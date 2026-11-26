El actor se puso en la piel de Carlos Saúl Menem y protagonizó un divertdio momento en un vuelo comercial (Video: Instagram)

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Durante el vuelo que unió Uruguay con Argentina, Leo Sbaraglia tomó el micrófono del avión y se dirigió a sus compañeros de elenco completamente metido en la piel de Carlos Saúl Menem. El actor interpreta al expresidente en la serie de Amazon Prime y, durante ese trayecto, habló, bromeó y animó al equipo sin salir del personaje en ningún momento —todo en un vuelo comercial, ante pasajeros ajenos a la producción que no terminaban de entender lo que ocurría al aire.

El video difundido por el equipo de producción lo muestra desde el comienzo hasta el final encarnando al exmandatario riojano. En las imágenes que fueron registradas durante el viaje también aparecen Griselda Siciliani, quien interpreta a Zulema Yoma, y Juan Minujín, que da vida a Olegario Salas, un fotógrafo presidencial ficticio, creado para funcionar como puente entre el espectador y los hechos históricos de la Argentina de los años 90.

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El viaje marcaba el inicio de las semanas finales de grabación de la segunda temporada. Esas jornadas se desarrollarán en La Rioja, la provincia de la que el exmandatario era oriundo y donde fue gobernador en dos ocasiones. Gran parte de la producción, a su vez, se lleva adelante en Uruguay.

Sbaraglia en la piel de Menem junto a Zulemita, la hija del exmandatario

Sbaraglia aprovechó el momento para repartir afecto entre los integrantes del elenco y para adelantarles qué les esperaba al llegar a destino. “Estamos muy contentos y emocionados porque estamos terminando la serie, estamos yendo a mi tierra, a mi tierra más querida. Nos vamos a encontrar en Anillaco y vamos a poder trabajar en La Rosadita”, dijo el actor en carácter del personaje que interpreta.

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El discurso terminó con un chiste relatado por Sbaraglia que solía contar el exmandatario. “Va un riojano al cielo y entra al despacho de Dios y pregunta ‘¿Qué son esos tres relojes?’ y respondió: ‘Bueno, son de (Bill) Clinton, (Winston) Churchill, (Jacques) Chirac. Cada vez que uno de esos presidentes hace una macana, gira una hora rápidamente’“.

Ante esa situación, el riojano recién llegado lo consultó por otro presidente de entonces: “‘¿Y de mi comprovinciano, el presidente Menem, no tiene ninguno?’. ‘Sí, lo tengo en mi habitación porque me sirve de ventilador’”, relató Sbaraglia, mientras el resto del equipo respondía con risas y aplausos al retirarse de la cabina.

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La nueva entrega retomará la historia desde la reelección de 1995, en un período distinto al de la primera temporada. Los próximos episodios, tras el ascenso del dirigente riojano y la consolidación de su figura, se centrarán en el desgaste político, la presión mediática y el agotamiento de un ciclo que marcó la Argentina de los 90. Prime Video confirmó el estreno en 2027 y mantendrá a Ariel Winograd en la dirección.

La segunda temporada retomara la historia en donde termino: con la muerte de Carlos Jr

La sinopsis oficial se centra en el segundo mandato, cuando el vínculo entre Menem y parte de la opinión pública mostró fisuras. Incluirá encuentros con Madonna, paseos en Ferrari y alusiones a vuelos espaciales para retratar una imagen pública que combinó política, espectáculo y cultura de celebridad, y con el tiempo dejó de jugarle a favor.

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La serie abordará el impacto de la muerte de Carlos Menem Jr., ya mostrada al cierre de la primera temporada, con consecuencias más visibles en el arco personal del personaje. También estará el fotógrafo Olegario, que acompañará la reinvención de un líder ante el final de su presidencia.

Entre las novedades del elenco figura Susana Giménez, cuya participación en la segunda temporada logró confirmar Teleshow, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre el papel que interpretará. Su incorporación se suma a una producción que, con la llegada de nuevos capítulos, profundizará en la recreación de figuras y momentos asociados a la vida pública y televisiva del expresidente.

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La confirmación de la segunda temporada llegó durante el evento que hizo la plataforma y ratificó la repercusión que alcanzó la primera entrega, estrenada el 9 de julio de 2025 tras una disputa judicial que había frenado su lanzamiento. La producción todavía no tiene fecha exacta ni detalles sobre la cantidad de episodios.