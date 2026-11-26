Las panelistas de Moria Casán se dijeron de todo en el programa (Video: La Mañana con Moria-El Trece)

Guardar

Un nuevo enfrentamiento en vivo sacudió el panel de La Mañana con Moria (El Trece) cuando Amalia Díaz Guiñazú y Nazarena Di Serio protagonizaron un cruce que escaló desde un chat paralelo hasta acusaciones mutuas de bullying.

Las tensiones dentro del ciclo que conduce Moria Casán no son nuevas: en más de una ocasión hubo episodios similares, con Díaz Guiñazú como figura central en gran parte de ellos. El episodio se produjo luego de una semana marcada por fricciones previas entre la conductora y María Fernanda Callejón que habían quedado atrás antes de este nuevo capítulo.

PUBLICIDAD

El disparador fue una pregunta directa de Casán sobre la existencia de un grupo de WhatsApp de sólo algunos integrantes del panel: “¿Por qué lo hicieron al chat paralelo?”. Cuando Di Serio intentó redirigir la conversación hacia otros hechos que consideraba más graves dentro del ciclo, apuntó a su compañera, aunque sin nombrarla: “Pedir respeto cuando no se da respeto y se le falta respeto a compañeros, eso me parece más grave que un chat que se había armado cuando recibió Moria un premio de la serie. Faltarle el respeto a un compañero, decirle viejo, decirle decrépito, pascuero, no sé. Esas cosas me suenan que son más graves”.

Di Serio explicó entonces el origen de ese grupo: lo habían armado junto a Federico (Seeber), Gustavo (Méndez) y Valentina (Salezzi), entre otros, para organizar la asistencia a un evento de Casán en agosto, vinculado a la recepción de un premio. Fue en ese momento cuando Díaz Guiñazú pidió la palabra para señalar que, a su entender, la panelista hablaba de ella: “¿Te puedo preguntar algo? Porque se hizo referencia a mí, sin nombrar, pero se hizo referencia, por lo que legalmente estás salvada”, planteó.

PUBLICIDAD

Di Serio respondió con un episodio concreto: le recordó una frase que Díaz Guiñazú había utilizado en un móvil para Chile, al referirse al doctor Guillermo Capuya, integrante del ciclo, como “viejito pascuero”.

“Vos dijiste en un móvil de LAM, cuando te referiste a Capuya, que era un viejo pascuero”, afirmó Di Serio. Díaz Guiñazú corrigió la cita y defendió el sentido de la expresión: “No dije que era un viejo pascuero. Dije el viejito pascuero. Es el Papá Noel de Navidad, que dicen los chilenos”.

Di Serio sostuvo que la frase constituía una falta de respeto, ante lo cual Díaz Guiñazú cruzó el argumento con una acusación propia: “A mí me dijeron pelotuda. ¿A vos no te parece una falta de respeto?”. El intercambio subió de tono cuando Díaz Guiñazú advirtió que reclamaría el material grabado de un episodio puntual: “No te preocupes, en algún momento voy a pedir las cámaras y vas a tener que retractarte”. Di Serio respondió sin inmutarse: “No tengo ningún problema”. El deslizamiento de una posible acción legal no fue una novedad en el ciclo: Díaz Guiñazú ya había recurrido a ese tipo de advertencias en episodios anteriores con otros integrantes del panel.

PUBLICIDAD

La conductora y la panelistas volvieron a tener un tenso ida y vuelta (Video: La Mañana con Moria- El Trece)

El reclamo de Díaz Guiñazú fue más allá de los dichos puntuales. “No hay nada más bajo ni más vulgar que tapar una situación de bullying de la que tanto se llenan la boca hablando y diciendo cuestiones, echándole la culpa a los demás por las actitudes que no podemos asumir”, sostuvo, en referencia a lo que calificó como una situación de maltrato encubierta por sus compañeros.

Di Serio introdujo entonces otro episodio del ciclo para cuestionar lo que describió como una postura selectiva de Díaz Guiñazú frente a situaciones de violencia dentro del programa, en referencia a un camarógrafo que le había tirado del pelo a Ninci al aire: “Con Ninci no hablaste de la violencia de género. Es como que la solidaridad es selectiva”. Díaz Guiñazú rechazó la comparación: “Conmigo cometieron violencia de género. Estás muy equivocada”.

PUBLICIDAD

Moria Casán intentó bajar la temperatura del cruce sin frenarlo por completo: “Escúchame, reina. Estamos todos hablando. Esto es igual para hacer catarsis”. El eje giró entonces hacia otra faceta del conflicto: Díaz Guiñazú reclamó por la cobertura que recibió en otro medio tras sufrir una situación de acoso.

“A mí me invitaron a TN por el tema de mi acosador. Lo cual, cuando vos me estabas haciendo la nota, ninguno de mis compañeros, excepto Fernanda, levantó la cabeza para ver lo que me estaba pasando. Y sigo amenazada”, relató.

Díaz Guiñazú agregó que acudió a esa entrevista acompañada por su abogado y que fue objeto de burlas por parte de una conductora amiga de Di Serio durante esa cobertura: “Hiciste así, como diciendo: ‘¿Quién sos?’. Y te reíste y te burlaste”. Di Serio le pidió pruebas: “Mostrame la filmación”. Díaz Guiñazú respondió que contaba con ese material: “Por supuesto, la tengo”.

PUBLICIDAD

Los panelistas protagonizaron un ida y vuelta que dejó al descubierto la mala onda del panel (Video: La Mañana con Moria- El Trece)

Luego, Díaz Guiñazú apuntó directamente contra Di Serio con una acusación sobre los canales de comunicación informal dentro del programa: “Vos hablás, tenés un chat, hablás en camarines, todo se filtra por maquillaje. Y la única que está todo el día y almuerza y come en maquillaje sos vos y todos lo sabemos”.

El cruce sumó un capítulo adicional cuando Di Serio le recordó a Díaz Guiñazú una situación en un traslado compartido con Gustavo Méndez: “Vos te bajaste de un ascensor cuando estábamos todas juntas. Entró Gustavo y vos te bajaste”. Díaz Guiñazú no negó el hecho, aunque intentó restarle peso al planteo: “Esto es una discusión de barrio, de corral. A mí no me interesa. Y la verdad es que no me gusta el lenguaje tumbero que se utiliza”, respondió.

PUBLICIDAD

Casán, intentando calmar las aguas, cerró el segmento con una digresión sobre las diferencias regionales en el uso de ciertas palabras, retomando el origen del conflicto: “Viejito pascuero en Chile es de la Pascua. El Papá Noel”.