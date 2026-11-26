La sede de la OSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas

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La Justicia Federal ordenó frenar los despidos de un grupo de trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en el proceso de disolución y liquidación del organismo dispuesto por el gobierno de Javier Milei. El juez federal de Azul, Martín Bava, hizo lugar a una cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y dispuso que sean reincorporados los empleados alcanzados por la medida que ya fueron desvinculados.

Fuentes de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada por el Poder Ejecutivo para reemplazar al IOSFA, dijeron a Infobae que aún no recibieron la notificación formal de la decisión. Sin embargo, anticiparon que apelarán la resolución.

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El fallo, firmado este jueves, tendrá una vigencia de seis meses. Además, fijó un plazo de 48 horas —con habilitación de días y horas inhábiles— para que las autoridades adopten las medidas necesarias para cumplirlo. La resolución fue dictada cuatro días antes de que se hicieran efectivas las desvinculaciones cuestionadas por el sindicato.

En una resolución de 18 páginas a la que accedió Infobae, Bava ordenó al IOSFA que “se abstenga de disponer o ejecutar desvinculaciones, bajas o modificaciones perjudiciales de su situación de revista fundadas en el desconocimiento de la estabilidad” que surge de una disposición administrativa dictada a fines de octubre.

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El magistrado dispuso también que, si los despidos ya se concretaron con fundamento en esa norma, las autoridades deberán proceder a la “reinstalación de las personas alcanzadas en las condiciones de prestación, remuneración y situación de revista previas a la desvinculación en el IOSFA y/o organismo continuado OSFA”.

La cautelar protege a los trabajadores incorporados a planta permanente en 2023

La medida no alcanza a todos los empleados de la institución. Comprende, en cambio, a quienes ingresaron a la planta permanente a través de tres disposiciones administrativas dictadas en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández. El juez delimitó el grupo beneficiado y aclaró que los reclamos ajenos a ese universo deberán tramitar ante los tribunales que correspondan.

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El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la decisión en su cuenta de X. “Esta es una victoria de todos los trabajadores. Es la lucha de los estatales la que le pone un freno al ajuste del Gobierno. No pueden hacer lo que quieren. Hay derechos y hay leyes que tienen que ser respetadas”, escribió.

La controversia se originó con los cambios introducidos por el Gobierno en el esquema de cobertura sanitaria del personal de las Fuerzas Armadas. El 5 de febrero, el Poder Ejecutivo dictó el DNU 88/2026, que creó la OSFA como ente autárquico, con personería jurídica propia y bajo fiscalización y control del Ministerio de Defensa.

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La norma puso en marcha la disolución y posterior liquidación del IOSFA. En su versión inicial, el proceso preveía la transferencia de la totalidad de los activos y del personal del instituto a la nueva obra social.

Esa condición cambió el 27 de octubre, cuando el Presidente firmó el DNU 1286/2026. La medida eliminó la obligación de trasladar a todos los trabajadores y facultó al directorio de OSFA a definir los puestos y agentes necesarios para sus requerimientos operativos y funcionales.

Dos días más tarde, las autoridades del instituto dictaron la Disposición 709/2026. Allí sostuvieron que las incorporaciones realizadas en 2023 no constituyeron un procedimiento de selección para el ingreso a planta permanente y que, por lo tanto, no otorgaban el derecho a la estabilidad previsto en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.

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Bava consideró que los despidos podrían causar perjuicios irreparables

ATE cuestionó ambas normas al considerar que desconocían derechos adquiridos y vulneraban las garantías previstas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Antes de acudir a la Justicia, el sindicato envió cartas documento al Ministerio de Defensa y a las autoridades de la obra social para reclamar la continuidad de los puestos y dejar sin efecto la disposición que modificó las condiciones de contratación.

En su demanda, el gremio afirmó que las desvinculaciones eran una consecuencia directa de las modificaciones aprobadas en octubre y no decisiones aisladas. Entre los casos incluidos figuran trabajadoras de la delegación de Tandil, quienes recibieron comunicaciones sobre la extinción de sus vínculos laborales desde el próximo 30 de noviembre. Según la presentación, otros agentes de distintas jurisdicciones recibieron avisos similares.

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La organización solicitó que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 del DNU 1286/2026 y la nulidad de la disposición que desconoció la estabilidad de los empleados. No impugnó, sin embargo, la totalidad de la reorganización institucional impulsada por el Gobierno.

Bava fundamentó la cautelar en el carácter alimentario de los salarios y en las consecuencias que podría provocar la pérdida de los puestos mientras se tramita la causa. El magistrado entendió que correspondía conceder la protección por los “perjuicios irreparables” que podrían sufrir los trabajadores involucrados.

“El otorgamiento de la medida no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida y trabajo de los agentes afectados”, sostuvo el titular del Juzgado Federal N° 2 de Azul.

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El juez reconoció la legitimación de ATE para representar a los empleados y admitió la tramitación del expediente como un amparo colectivo. Citó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la tutela de derechos individuales homogéneos y consideró que existe una causa normativa común que justifica un tratamiento judicial conjunto.

Según explicó, las demandas individuales sobre las mismas disposiciones podrían multiplicar los expedientes y derivar en sentencias contradictorias. También remarcó que el costo de promover un reclamo particular puede constituir un obstáculo para el acceso a la Justicia de los empleados afectados.

Bava, de todos modos, delimitó el alcance de la decisión. “La determinación del colectivo no debe efectuarse a partir de la totalidad de los agentes de la IOSFA, ni extenderse indiscriminadamente a todas las localidades del país”, señaló.

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Por eso, la protección quedó limitada a los empleados identificados en los anexos de las disposiciones 386, 388 y 412 de 2023. La resolución no detalla cuántas personas integran ese grupo, aunque reconoce que otros trabajadores podrían verse alcanzados por la misma normativa.

El magistrado ordenó además consultar al Registro Nacional de Procesos Colectivos para establecer si existen otras causas en trámite por la misma controversia. La cautelar caducará de pleno derecho al cabo de seis meses, aunque ATE podrá solicitar una nueva medida de protección.

La decisión no declara la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas ni reconoce de manera definitiva la estabilidad laboral reclamada por el sindicato. Esos puntos serán resueltos luego de la producción de pruebas y la sustanciación de la demanda.

“Lo decidido en el presente no constituye prejuzgar sobre el fondo del asunto, respecto a lo cual me expediré en la sentencia de mérito a dictarse oportunamente”, aclaró Bava.

La causa tendrá un nuevo capítulo a partir de la apelación que anticiparon las autoridades de OSFA, mientras continúa la liquidación del IOSFA y la transferencia de recursos y personal a la nueva obra social.