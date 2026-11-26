El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 registró un déficit acumulado de 595 millones de dólares en su declaración fiscal

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El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, conocido como LA28, informó en una declaración fiscal un déficit acumulado de USD 595 millones, una cifra que abrió cuestionamientos en el Concejo Municipal por las remuneraciones de sus directivos y la eventual exposición financiera de la ciudad.

El documento, correspondiente a 2025, registró USD 42 millones en ingresos y USD 275,5 millones en gastos totales. El saldo negativo había alcanzado USD 362 millones el año anterior, por lo que creció en USD 233 millones, informó Los Angeles Times.

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LA28 sostiene que el déficit responde a reglas contables

El presidente de LA28, Casey Wasserman, aseguró que el balance tributario no representa una falta de liquidez y descartó deudas con fuentes públicas (AP Photo/David Goldman, Archivo)

El presidente de LA28, Casey Wasserman, aseguró al diario que el resultado consignado en la declaración tributaria no refleja un faltante de efectivo ni la situación general de las finanzas olímpicas. “Dado que no hemos recibido dinero de fuentes públicas y nunca hemos pedido prestado un centavo en toda nuestra historia, está claro que tenemos un excedente considerable de efectivo para los gastos actuales y futuros”, afirmó.

La organización explicó que cuenta con más de USD 2.000 millones en ingresos comerciales contratados y que ya vendió más de seis millones de entradas. Sin embargo, buena parte de esos recursos no puede reconocerse como ingreso contable hasta que se cumplan las obligaciones asociadas con los Juegos, que se celebrarán en Los Ángeles en 2028.

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La vocera Jacie Prieto Lopez indicó que LA28 había diferido el reconocimiento de más de USD 1.000 millones de ingresos hasta 2025. Esa cifra incluye más de USD 473 millones en efectivo procedente de patrocinios y USD 140 millones entregados por su socio de venta de boletos antes de la comercialización general.

El economista deportivo Victor Matheson, profesor del College of the Holy Cross, dijo a Los Angeles Times que la diferencia entre gastos inmediatos y ganancias que se registrarán más cerca de la competencia es habitual en la preparación olímpica. “Parece que van a perder muchísimo dinero en los libros hasta que puedan producir ese producto. Entonces la contabilidad se alinea”, explicó.

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Los salarios de los ejecutivos elevan la presión política

Los documentos fiscales revelaron sueldos cercanos al millón de dólares para los principales directivos y acuerdos millonarios por desvinculación laboral (REUTERS/Lucy Nicholson)

El reporte fiscal reveló que el director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, recibió una compensación de USD 965.226 en 2025. El director de operaciones, John Harper, y la directora financiera, Karen Sturges, percibieron cerca de USD 720.000 cada uno, detalló el periódico.

También figuran pagos posteriores a la salida de varios antiguos ejecutivos. Kathryn Carter, quien dejó la dirección ejecutiva a fines de 2023, cobró USD 975.000 el año pasado dentro de su acuerdo de desvinculación, después de haber recibido casi USD 2 millones en 2024. Wasserman sostuvo que esos desembolsos incorporan bonificaciones obtenidas durante su etapa en la entidad y que distribuirlos en el tiempo resultó menos costoso que abonarlos de una vez.

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La concejal de Los Ángeles Monica Rodriguez cuestionó las remuneraciones y las indemnizaciones. “Esto es indignante e inaceptable”, declaró tras conocerse la información. La edil afirmó que los responsables de LA28 “recompensan a personas cercanas con salarios de casi USD 1 millón y paracaídas dorados mientras acumulan un déficit de USD 595 millones”.

Prieto Lopez defendió el esquema salarial al señalar que se ajusta a instituciones sin fines de lucro comparables y a la complejidad de organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Matheson coincidió en que los montos no encendían “señales de alerta” frente a los sueldos habituales de la industria deportiva y de organizaciones de gran escala.

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La ciudad afrontaría parte de los sobrecostos

El acuerdo financiero prevé que la ciudad de Los Ángeles cubra los primeros USD 270 millones en sobrecostos. El estado de California asumiría los siguientes USD 270 millones, mientras que el municipio volvería a responder por toda obligación impaga que supere los USD 540 millones, precisó Los Angeles Times.

Rodriguez dijo a CBS Los Angeles que el comité no ha sido transparente ante los pedidos de información sobre patrocinios, presupuestos y mecanismos de auditoría. “Es frustrante ver los salarios exorbitantes que se pagan” cuando muchos residentes podrían quedar excluidos de los eventos por el precio de las entradas, aseguró.

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La preocupación se amplió por las partidas que no dependen directamente del comité. Andrew Zimbalist, profesor emérito de economía del Smith College, advirtió que la seguridad podría requerir entre USD 3.500 millones y USD 4.000 millones, por encima de la asignación federal inicial de USD 1.000 millones. También citó las necesidades de transporte, para las que todavía no se han comprometido todos los recursos.

LA28 aumentó su personal de 185 empleados en 2024 a 549 durante 2025, y el informe más reciente de la ciudad sitúa su plantilla por encima de las 900 personas. El comité no respondió a CBS Los Angeles sobre las críticas de Rodriguez, mientras el Concejo Municipal reclama mayores precisiones sobre el presupuesto y las garantías financieras.

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