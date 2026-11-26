Esta operación representa una afectación económica estimada en USD 35.000 a las estructuras criminales que financian estas actividades.

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Un enfrentamiento armado entre militares ecuatorianos y presuntos integrantes de grupos armados irregulares se registró el miércoles 25 de noviembre en el cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador. El incidente ocurrió durante una operación contra la minería ilegal en una región donde las autoridades han documentado la presencia de organizaciones criminales ecuatorianas y disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según la información difundida por el Ejército ecuatoriano, los uniformados fueron atacados mientras desarrollaban labores de control territorial en el sector de la mina El Olivo. La institución confirmó que los presuntos integrantes de la estructura armada huyeron y que la intervención permitió desarticular una base logística clandestina con capacidad para albergar a aproximadamente 25 personas.

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Hasta la mañana de este jueves, las autoridades no habían informado sobre fallecidos, heridos o detenidos como consecuencia del enfrentamiento. Tampoco habían identificado a la organización a la que pertenecerían los atacantes.

De acuerdo con el reporte militar, en el lugar fueron encontrados ocho refugios improvisados, prendas de uso militar, municiones, teléfonos celulares, herramientas empleadas para actividades extractivas, implementos de cocina y otros artículos destinados al alojamiento de personas. Entre los indicios también figuraban un uniforme de origen colombiano y un documento de identidad de ese país.

El Ejército estimó que la intervención representó una afectación económica de USD 35.000 para las estructuras vinculadas a la minería ilegal. La institución no detalló la metodología utilizada para calcular ese monto, que corresponde a una estimación del perjuicio ocasionado a las economías ilícitas y no a dinero decomisado durante el operativo.

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Durante el rastrillaje, el personal militar fue atacado con disparos por presuntos integrantes de grupos armados irregulares, quienes, al verse superados por la rápida reacción y maniobra del personal militar, huyeron del sector.

La presencia de documentación colombiana constituye uno de los elementos de interés para las autoridades, debido a los antecedentes de organizaciones armadas extranjeras en esa jurisdicción. Sin embargo, los hallazgos no permiten establecer, por sí solos, la nacionalidad de quienes participaron en el enfrentamiento ni su pertenencia a una estructura criminal específica.

Urcuquí alberga varios de los principales enclaves de extracción clandestina de oro del norte de Ecuador. Particularmente, la parroquia rural La Merced de Buenos Aires ha sido escenario de sucesivas intervenciones de las fuerzas de seguridad ante la expansión de actividades mineras ilegales y la presencia de organizaciones que obtienen recursos económicos de la explotación y comercialización de minerales.

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Entre las estructuras identificadas anteriormente por las autoridades ecuatorianas en esa región figuran Los Lobos y el Frente Oliver Sinisterra, este último surgido de las disidencias de las FARC. Ambas organizaciones han sido mencionadas en reportes sobre operaciones militares ejecutadas durante 2026 en Imbabura, aunque ninguna ha sido vinculada oficialmente con el enfrentamiento del miércoles.

Según informó el portal ecuatoriano Primicias, el pasado 7 de septiembre las fuerzas de seguridad detuvieron en Urcuquí a ocho presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra, siete de ellos de nacionalidad venezolana. Los sospechosos fueron relacionados por las autoridades con investigaciones sobre delitos como secuestro, extorsión, robo y sicariato.

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Un enfrentamiento armado durante operación militar permite desarticular campamento irregular en Imbabura

El Frente Oliver Sinisterra tiene antecedentes de operaciones criminales en territorio ecuatoriano. En 2018, cuando era liderado por Walter Patricio Arizala, alias Guacho, la organización fue responsabilizada por el secuestro y asesinato de los tres integrantes de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. La muerte de su entonces cabecilla, ocurrida en diciembre de ese año en Colombia, no supuso la desaparición de la estructura.

Por su parte, Los Lobos se han convertido en una de las organizaciones criminales de mayor presencia territorial en Ecuador. Además de sus actividades relacionadas con el narcotráfico, las autoridades han identificado su participación en economías ilícitas asociadas a la explotación de recursos minerales.

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Una investigación publicada por El Comercio en septiembre de 2026 documentó la especialización de las redes dedicadas a la minería ilegal en Imbabura. Estas estructuras comprenden distintos eslabones de la cadena productiva, desde la extracción del material mineralizado hasta su procesamiento, transporte y comercialización. El medio también recogió testimonios sobre la presencia de hombres armados y las disputas por el control de las zonas de explotación.

El enfrentamiento del miércoles ocurrió en medio de una ofensiva militar sostenida que forma parte del denominado Plan de Posesión Total de Buenos Aires, una estrategia gubernamental destinada a recuperar el control territorial y combatir las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

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