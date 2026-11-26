Denny’s reinstaló la placa que recuerda el origen de Nvidia y homenajeó a Jensen Huang

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La cadena de restaurantes Denny’s reinstauró la placa conmemorativa del reservado de su local en San José, California, donde Jensen Huang y sus cofundadores concibieron lo que se convertiría en Nvidia. Además, publicó un comunicado en el que reivindicó su vínculo con el cofundador de la compañía de chips e inteligencia artificial.

La placa había sido retirada del local de la cadena sin explicación pública. Denny’s la reinstauró de inmediato al enterarse y, días después, con Huang ya de regreso en Nvidia, publicó el comunicado que circuló ampliamente en redes sociales.

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Denny’s reivindicó a Jensen Huang con un comunicado público en redes sociales

La cadena abrió su declaración con una frase que funcionó como posicionamiento: “Algunas cosas simplemente no se sacan del menú. Jensen Huang es una de ellas”. El texto, publicado el 25 de noviembre en las redes sociales del restaurante, traza un arco que va desde los años de Huang como empleado de la cadena hasta la fundación de Nvidia en uno de sus locales.

La empresa recordó que, antes de que el gigante tecnológico existiera, el empresario lavaba platos y atendía clientes en sus restaurantes, y que años después volvió a sentarse en uno de sus reservados para conversar con sus cofundadores sobre la idea que derivó en la compañía. “No podríamos estar más orgullosos de la historia que compartimos”, afirmó la cadena.

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Every story starts somewhere. We’re proud to be part of Jensen’s. https://t.co/WpWJdLFmIs — Denny’s (@DennysDiner) November 25, 2026

El comunicado también reveló que el 10 de noviembre —dos días antes de que se conociera la renuncia de Huang— Denny’s había escrito al equipo de comunicaciones de la compañía de chips: “Jensen es parte de nuestra historia y nosotros somos parte de la suya”. Cuando la empresa se enteró de que la placa había sido retirada, la reinstauró de inmediato.

La declaración cerró con una referencia al vínculo que la cadena considera más profundo que la placa en sí: “Nuestra historia con Jensen viene de mucho antes, de los platos que lavó, los clientes que atendió y el trabajo del que todavía habla con orgullo.” Y concluyó con un mensaje directo al empresario: “Jensen, tu mesa te espera y el café está servido. Siempre estamos abiertos, 24/7”.

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Jensen Huang trabajó en Denny’s desde los 15 años y luego fundó Nvidia en ese mismo local

La relación de Huang con la cadena comenzó décadas antes de que la empresa californiana existiera. A los 15 años, el empresario nacido en Taiwán obtuvo su primer empleo en un local de Denny’s en la zona de Portland, Oregón, donde trabajó durante cinco años —entre 1978 y 1983— como lavaplatos, asistente de mesero y mozo. Es una experiencia que Huang sigue mencionando en público con frecuencia: “Me enseñó humildad, trabajo duro y hospitalidad”, declaró en la ceremonia de inauguración de la placa en 2023.

Jensen Huang inició su trayectoria laboral a los 15 años como lavaplatos y mozo en un local de Denny's en Oregón. (Archivo)

Tras obtener su licenciatura en ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón en 1984 y su maestría en Stanford en 1992, pasó por las empresas de semiconductores AMD y LSI Logic. Fue en ese período cuando volvió a un Denny’s: el local de 2484 Berryessa Road, en el este de San José, donde se reunió con los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem para definir el proyecto que derivó en la fundación de Nvidia el 5 de abril de 1993. “Tenía todo el café que podías tomar y nadie te echaba”, recordó sobre la elección del lugar.

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Jensen Huang conversa con Kelli Valade, CEO de Denny’s. (Nvidia)

La placa que señala ese reservado fue instalada el 26 de septiembre de 2023 con la inscripción “el reservado que lanzó una compañía de USD 1 billón”, en un acto con la presencia de Huang y la entonces directora ejecutiva de la cadena, Kelli Valade. Denny’s no explicó públicamente quién ordenó retirarla ni los motivos.

Nvidia ocupa el puesto 16 del Fortune 500 y Huang retomó la conducción en noviembre de 2026

Nvidia figura en el puesto 16 del Fortune 500 de 2026 y era la compañía con mayor capitalización bursátil de la lista cuando se publicó el ranking en junio. El directorio votó por unanimidad el 23 de noviembre para reincorporar a Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, tras recibir información del gobierno de Estados Unidos que descartó riesgos para la seguridad nacional.

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El directorio de Nvidia votó por unanimidad la reincorporación de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

El 25 de noviembre, funcionarios de la CIA, el FBI y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional informaron ante personal de los Comités de Inteligencia del Congreso, en una sesión reservada, que no hallaron pruebas de que China hubiera dirigido a Alice Huang a iniciar la relación con el empresario como operación de inteligencia.