Los mejores árboles de Navidad artificiales combinan ramas densas, luces LED y una estructura pensada para durar varias temporadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elegir un árbol para las fiestas ya no depende solamente de la altura o del presupuesto. Los modelos actuales suman ramas moldeadas, luces LED y sistemas de armado pensados para reproducir la apariencia de un pino sin las agujas caídas ni el recambio anual.

Una evaluación difundida por The Telegraph aporta una guía para entender cómo elegir el mejor árbol de Navidad artificial y cuáles fueron los modelos mejor valorados.

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La selección fue realizada por Elle Maxe, cofundadora de Ett Hem London y especialista en flores artificiales, junto con 20 integrantes de la comunidad de recomendaciones del diario británico. El análisis incluyó árboles de John Lewis, The White Company, Balsam Hill, M&S, B&Q, Cox & Cox, Neptune y Next, con foco en su realismo, montaje, iluminación, resistencia y almacenamiento.

Cómo elegir el mejor árbol de Navidad artificial según su tamaño, realismo y montaje

El primer criterio para comprar un árbol de Navidad artificial es observar la construcción de las ramas. Los diseños que más se acercan a un abeto natural suelen combinar puntas de plástico moldeadas con otras flexibles y presentan una densidad suficiente para ocultar el tronco central. La prueba de The Telegraph señaló que esa combinación favorece una silueta más llena antes de sumar adornos.

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También es necesario calcular el espacio disponible. Los modelos revisados miden entre 1,8 metros y 2,13 metros, por lo que conviene dejar un margen entre la copa y el techo, en especial si se utilizará una estrella u otro remate. El diámetro merece la misma atención: un árbol ancho puede resultar incómodo entre muebles, mientras que un modelo estrecho suele adaptarse mejor a departamentos y ambientes reducidos.

El armado es otro aspecto decisivo al elegir un árbol. Maxe evaluó las instrucciones, el soporte, el encastre de las distintas secciones y la conexión de las luces. Una base firme y ramas fáciles de desplegar ayudan a reducir el tiempo de instalación y permiten que el conjunto conserve una forma uniforme. Antes de la compra, es útil comprobar si cada tramo se identifica con claridad y si las piezas encajan sin aplicar fuerza.

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Las luces LED integradas pueden simplificar la decoración, ya que evitan colocar y desenredar guirnaldas cada temporada. Para evaluar este punto, se debe revisar si la iluminación alcanza tanto la parte interna como los extremos de las ramas y si quedan zonas con poca cobertura. Los temporizadores y los distintos niveles de intensidad añaden opciones de uso, aunque también conviene verificar la ubicación del enchufe y de las conexiones entre tramos.

La durabilidad depende de la estructura completa, no solo del aspecto exterior. Durante la evaluación, los árboles fueron decorados para comprobar la respuesta de las ramas al peso de los adornos. Las puntas firmes, una base estable y un armazón consistente son señales relevantes para quienes planean reutilizar el producto durante varias Navidades. Una bolsa de transporte, además, facilita el guardado y ayuda a evitar deformaciones o acumulación de polvo.

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El Aylesford Superlit de John Lewis, el Ultimate Lights de Cox & Cox y el Windsor de Neptune fueron elegidos para necesidades diferentes (Composición fotográfica)

Los mejores árboles de la prueba y para qué necesidad sirve cada uno

El modelo mejor valuado fue el John Lewis Aylesford Superlit de 2,13 metros, distinguido como la elección general de la prueba. Según el relevamiento, su combinación de tamaño, luces incorporadas y acabado visual lo ubicó entre las alternativas con una apariencia más convincente. El rango de precios mencionado por The Telegraph va de US$130 a US$1.040, una diferencia que obliga a comparar materiales, prestaciones y vida útil antes de decidir.

Para quienes buscan una alternativa con mejor relación entre precio y características, la prueba destacó el Ultimate Lights preiluminado de Cox & Cox. La conveniencia, sin embargo, no se define solo por el valor de etiqueta: un modelo de menor precio puede requerir la compra adicional de iluminación, una base más robusta o elementos para guardarlo. Comparar qué accesorios incluye cada opción permite calcular el costo final.

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La lista también diferenció modelos según el uso previsto. El Neptune Windsor preiluminado de 1,8 metros fue recomendado por su facilidad de almacenamiento, mientras que el Green Grand Fir de Next, de la misma altura, sobresalió por un armado más simple. El Gran Abeto Extrabrillante de The White Company obtuvo una valoración destacada por su sistema de iluminación, un dato relevante para quienes buscan evitar luces adicionales.

Al momento de elegir el mejor árbol de Navidad artificial, estos criterios permiten mirar más allá de la imagen del catálogo: densidad de las ramas, estabilidad de la base, calidad de las luces y facilidad para almacenarlo son factores que pueden marcar la diferencia entre una compra ocasional y un árbol para varias temporadas.

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