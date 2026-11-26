Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Álvarez. (Ecuavisa)

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A tres días de las elecciones seccionales en Ecuador, Fiorella María Icaza Samán, esposa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y candidata a sucederlo en el cargo, quedó en el centro de una controversia administrativa tras la divulgación de un certificado del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Humano que establece que registra un impedimento legal para ejercer cargos públicos. La restricción está relacionada con una obligación reportada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aunque la defensa de la aspirante presentó posteriormente un documento que acredita que no mantiene obligaciones patronales en mora.

Según la información de El Universo, el certificado ministerial, emitido el miércoles 25 de noviembre, identifica a Ycaza dentro de la categoría de personas que mantienen deudas con entidades del sector público y señala al IESS como la institución que reportó la inhabilidad. El documento no especifica el monto de la obligación ni las circunstancias que originaron su incorporación al registro estatal.

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La difusión del certificado ocurrió en la recta final de la campaña electoral, que concluye este jueves 26 de noviembre, antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas el domingo para renovar sus autoridades locales. Icaza participa en la contienda por la Alcaldía de Guayaquil con el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano y el respaldo de Revolución Ciudadana, la organización política liderada por el ex presidente Rafael Correa.

Tras conocerse el impedimento, Julio César Cueva, abogado de la candidata, difundió un certificado emitido por el propio IESS, también fechado el 25 de noviembre y suscrito por el director nacional de Recaudación de la institución. El documento establece que Icaza no registra obligaciones patronales en mora.

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FOTO DE ARCHIVO- Un delegado electoral revisa las papeletas en la delegación Pichincha del Consejo Nacional Electoral, mientras realiza una auditoría estándar de votos, luego de que las autoridades electorales dijeran que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ganó la contienda, en Quito, Ecuador, el 14 de abril de 2025. REUTERS/Karen Toro

De acuerdo con la información de Radio Pichincha, la certificación consigna un valor de USD 525,75 en estado depositado, cuya conciliación bancaria se reflejaría en un plazo de 48 horas. La defensa no precisó cuándo se efectuó el pago ni detalló el origen de la obligación que motivó el registro del impedimento.

Sin embargo, según reportó Ecuavisa la noche del miércoles, la restricción todavía figuraba en el sistema del Ministerio del Trabajo, pese a la presentación del documento de la seguridad social. Hasta la mañana de este jueves no se había difundido una nueva certificación ministerial que acreditara públicamente el levantamiento de la inhabilidad.

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La discrepancia entre ambos registros plantea interrogantes sobre las eventuales consecuencias administrativas para Icaza en caso de resultar electa. El artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) establece una inhabilidad especial por mora para las personas que mantienen determinadas obligaciones pendientes con instituciones estatales, aunque contempla excepciones bajo condiciones específicas.

Por otra parte, el artículo 113 de la Constitución ecuatoriana, que establece las prohibiciones para postularse a cargos de elección popular, no incluye expresamente las deudas patronales con la seguridad social entre las causales que impiden presentar una candidatura. Hasta el momento, no se conoce una resolución de las autoridades electorales que modifique la situación de Ycaza como aspirante a la Alcaldía.

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Aquiles Álvarez en la Cárcel del Encuentro.

El episodio constituye un frente administrativo distinto del proceso penal que enfrenta la candidata. Icaza fue vinculada en mayo de este año al denominado caso Goleada, una investigación de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos que también involucra a su esposo, otras personas naturales y varias compañías.

Según una reconstrucción del expediente judicial publicada este jueves por El Universo, las investigaciones relacionadas con Icaza incluyen operaciones financieras y comerciales de Inmobiliaria Fiorema S. A., empresa en la que tuvo participación accionarial y responsabilidades administrativas. Entre las transacciones examinadas por las autoridades constan adquisiciones de bienes inmuebles y una promesa de compraventa de una estación de servicio.

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La candidata mantiene medidas cautelares que incluyen la presentación periódica ante las autoridades y la prohibición de abandonar el país. No obstante, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio fue suspendida temporalmente para ella y otros procesados que participan en las elecciones, en aplicación de la inmunidad electoral contemplada en el artículo 108 del Código de la Democracia.

Su esposo, entretanto, permanece privado de libertad. Álvarez, quien llegó a la Alcaldía de Guayaquil en 2023 bajo el auspicio de Revolución Ciudadana, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por comercialización ilegal de combustibles en el denominado caso Triple A. También enfrenta otros expedientes judiciales, entre ellos el caso Goleada.

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