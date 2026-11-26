En esta imagen ilustrativa se ven billetes estadounidenses de 100 dólares y billetes chilenos de $10 000 pesos. REUTERS/Rodrigo Garrido/Ilustración

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La presión sobre el peso chileno sigue intensificándose. El dólar volvió a protagonizar una fuerte alza este miércoles en el mercado cambiario nacional y estableció un nuevo récord histórico, al cerrar sus operaciones con un incremento de $14,2, ubicándose en $1.047,6 comprador y $1.047,9 vendedor.

Con este resultado, el billete verde dejó atrás la marca de $1.043 que había establecido en julio de 2022, en medio de un escenario internacional que continúa favoreciendo el fortalecimiento de la moneda estadounidense y debilitando a las divisas de economías vinculadas a las materias primas.

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Al inicio de esta jornada, el dólar se situaba en $1.038,6, de acuerdo con los registros de Dow Jones, comportamiento que también refleja la magnitud del avance: durante los últimos siete días acumuló una apreciación de 2,15%, mientras que en comparación con el mismo período del año anterior registra un alza de 14,1%.

Uno de los factores detrás de este escenario es el retroceso del cobre, una de las principales fuentes de ingreso para Chile y cuyo comportamiento tiene una incidencia directa en el valor de la moneda nacional.

Joaquín Martínez, account manager de la aplicación de inversiones XTB, explicó que “el principal motor sigue siendo el cobre, que cae a la zona de USD 11.600 la tonelada, acumula más de 17% de baja en el mes y deja al peso chileno sin su principal soporte”, según consignó Emol.

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Las próximas sesiones estarán marcadas por el comportamiento del cobre. Martínez advirtió que una eventual pérdida del nivel de los USD 11.700 por tonelada podría abrir espacio para nuevas alzas del dólar, con objetivos de $1.048 y posteriormente $1.061.

Uno de los factores detrás de este escenario es el retroceso del precio del cobre.

Hacienda reconoce inquietud por el avance de la divisa

Desde el Ejecutivo reconocieron que la escalada de la moneda estadounidense constituye un motivo de preocupación y aseguraron que su evolución está siendo seguida de cerca.

El vocero de gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró este miércoles que se trata de “un tema que preocupa al gobierno, que el gobierno está monitoreando, y que por supuesto va a formar parte de los análisis de política pública económica que hagamos los próximos días”.

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Desde el Congreso, en tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que el alza del dólar “siempre representa un problema, porque puede generar presiones de costo y porque afecta los objetivos de inflación”.

Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de que se adopten medidas para contener el avance de la moneda estadounidense, evitó entregar una postura y recalcó que esa determinación no corresponde a Hacienda.

“No es mi opinión sobre el tema y no me corresponde, es un tema del Banco Central”, afirmó.

El titular de Hacienda también llamó a mantener la cautela en el manejo de los recursos públicos y manifestó su expectativa de que el escenario cambiario no se prolongue. En ese contexto, apuntó a los factores externos como parte de las explicaciones del fenómeno y recordó que la divisa estadounidense “está subiendo en todo el mundo”.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que el alza del dólar “siempre representa un problema".

La apuesta fiscal del Gobierno frente a la caída del cobre

Más allá de las fluctuaciones cambiarias, Quiroz aprovechó la discusión para defender la estrategia presupuestaria de su administración, particularmente el criterio de prudencia utilizado al momento de proyectar los ingresos y gastos del Estado.

El jefe de la billetera fiscal explicó que las proyecciones presupuestarias consideran un precio del cobre calculado sobre parámetros de largo plazo, en lugar de utilizar como referencia los valores excepcionalmente altos observados en meses anteriores.

“Hemos calculado todos nuestros gastos con ingresos más bajos, así que está dentro de las cosas que pueden ocurrir (...) No estamos administrando el país suponiendo que todas las cosas van a ser siempre con el precio del cobre por allá arriba”, aseveró.

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Pese a la caída del precio del cobre, Quiroz sostuvo que su cotización -que esta jornada fue de USD 5,427 la libra en la Bolsa de Metales de Londres-, continúa siendo favorable para la economía nacional, razón por la cual aseguró que el precio actual sigue ofreciendo condiciones atractivas para el desarrollo de nuevos proyectos y la llegada de inversiones.