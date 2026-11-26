David Correa da Fonseca, jugador del Vasco da Gama, fue detenido durante el entrenamiento del equipo

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El delantero del Vasco da Gama David Correa da Fonseca, conocido como DVD, fue detenido este jueves durante el entrenamiento de su equipo en Río de Janeiro, en el marco de una investigación por narcotráfico, intento de homicidio y obstrucción de la justicia que lleva meses sacudiendo al fútbol brasileño.

Agentes de las policías civiles de Río de Janeiro y de Espírito Santo ejecutaron el operativo en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa, ubicado en el barrio de Jacarepaguá, en la zona oeste de la ciudad carioca. Según informó O Globo, que tuvo acceso a la orden judicial, el arresto se concretó a las 10:40 (hora local). Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a David, con la camiseta de entrenamiento del Vasco da Gama, escoltado por los agentes hacia el estacionamiento del complejo.

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De acuerdo con las fuentes, la orden de detención preventiva fue dictada por la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, del 5° Juzgado Criminal de Serra, en la región metropolitana de Vitória (Espírito Santo). En los mandatos, la magistrada argumentó que la medida es necesaria para garantizar el orden público y, en particular, preservar la producción de pruebas en el proceso en curso.

La misma resolución dispuso también la prisión preventiva de Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral derecho del Vila Nova, cuyo pase pertenece al Santos. Según el diario brasileño, las órdenes se ejecutaron de forma simultánea en Río de Janeiro y en Goiás.

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La policía detuvo al delantero de Vasco da Gama David Correa da Fonseca por una causa de narcotráfico y obstrucción a la justicia (captura video)

El elemento que precipitó el arresto de este jueves fue la sospecha de que DVD Correa da Fonseca y Monjardim Cordeiro intentaron comprar el silencio de testigos. De acuerdo con la información, la decisión judicial se apoyó en mensajes recuperados del celular del delantero, intercambiados en julio, y en dos declaraciones prestadas ante la policía el 6 de noviembre.

Uno de esos testimonios proviene de la víctima de una tentativa de homicidio atribuida a otros imputados del mismo proceso. Esa persona declaró que, mientras permanecía internada, Correa da Fonseca ofreció unos 5.000 reales (unos 872 dólares al cambio actual) a su hermana para que dejara de acusar a uno de los implicados. La defensa del futbolista replicó que, en un testimonio anterior, la propia víctima había negado haber recibido ese ofrecimiento.

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La detención de este jueves no es la primera vez que el nombre de David Correa aparece vinculado a esta causa. El 31 de agosto, en el marco de la denominada Operación “A Tropa”, efectivos de la Policía Civil de Espírito Santo allanaron tanto la casa del jugador, en el barrio de Barra da Tijuca, como el propio complejo de entrenamiento del Vasco. En esa oportunidad, las autoridades le secuestraron dos teléfonos celulares. La investigación apunta a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas.

El operativo de captura se concretó en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa en Río de Janeiro (captura de video)

El 29 de octubre, la misma jueza Bernardo había rechazado un primer pedido de prisión preventiva contra el futbolista y le ordenó entregar el pasaporte. Fue la aparición de los nuevos mensajes y los testimonios del 6 de noviembre lo que llevó a la magistrada a revertir esa decisión.

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En un comunicado, la Policía Civil de Espírito Santo (PCES) confirmó que los arrestos corresponden a la segunda fase del operativo. El procedimiento contó con el apoyo del Departamento Especializado de Homicidios y Protección a la Persona (DEHPP) y de la Polcía Civil del Estado de Rio de Janeiro (PCERJ).

Correa da Fonseca, de 31 años y natural de Serra, negó ante la justicia cualquier vinculación con el tráfico de drogas y armas, aunque reconoció tener conocidos en Espírito Santo ligados a la investigación. La causa sigue abierta y el jugador permanece detenido a la espera de la resolución judicial.

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