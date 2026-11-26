Las empresas lideradas por Elon Musk y Sam Altman, enfrentadas en una demanda antimonopolio que llevará a OpenAI a juicio en Texas durante marzo de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un juez federal de Texas fijó para el 15 de marzo de 2027 el juicio con jurado por la demanda antimonopolio que las empresas de Elon Musk presentaron contra OpenAI. Apple, que figuraba como codemandada, salió del caso en septiembre tras un acuerdo cuyos términos no se divulgaron.

El juez Mark Pittman, del Tribunal Federal del Distrito Norte de Texas, firmó la orden el 17 de noviembre. El expediente, identificado como 4:25-cv-00914, mueve la fecha del juicio y todos los plazos previos del proceso por 60 días. “El tribunal no tiene más opción” que hacerlo, escribió el magistrado, sin explicar el motivo.

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La orden también obliga a cada parte a designar un abogado principal y un abogado local principal para comunicarse con el tribunal. Pittman advirtió que, por la agenda recargada de la corte, las partes deben esperar un juicio de no más de tres o cuatro días.

Según el medio NewsBytes, OpenAI eligió a Gary Bornstein, socio del estudio Cravath, Swaine & Moore, como su abogado principal. Las empresas de Musk estarán representadas por John Hughes, del estudio Bartlit Beck. El caso se tramita en Fort Worth.

Elon Musk, Sam Altman y Dario Amodei, tres figuras centrales de la competencia entre las empresas líderes de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué reclaman las empresas de Musk

La demanda fue presentada el 25 de agosto de 2025 por X Corp y xAI, la compañía de inteligencia artificial de Musk, hoy integrada a SpaceX. El expediente figura ahora a nombre de X Corp y SpaceX Super Intelligence, tras un cambio de nombre que el juez aprobó cuatro días antes de la orden.

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Los demandantes sostienen que Apple y OpenAI se pusieron de acuerdo para proteger sus posiciones en los teléfonos inteligentes y en los chatbots. Según el sitio especializado AI Lawsuit Tracker, que sigue el expediente, el reclamo apunta a la integración exclusiva de ChatGPT en Apple Intelligence, que habría dejado fuera a rivales como Grok, el chatbot de Musk.

De acuerdo a medios locales, la demanda también acusa a Apple de relegar a otros chatbots y a X en la tienda de aplicaciones, y que reclama miles de millones de dólares. Apple había calificado las acusaciones de “especulación sobre especulación”.

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El grupo de empresas de Musk sostienen que OpenAI y Apple buscaron limitar la competencia en el mercado de chatbots de IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple salió del caso, OpenAI sigue

Las reclamaciones contra Apple se desestimaron de forma definitiva el 14 de septiembre de 2026, tras un acuerdo confidencial. Ninguna de las partes reveló sus condiciones. Con esa salida, OpenAI queda como única demandada en el juicio de Texas.

AI Lawsuit Tracker también registró que OpenAI pidió al tribunal una sentencia a su favor sobre las reclamaciones antimonopolio que quedan, con el argumento de que su integración con el iPhone no es exclusiva. X Corp se opuso al pedido.

El de marzo será el segundo juicio con jurado entre Musk y OpenAI en menos de un año. El 18 de mayo, un jurado de nueve personas en Oakland, California, concluyó en menos de dos horas que Musk presentó demasiado tarde su demanda.

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Ese reclamo judicial cuestionaba el giro de OpenAI hacia un modelo con fines de lucro. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers aceptó el veredicto y cerró el caso. Musk dijo que apelaría. Ese litigio representa una causa distinta de la de Texas, que se funda en la legislación de defensa de la competencia.

El juicio de Fort Worth comenzará el 15 de marzo de 2027, con una duración prevista de tres a cuatro días. Hasta entonces, el tribunal debe resolver el pedido de OpenAI de evitar el juicio.