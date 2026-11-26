Diego Maradona junto a la delagación Argentina en la final de la Copa Davis de Zagreb 2026 (Crédito: Prensa AAT)

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El 27 de noviembre de 2016, Argentina conquistó por primera vez la Copa Davis. Fue ante Croacia, como visitante, tras una final que tuvo todos los condimentos de una película. Diez años después de aquella hazaña, Mariano Hood, que por entonces se desempeñaba como subcapitán del equipo que conducía Daniel Orsanic, recuerda uno de los momentos inolvidables: el encuentro con Diego Maradona en el hotel cuando la serie estaba 2-1 en favor de los europeos. La noche anterior al título, el Diez dio una arenga que todavía permanece en la memoria de quienes protagonizaron aquella gesta.

La final había comenzado el viernes 25 de noviembre en el Arena Zagreb. El primer punto quedó en manos de los locales, luego de que Marin Cilic derrotara a Federico Delbonis. Sin embargo, Juan Martín del Potro igualó la serie con una victoria frente a Ivo Karlovic y dejó todo abierto para la segunda jornada.

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El sábado llegó el momento del dobles. Del Potro y Leonardo Mayer saltaron a la cancha para enfrentar a Ivan Dodig y Cilic, pero la pareja croata se quedó con el triunfo y puso a su equipo 2-1 arriba. Argentina quedó contra las cuerdas: necesitaba ganar los dos singles del domingo para levantar la Ensaladera de Plata por primera vez en su historia y borrar la frustración de las finales perdidas en 1981, 2006, 2008 y 2011.

Con la serie en desventaja y la obligación de ganar los dos puntos del domingo, el equipo argentino recibió una sorpresa. Diego Maradona, que se alojaba en el mismo hotel que la delegación, quiso reunirse con los protagonistas para transmitirles su confianza en el triunfo.

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“Maradona nos invitó a su habitación y fuimos los cuatro jugadores, Daniel (Orsanic, el capitán) y yo. También vinieron otros integrantes de la delegación”, recuerda Hood en diálogo con Infobae.

Maradona, vestido con un pijama con arabescos dorados de una reconocida firma italiana, tomó la palabra y expresó una convicción que parecía ir más allá de cualquier lógica.

Diego Maradona junto a Juan Martín del Potro durante la Copa Davis de Zagreb 2016 (Crédito: Prensa AAT)

“Entramos al cuarto y Diego empezó a decirnos que al día siguiente la serie se iba a dar vuelta, que los croatas iban a sentir la presión y que nuestra camiseta pesaba mucho. Empezó una arenga que no podías creer, porque se notaba que él estaba convencido. Él fue tan ganador que se convence de todo”, relata el extenista.

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La presencia de Maradona no pasó inadvertida para ninguno de los integrantes de la delegación. Su personalidad y su vínculo con el deporte le dieron un carácter especial a un encuentro que, diez años después, Hood todavía recuerda con admiración: “Fue lindo. Compartimos una media hora, 45 minutos de charla en la habitación con él. Obviamente, se hablaron de otras cosas, de fútbol y demás, pero, respecto del encuentro en sí, a él se lo notaba convencido. Nosotros sabíamos que estábamos dispuestos a pelear al otro día. Todavía no se había perdido nada, pero estábamos en una situación complicada y él nos decía que ganábamos seguro, que no había chances de perder”.

Ese domingo, el primero en salir a la cancha fue Del Potro quien igualó la serie al derrotar a Cilic. El tandilense protagonizó uno de los partidos más memorables de su carrera: después de perder los dos primeros sets, reaccionó, levantó el encuentro y se impuso por 6-7 (4), 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

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Con dos triunfos por lado, Delbonis salió a jugar el punto decisivo frente a Karlovic. El croata, 20° del mundo y ganador de dos títulos ATP -Newport y Los Cabos- unos meses antes de la final, era un rival especialmente peligroso por su servicio. Sin embargo, Hood tenía una herramienta particular para seguir cada uno de sus movimientos: un papel en el que anotaba las direcciones de los saques.

Marcelo Albamonte, especialista en estadísticas que había colaborado con el equipo, había proporcionado información sobre los porcentajes y las tendencias del servicio del croata. Hood decidió llevar esos datos a la práctica desde el banco, con una tarea que lo mantuvo concentrado durante buena parte del encuentro.

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“Yo, sobre todo en los primeros dos sets, me agarré un papel y fui anotando literalmente cada saque que hacía Karlovic, a ver si coincidía con todas las estadísticas previas, para ver si seguíamos por ahí, si resultaba o no. La verdad es que coincidía todo, las estadísticas eran iguales”, cuenta.

Diego Maradona posa con parte de la delegación nacional de Copa Davis en Croacia (Crédito: Prensa AAT)

Pero el propio subcapitán se encarga de aclarar que la información era apenas una parte de la historia: “El gran mérito no fue que nosotros le diéramos las estadísticas a Federico y que Karlovic mantuviera más o menos los porcentajes de lo que hacía durante el año. La realidad es que Federico, ante un tipo que por más que él adivinara el lugar le sacaba a 220 kilómetros por hora, respondía con unas devoluciones increíbles”.

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La actuación del azuleño fue extraordinaria. Delbonis le quitó a Karlovic su principal herramienta, devolvió con una precisión notable y terminó imponiéndose por 6-3, 6-4 y 6-2. Argentina ganó 3-2, dio vuelta una serie que parecía cuesta arriba y consiguió, después de cuatro finales perdidas, la primera Copa Davis de su historia.

Hood recuerda especialmente el momento en el que la victoria empezó a sentirse real. No fue cuando el partido parecía encaminado ni cuando la diferencia en el marcador ya era considerable. “Yo me acuerdo que realmente, en el 6-3, 6-4, 5-2 y 40-0, es decir, con triple match point de Federico, me acuerdo que ahí casi me pongo a llorar. Fue el primer momento en el que dije: ‘Uy, sí, la ganamos, ahora sí’. Hasta un segundo antes, si bien la ventaja ya era muy grande y era casi imposible que se escapara, no terminaba de caer. Estaba muy concentrado en el partido y en todo lo que estaba pasando”.

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Incluso aquel papelito terminó convirtiéndose en una anécdota para quienes seguían la final por televisión. Algunos amigos pensaron que Hood estaba utilizando su teléfono celular durante el partido, cuando en realidad estaba concentrado en registrar los saques del gigante croata.

La montonera argentina tras el punto decisivo en la Copa Davis 2016. Mariano Hood se cubre la cara con las manos (Crédito: Archivo AAT)

“Lo de anotar los saques de Karlovic también era para mí una manera de canalizar los nervios. Estaba enfocado en mi papelito, en mi binomio. Fue cómico que algunos amigos que me veían por televisión pensaran que yo estaba con el celular. ¿Viste? ¿Cómo voy a estar en la final de la Copa Davis hablando con el celular en la cancha o escribiendo algo? Simplemente estaba haciendo algo que resultó una anécdota importante”, evoca.

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Cuando Delbonis consiguió el último punto, el banco argentino abrió paso a la euforia. La montonera, los abrazos y la emoción de un grupo que había perseguido durante años un objetivo que parecía esquivo marcaron el final de una jornada inolvidable.

Para el subcapitán, aquella consagración tuvo un significado que trascendió cualquier otro logro deportivo de su carrera. Había sido jugador de Copa Davis, había ganado títulos en el circuito y también había representado al país dentro de la cancha, pero nada se comparó con lo que vivió en Zagreb: ”Fue el momento más feliz de mi vida deportiva, con diferencia. Y eso que yo era subcapitán, no fui jugador. No termino de imaginar lo que se debe sentir siendo jugador”.

El "Niño" Hood fue el subcapitán del equipo argentino campeón de la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)