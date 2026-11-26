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Franco Colapinto causó furor al subirse a un avión con el casco en la mano tras terminar sexto en Las Vegas. La inédita imagen del argentino en el aeropuerto se viralizó de inmediato en redes sociales y, en la previa del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, reveló más detalles de la situación que vivió durante su viaje en clase turista.

“Estaba lleno de argentinos. Me grabó una yankee. Tenía cuatro bolsos, la verdad. Y los de American son... pará, dejame, no quiero despachar el casco. Si lo hago me lo rompen, me rayan la pintura, me rompen las cosas de atrás o adelante. No podés despacharlo”, comentó el corredor de Alpine en diálogo con ESPN. El video lo viralizó la creadora de contenido Carlonie Smith, quien capturó a Colapinto en la zona de embarque al avión con el casco puesto y cuando lo llevaba entre sus piernas en su asiento.

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“Era la mochila, los cascos y la matera. Cuatro bolsos conmigo. Argentinos por todos lados. Me encontré a dos que estaban en mi fila y les pregunté si me podían llevar la matera. No podían porque ya tenían sus cosas. Hicimos fuerza, movimos cosas, sacamos, dejamos la matera y el termo por un lado. Metieron todo adentro de su valija. Voy de vuelta con tres cosas y no me dejan: ‘No tengo valija les digo. Uso el mismo espacio’. Aparte siempre llevo tres. A una del límite o lo escondo”, agregó Colapinto entre risas.

Para solucionar las dificultades para ingresar al avión, Franco señaló que la cantidad de argentinos fue importante para recibir ayuda: “Cuando no me dejaron el casco, me calenté. Le di la funda del casco a otro argentino. En todo el avión había partes mías. Por la fila 10 un par de cosas, por la 20 otras. Me puse el casco. Cuando llevás algo puesto, no te pueden decir que no. Así que pasé con el casco puesto. Si quieren tips, hablenme”.

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“Soy la primera de mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto”, bromeó la autora del video que rápidamente se viralizó entre la comunidad argentina en las redes sociales. “Lo que me llama la atención es el casco que tiene en el regazo”, agregó cuando se sorprendió al ver que Franco viajaba con la protección sobre sus piernas.

Una fanática de la F1 compartió vuelo con Colapinto

La travesía de Colapinto sucedió después de repetir su mejor resultado en la F1: terminó sexto en Las Vegas, al igual que en el GP de Canadá de 2026. “Sumamos fuerte. Fue un buen finde. Hubo un par de fines de semana complicados por una cosa o por otra, capaz que cosas por fuera de lo que podíamos hacer o cambiar. Lamentablemente, no funcionamos tan bien y no sumamos puntos en los últimos fines de semana. Revertimos la situación, el equipo se merecía sumar fuerte y volver a los puntos. Fue una buena carrera en general”, argumentó el argentino.

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Al mismo tiempo, sumó: “Hicimos un gran laburo en equipo. Pelear con los de arriba es lo que queremos siempre. Es como un objetivo cumplido. Una linda experiencia y gran carrera. Pelear con los McLaren y Ferrari es para lo que trabajamos y luchamos. Estamos competitivos para pelear adelante. Primera vez que estuvimos tan competitivos”.

Franco Colapinto abordó al avión con el casco puesto

Más allá de la cantidad de adelantamientos en la carrera, Colapinto puntualizó en la ayuda de la batería eléctrica, algo que generó sobrepasos “artificiales” en pista. “Fue una linda carrera. Para disfrutar desde afuera. Desde la tele estuvo linda. El hecho de pelear con ellos es algo que te llevás y genera diversión extra. Es una sensación que no tenés todos los días el ver al puntero y estar peleando con ellos. Es algo diferente y único. Por ese lado fue positivo. No te daba respiro, pero los sobrepasos estaban un poco artificiales con la batería. Como un poco predecible. Cuando vi la carrera de vuelta, era como medio obvio que George (Russell) iba a adelantar y Max (Verstappen) lo iba a pasar en la 1”, analizó.

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A esto, agregó: “Así y todo, fue una gran carrera. El tener ocho autos en tres segundos y estar peleando el top cinco, es algo que en la Fórmula 1, creo, no había pasado nunca. Por otro lado, la mejor carrera de la historia no creo que fue. Fue una carrera divertida para ver, en un circuito que da para esos sobrepasos y tipo de carreras. Un fin de semana lindo en general. Fue una carrera más divertida que el año pasado y es positivo para la Fórmula 1. Un poco artificial por momentos, pero divertida”.

Franco Colapinto también advirtió sobre la participación de Alpine en Qatar, en un trazado que presenta características adversas para el monoplaza francés y que presentó problemas para el argentino en la Fórmula 1: abandonó en 2024 con Williams y quedó 14° en 2025 con Alpine. “Qatar no me trató de la mejor manera. Voy a tratar de darlo vuelta y tener un buen finde. Contento siempre de volver a Qatar. Es lindo y especial. Un lugar que nos trae muchos recuerdos. En la F1 no fue mi mejor circuito, pero es una pista que me gusta. Capaz que no se adapta tan bien a nuestro auto como Las Vegas: hace mucho calor, hay curvas rápidas que, a lo mejor, no nos viene bien al auto o nuestras fortalezas como equipo”, comentó.

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No obstante, se mostró optimista para lograr un buen resultado: “Hay muchas oportunidades. Tenemos confianza para estas últimas carreras. Es mejor que haya tres entrenamientos. Es un circuito que no nos cae espectacularmente bien. Tenemos menos carga. Si bien vamos bien en las rectas, acá no tenemos muchas. Vamos a tener que entender y trabajar mucho”.

La actividad en Qatar iniciará el viernes a las 10:30 (hora argentina) con la FP1, mientras que la FP2 iniciará a las 14:00. Tras los últimos entrenamientos pautados para las 11:30 del sábado, la clasificación se llevará a cabo a las 15:00. La carrera principal del domingo comenzará a las 13:00.

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