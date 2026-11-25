La junta directiva de Nvidia aprobó la restitución de Jensen Huang tras su renuncia, una decisión que colocó a la compañía bajo la supervisión de los reguladores estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La junta directiva de Nvidia aprobó la restitución de Jensen Huang al frente de la compañía tras su renuncia la semana pasada, una maniobra con fuerte impacto político en Estados Unidos. La vuelta del directivo a la firma líder en inteligencia artificial desató una fuerte controversia en el Capitolio, luego de que Donald Trump confirmara su intervención directa ante la junta directiva para facilitar el retorno.

El nuevo mandato de Huang coloca a la corporación bajo la lupa institucional por cinco interrogantes clave sobre seguridad nacional, presiones partidarias, litigios societarios, barreras comerciales y la viabilidad del negocio tecnológico. Estas dudas amenazan el equilibrio diplomático con China, comprometen la relación de la empresa con los reguladores en Washington y siembran incertidumbre entre los inversores acerca del modelo corporativo del fabricante.

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Nigel Green, director ejecutivo de la firma de asesoría financiera deVere Group, advirtió a CBS News que tres pruebas definirán el futuro de la firma: su encaje con el poder político, la gestión del vínculo con el mercado asiático y el ritmo de inversión en el sector.

¿Comprometió Nvidia la seguridad nacional frente al nuevo escrutinio de Donald Trump?

El foco más sensible apunta a la relación entre la tecnológica y Megaspeed, una firma de centros de datos con sede en Singapur. Informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sospechan que una empresaria china vinculada a esa compañía, quien mantuvo una relación personal con Jensen Huang, realizó labores de espionaje para China.

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Imagen de archivo del expresidente y ex consejero delegado de Nvidia Jensen Huang. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

De acuerdo con las pesquisas en curso, existen acusaciones contra Megaspeed por la presunta introducción clandestina de chips avanzados en territorio chino y por la habilitación de accesos remotos a esa tecnología prohibida. Los presidentes republicanos de comités en la Cámara de Representantes señalaron que la breve investigación interna del directorio no borra las amenazas a la seguridad del país, por lo que estas sospechas todavía carecen de resolución judicial definitiva.

¿Qué papel tuvo Donald Trump en la sorpresiva restitución de Jensen Huang?

El propio Donald Trump confirmó en declaraciones públicas que intervino de manera directa e indirecta ante la junta directiva para asegurar el regreso del magnate. Esta admisión desató el reclamo de miembros del Congreso, quienes exigen indagatorias formales sobre el alcance de esas presiones políticas y buscan esclarecer si la cúpula de Nvidia eludió de forma deliberada las restricciones de exportación vigentes.

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Miembros del Congreso reclaman investigaciones formales para determinar si el entorno de Donald Trump intervino en la restitución del directivo. (REUTERS/Evan Vucci//File Photo/File Photo)

Este escrutinio político expone a la compañía a un desgaste institucional en el Capitolio, donde diversos sectores temen que los intereses de la industria de la inteligencia artificial queden subordinados a conveniencias políticas particulares o concesiones al gobierno.

¿Qué litigios y riesgos financieros encara Nvidia en el nuevo escenario de Washington?

La restitución del directivo abre la puerta a múltiples querellas colectivas por parte de accionistas descontentos. Charles Elson, director fundador del Centro John L. Weinberg de Gobierno Corporativo de la Universidad de Delaware, explicó que los inversores disponen de un amplio abanico de causales para iniciar acciones legales.

Informes de inteligencia de Estados Unidos vinculan a la firma singapurense Megaspeed con la introducción clandestina de microprocesadores en territorio chino. (REUTERS/Ann Wang)

El principal motivo radica en la omisión de información sensible al público inversor, en particular sobre las acusaciones de espionaje y los nexos con Megaspeed. A este frente se suma un litigio presentado este mes contra el fabricante por ocultar presuntos vínculos personales de Huang con subordinadas y con una exejecutiva de la firma de centros de datos, conductas que quebrantan el código interno de ética empresarial.

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¿Cómo afectará a Nvidia la intensificación de las trabas comerciales con China y Asia?

El cerco regulatorio sobre la venta de microprocesadores amenaza con reducir de modo drástico los ingresos internacionales de Nvidia. El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso este mes nuevas trabas a las transferencias tecnológicas hacia Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Brasil para evitar desvíos hacia China.

Accionistas impulsan demandas contra Nvidia por omitir información sensible sobre presuntos actos de espionaje y conductas contrarias al código de ética. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cody Acree, analista de investigación patrimonial de StoneX, remarcó a CBS News que las operaciones directas con el mercado chino constituirán el foco central de supervisión estatal.

Por su parte, Gil Luria, especialista principal de la firma de inversiones D.A. Davidson, pronosticó que el endurecimiento de los controles aduaneros provocará la pérdida definitiva de ese negocio para el fabricante en Asia.

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¿Podrá sostenerse el negocio de la inteligencia artificial ante las nuevas presiones políticas?

La estructura operativa de Nvidia exhibe una alta dependencia de su fundador, quien antes de su renuncia concentraba más de 60 reportes directos sin un esquema de sucesión formal. Este personalismo genera inquietud institucional, aunque los mercados celebraron su regreso debido a su capacidad para articular el financiamiento del sector.

Jensen Huang comparecerá a principios de diciembre ante comités del Congreso estadounidense por acusaciones de espionaje y normativas aduaneras. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

La empresa opera como un banco informal de la industria al aportar capital a firmas emergentes, como OpenAI, que luego destinan esos fondos a comprar sus procesadores. Sin embargo, James Reilly, economista senior de Capital Economics, advirtió que existen dudas profundas sobre si las inversiones en inteligencia artificial generarán los ingresos suficientes a largo plazo para asegurar la rentabilidad del negocio.

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El desenlace institucional comenzará a perfilarse el 1 y 2 de diciembre, cuando Jensen Huang y el asesor jurídico general Tim Teter comparezcan en sesiones a puertas cerradas ante comités del Congreso de Estados Unidos.

Al día siguiente, el 3 de diciembre, Huang asistirá a una audiencia pública convocada por el Comité Bancario del Senado para responder sobre normativas aduaneras, sospechas de espionaje y la rivalidad tecnológica global. Estas comparecencias marcarán el rumbo regulatorio y corporativo que determinará la estabilidad definitiva de la compañía.