic anticipó laboratorios en los que la IA dirigiría la investigación y les daría órdenes a humanos (Imagen ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En noviembre de 2024, en una entrevista de más de cinco horas para el podcast de Lex Fridman, comparó la ciencia del futuro con un profesor humano rodeado de mil estudiantes de posgrado que son IA. Y fue más allá:

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“En algún momento se va a dar vuelta, y los sistemas de IA van a ser los investigadores principales, los líderes, y les van a dar órdenes a humanos o a otros sistemas de IA”.

Hablaba de laboratorios, no de gobiernos. Pero es el terreno de las tareas, el que hoy acepta automatizar con reparos, y ahí la línea entre hacer el trabajo y dirigir a quienes lo hacen ya se le corría.

Amodei no se opone a que la IA trabaje sola

La parte que más me importa del posteo es la que no desmiente nada. Amodei separa entregarle el gobierno a la IA de algo más prosaico: que haga tareas completas por su cuenta, como manejar un auto, diseñar un remedio contra el cáncer o escribir un programa de punta a punta. Sobre eso, admite, su opinión es “mixta”.

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Dice que en muchos casos es sin duda deseable y que salvará gran cantidad de vidas. Pone cuatro límites: la IA que se mejora sola, el golpe al empleo, la investigación de seguridad hecha por los mismos sistemas y lo que la gente prefiere hacer por sí misma. Y aclara que no hay, ni debería haber, un único decisor.

A mi lectura, eso es lo que la pelea con Axios tapa. Ningún país va a votar un día entregarle el mando a una máquina. Lo que sí ocurre es que una empresa le pasa el código a la IA, un laboratorio la deja diseñar un remedio, alguien suelta el volante. Cada decisión tiene sentido por separado.

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Si alguna vez dejaste que el GPS eligiera el camino, ya sabés cómo empieza esto.